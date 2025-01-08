Сохранится ли тепло в Одессе – прогноз погоды на 9 января

Завтра, в четверг, 9 января 2025 года, Одессе и Одесской области без существенных осадков. Воздух днем может прогреться до 8-10°С, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 9 января
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С.
Напомним, 7 января 2025 года в Одессе зарегистрировали новый температурный рекорд
Прогноз погоды в Одесской области на 9 января
По Одесской области на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С, местами до 16°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Автор фото: Александр Бурлак