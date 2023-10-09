Новости Одессы и Одесской области

Мастерица из Балты подарила местному музею очень ценные подарки

Мастерица из Балты подарила местному музею очень ценные подарки

Около полугода в одесском музее «Степова Україна» проходила выставка народной мастерицы из Балтщины Галины Кушнир. Ее произведения – это золотое наследие Балтского края.

В историческом музее Балты открыта экспозиция «Память», где представлены аппликации из соломки – работы Галины Кушнир. Выставка посвящена 60-летию со дня рождения мастера в память о ней.

Родилась Галина Кушнир в 1963 году в селе Гыдырым Подольского района. Значительную часть своей жизни посвятила работе с детьми.

Петр Ткач на выставке в Балте

Петр Ткач на выставке в Балте

– Галина Кушнир – это украинский самородок. Она представляла Украину в Венгрии, Бельгии, Австрии, Молдавии. Из 107 работ, выставленных в этом зале, ни одна не повторяется, — сказал директор музея Петр Ткач, открывая вернисаж. – Отрадно, что дочь мастера Людмила Кушнир передала музею часть работ своей матери.

На открытие выставки пришли коллеги, друзья, знакомые и ценители творчества мастера.

Галина Кушнир. Произведение

Галина Кушнир. Произведение

Звание «Стипендиата премии Ростислава Палецкого» Галина Кушнир носила с гордостью. Мастерица, как и мастер декоративной росписи Ростислав Палецкий, всей душой любила Украину. Воплощала намеченное высушенными стеблями пшеницы, ржи, овса, ячменя. Сама сеяла зерно и собирала его, заготавливая солому. Поэтому ее картины исполнены силой самой природы Подолья.

«Пленница Роксолана» создана под влиянием романа Павла Загребельного, «Садок вишневый у дома» — шевченковские мотивы, гоголевская «Майская ночь», и вечерницы, гадания.

— Есть картина, которая воспроизводит круговорот нашей жизни. Наверху изображен праздник Ивана Купала, а внизу – Рождество Христово. Между ними – пшеничное поле, а в центре – круг. Этот круг и есть наша жизнь с января по январь, — раскрывает сюжет одной из картин Петр Ткач.

Галина Кушнир с дочерью

Галина Кушнир с дочерью

Галина Кушнир гордилась всеми своими учениками. Среди них и ее дочь Людмила, разработавшая собственную технику творческой обработки соломки.

Вернисаж продлится месяц, поэтому любители высокого искусства могут ознакомиться с работами мастера.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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