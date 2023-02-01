Петр Ткач: как в 80 лет возглавлять музей Балты и нести любовь к Украине

Петр Астафьевич Ткач — почетный гражданин Балты, заслуженный учитель Украины, имеет орден «Дружбы народов». В свои восемьдесят продолжает возглавлять балтский музей и казачий хор и имеет большие планы.

Родился на Балтщине. Через все свои годы (а недавно ему исполнилось восемьдесят) несет любовь к Украине, языку, традициям, обрядам и обычаям.

Эта любовь — из корней предков, из народных источников, которые питали душу еще с детства, когда он с мамой участвовал во всех сельских мероприятиях. Да еще четырехлетним с двоюродной сестричкой овладел хореографией. Отсюда и знание всех украинских (и не только) танцев, обрядовых хороводов и песнопений.

Разменяв девятый десяток, Петр Астафьевич может быть доволен собой. Ведь его лета плодотворны. Он и перелоги пахал, и посеянное жал. И сегодня, возглавляя Балтский историко-краеведческий музей, Петр Ткач является вдохновителем и продюсером Балтского народного самодеятельного казацкого хора «Будем».

Молодые годы Ткача в балтском сельском клубе

Трудовую деятельность начинал токарем на одном из заводов Одессы. Но родной край звал домой, в Перейма, где он не сторонился ни одной работы и был активным участником художественной самодеятельности клуба.

– Сколько ты знаешь украинские песни? – спросили его однажды ребята, а когда услышали ответ, заспорили. – Пою вам сто песен, – ответил Петр Ткач. И спел. Ребята признали свое поражение.

Фортуна улыбнулась ему: предложили возглавить сельский клуб. Закипела работа культурного заведения с новой силой. Здесь встретил и свою судьбу. Полюбил девушку, которая удивительно красиво танцевала. Мария ответила ему взаимностью. Поженились. С тех пор Мария Ивановна стала хранительницей их рода. Друзья говорят, что ее квас непревзойденного вкуса есть в доме в любое время года. Она — профессиональная швея и своими руками сшила для казацкого хора «Будем» сценические костюмы.

Семья Ткачев вылюбила две дочери, избравшие учительскую стезю. Обе работают в первой школе. Старшая, Оксана Чижик, преподает историю и заведует школьным музеем. Младшая дочь Ткачев, Людмила Березовская, преподает географию в этой же школе.

Управление балтским отделом культуры

За неординарные способности руководителя клуба пригласили на работу в Балтский районный отдел культуры, который он впоследствии и возглавил.

К этому времени Петр Ткач окончил Одесский государственный университет имени Мечникова по специальности учитель географии. Почему выбрал географию? Потому что мечтал обойти каждый уголок своей Украины. Хотел увидеть и донести ее красоту до новых поколений, чтобы ее живописность и история, коснулась юных сердец, пробудив в них любовь к Отчизне.

Балтский туристическо-краеведческий клуб

Позже с этим и начал путь учителя географии Балтской средней школы №1. Здесь он организует туристсическо-краеведческий клуб.

Воспитанники Петра Ткача занимали призовые места в Малой академии наук, становились победителями областных олимпиад по географии, а работа «История в камнях» Сергея Мазура (сегодня возглавляет Балтскую общину) заняла IV место на Всеукраинском конкурсе ученических поисковых работ.

Члены клуба изучали историю родного края, собирали экспонаты, что позволило создать школьный историко-краеведческий музей, действующий уже 38 лет. Школьное заведение под его руководством было признано базовой школой по народоведению в Одесской области. Школа №1 (ныне УВК «Балтская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1 им. А. Гончара — лицей») стала первой в возрождении украинского языка, культуры и традиций на Балтщине. Это первенство за заведением сохраняется и по сей день.

В 90-е годы был большой всплеск украинской культуры. Мы должны построить духовные фундаменты украинства. Так появилась Духовная республика в школе, а на ее основе – Курень. Читался отдельный предмет «Народоведение» и возрождалось 13 видов искусства. Появился детский хор и учительский хор. Мы одни из первых пошли по селам с колядками и щедривками, — вспоминает Петр Ткач.

Балтская Казачья ячейка

Казацкая кровь вдохновила на создание на Балтщине Казацкого центра, которое он и возглавил, клуба «Балтяночка», организаторами и ведущими которого были Петр Ткач и есаул украинского казачества Таисия Крысько.

А когда нашу землю черным крылом накрыло русское нашествие, он с хором «Будем» ввел акцию «Молитва за Победу» в знак памяти героев-земляков, павших на поле боя за волю Украины.

Желание создать музейный комплекс

Его годы дают хорошие мехи. Казалось, есть чем гордиться, можно и отдохнуть. Но это не о Петре Ткаче:

специалист высшей категории;

отличник образования Украины;

заслуженный учитель Украины;

награжден орденом «Дружбы народов»;

почетный гражданин города Балта.

— Хочу при поддержке руководства Балтского общества сделать музейный комплекс. Сам музей, двор, дом, где должно быть все снаряжение, начиная с печи, лежанки… Хочу, чтобы дети знали, как жили их предки, почему жили 90 и 100 лет. Ибо они были в труде. Чтобы дети приходили и пекли хлеб, и чтобы чувствовали, как пахнет тот хлеб с корочкой из бабушкиной печи. Чтобы это прикосновение возбуждало в юных душах любовь к народным традициям, обычаям и обрядам, учил ценить земледельческий труд и все свое, украинское, — говорит Петр Ткач.

— Есть ли какие-то собственные секреты успеха и долголетия? – спрашиваю Петра Астафьевича.

— Никаких здесь тайн нет! Просто нужно выбирать профессию по душе. Никогда не следует терять чувство юмора. Следует жить полноценной жизнью!

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