Чем подольская сундук отличается от других?

– Сам сундук в настоящее время редкость. Он был сакральным элементом каждого дома, ведь в нем хранилось самое ценное наследие наших бабушек, а также почти вся история жизни женщины. Ведь начиная с юных лет сюда складывалось приданое. А потом все, что было нажито за жизнь, – вышитые сорочки, рушники, праздничная одежда, ткани, украшения и драгоценности. Все, что служило владелице до конца ее жизни, а затем переходило по наследству, – рассказал, открывая выставку, директор музея Петр Ткач.

Как отметил краевед, роспись на подольском сундуке исключительно растительная. А, например, геометрическая роспись характерна для Западной Украины. На Подолье также преобладали кованые сундуки, украшенные металлическим окутом различных орнаментов, тогда как на Закарпатье сундуки украшались в основном резьбой.

– Сундук, который вы видите, я передала в музей из родительского дома в селе Перелеты. Он перешел ко мне по наследству от моего отца Ивана Паляроша. Ему больше сотни лет. Он изготовлен из ясеневых досок. Хотя сундуки делались также из липовых и дубовых досок. Этот сундук на ножках и украшен рисунком в стиле петриковской росписи. В нем бабушка, а потом мама хранили вышитые сорочки, иконы, рушники, фотографии, газеты, обрусы и глиняную посуду. Я всегда с благоговением открывала его, – рассказывает жительница Балты Мария Ткач. – Еще одной особенностью сундука является прискринок. В нем хранились драгоценные вещи, украшения, деньги. Сундук закрывался на колодку.

Чем богаче была семья, тем более пышными были узоры и щедрее роспись. Мастера, которые изготавливали сундуки, назывались скрынниками.

Приданое начиналось с пакли

– Сундук покупали родители, когда девушке исполнялось пятнадцать лет, и она начинала готовить свое приданое. Начиналось с самого простого – с пакли. Потом она превращалась в нити и делались метки. Метки хранились в сундуке. С приходом зимы мать или дочь садились за ткацкий станок и ткали полотно. И уже на смену ему в сундуке накапливались рушники, сорочки, скатерти. Ведь по украинским обычаям, когда жених везет невесту в свой дом, обязательно везут и ее сундук. Приехав, невеста должна была сразу накрыть стол своей скатертью и повесить на кольцо рушник, – рассказал Петр Ткач.

А затем родственники молодого заглядывали в сундук и судили, насколько состоятельная и трудолюбивая девушка.

На выставке представлены старинные домотканые рушники, наволочки, салфетки, подзоры, занавески, рубашки, вышитые различными техниками и с разными орнаментами. Например, комплект одежды из села Пужайков – рубашка, юбка, плахта, запаска (фартук), крайка (пояс) – ему уже почти два столетия.

Подольские вышиванки отличаются богатством цветов и разнообразием швов, применяемых в одном изделии. Разные по цветам и содержанию, они свидетельствуют о настоящем мастерстве подольских рукодельниц.

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Иконостас с букетом и ковер «на три цветка»

На выставке представлен также небольшой иконостас с иконой благословения. В нем до сих пор хранится венок и букет молодоженов, которые выставила сюда невеста после свадьбы 1905 года (к сожалению, фамилия неизвестна).

– Придя на Подолье из Западной Европы, восковой венок оставался украшением невесты до конца 80-х годов XX века. Свадебные венки делали из парафина, воска, стеарина, проволоки, бумаги, бусин, – рассказывает Петр Ткач.

Почти полстены занимает вытканный ковер. На Балщине его называют ковром «на три цветка».

Почему «на три цветка»? Потому что мотив раскрытых красных лепестков розы повторяется трижды на черном фоне ковра. Он свидетельствует о переплетении украинских, бессарабских, подольских, молдавских, румынских традиций ковроделия.

Этот ковер в музей передала жительница села Переймы Ирида Бомбелюк.

Полторы сотни платков на все случаи жизни

Другую стену украшают разноцветные платки. Их здесь больше полутора сотен. Они хранились в сундуке рядом с тем, что наживала женщина с юности и до старости. А также есть то, что готовилось для ухода в вечность.

– В сундуке моей бабушки хранились разные платки: однотонные, цветочные, терновые, с кисточками, накидные. Некоторые она использовала, а многие были в стопках – на особый день. Позже я поняла, что эти платки и новая одежда были приготовлены для ее последнего земного пути, – вспоминает посетительница выставки балтянка Любовь Кравец. – Потому что, когда умерла бабушка, по обряду всех, кто участвовал в похоронах, завязали платками. При входе на калитку завязали платок. Все это бабушка приготовила заранее, как и каждая тогдашняя хозяйка.

Особое место – предметам быта

Есть здесь и миска для борща. Она была в украинских семьях однотонной или расписной. В музее миска с надписью: «Бог даст счастье».

Рядом – глядушка и масленица для взбивания масла, различные баночки, которые и сегодня могут сохранять воду свежей в течение дня, переданные жителями окружающих сел.

Сотрудники музея показали и свои коллекции. Петр Ткач представил 420 малых календарей – он собирал их в юности.

Сотрудник музея Олег Нечипорук представил модели автомобилей, которые сразу собрали возле себя группу мальчиков.

– Мы хотим дать толчок для будущих выставок, привлечь внимание людей к истории края, – сказал Петр Ткач.

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