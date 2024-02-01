Как жить после тяжелого ранения? Три истории бойцов из Одессы, Чернигова и Кременчуга

История Станислава Меладзе из Одессы

«В момент ранения это было быстро… на автомате»

Станислав Меладзе попал на фронт в начале марта 2022 года. Тяжелое ранение военный получил под Херсоном. Боец мог бы умереть, но его спас турникет. Однако сохранить ногу Станиславу не удалось.

«Я наступил на мину – это была ПМН-2. Произошел взрыв. Я сразу понял, что что-то не так. Посмотрел – ноги нет. В момент ранения это было быстро и, как это объяснить… на автомате. Я взял турникет, сразу же перетянул ногу, как положено», – вспоминает Станислав.

«Это не конец! Главное – иметь желание ходить»

Прийти в себя после ампутации военному помогала его семья. Станислав не падал духом ещё и потому, что понимал – ему нужно быть примером для других бойцов.

«Я ведь не один такой был в больнице. Когда я смотрел, как другие парни падали духом, то на их фоне я должен был этого не делать. Наверное, это и придало мне больше сил. Близкие люди тоже не давали загрустить. Очень важно научиться воспринимать себя новым, потому что обратно уже дороги нет. Это не конец! Главное – иметь желание ходить, жить дальше и работать», – объясняет Станислав.

После больницы военный два месяца ходил на костылях и не мог дождаться момента, когда уже сможет передвигаться на протезе. После реабилитации боец вернулся на свою прежнюю работу – в баню, где мужчина до войны работал банщиком. Сейчас у Станислава два протеза – обычный и для купания, – каждый из которых ему специально разрисовывала художница.

«Раненым не хотелось бы услышать, что это было зря»

По словам военного, в тылу люди не должны говорить ветеранам, что бойцы потеряли здоровье зря.

«Раненому вообще не хотелось бы услышать, что это было зря, чтобы ему говорили: «Вот, у тебя нет конечности, и зачем оно тебе нужно было?» Он ушел на фронт, он защищал Украину, значит, это было не зря», – считает Станислав.

История Евгения Смаги из Чернигова

«Уже в больнице я хотел заниматься спортом»

Евгений попал на фронт в начале полномасштабного вторжения и защищал родной Чернигов тогда, когда город уже был окружен врагом со всех сторон. В середине марта в селе Новоселовка боец попал под обстрел и потерял левую ногу от прилёта 120-й мины. Но военного это не сломило.

«Я понимал, что ноги нет, но сильно даже не уделял этому внимания. После нескольких операций в больнице я понимал, что должен ходить на протезе и уже тогда хотел заниматься спортом. Я активно показал себя еще во время реабилитации», – вспоминает Евгений.

«Мы установили мировой рекорд в Мадриде»

После реабилитации Евгений начал не просто заниматься спортом, но и ездить на мировые соревнования в Европу и США. На международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe ветеран даже установил мировой рекорд.

«В Мадриде мы протащили 4 фуры массой 35 тонн. 20 метров мы прошли за 30,69 секунды», – рассказывает Евгений.

«Главное – не сдаваться, иметь какую-то цель и к ней идти!»

Чтобы быстрее восстановиться после ранения, Евгений советует военным не оставаться дома в одиночестве, а найти любое занятие по душе. И речь идет не только о спорте.

«Кроме спорта можно найти другие виды деятельности. Возможно, кто-то любит рыбалку или еще что-то. Например, я на протезе в прошлом году впервые покорил наивысшую точку Украины – Говерлу. Главное – не сдаваться, иметь какую-то цель и к ней идти!», – говорит Евгений.

Военный считает, что раненым бойцам необходимо объединяться в ветеранские организации, создавать места, где люди могут общаться и помогать друг другу.

«Тебя никто не поймет лучше, чем побратим, который прошел ту же войну, и возможно, получил то же ранение или подобное ранение», – отмечает Евгений.

«Извините, я справлюсь сам»

По словам бойца, украинцам в тылу не следует уделять раненым излишнего внимания или помогать ветеранам тогда, когда те не обращаются за помощью.

«Когда я впервые пришел в спортзал, ни один человек не посмотрел на меня с большим вниманием, чем на других. Я думаю, это основа. Не стоит навязывать помощь раненому, когда о ней не просят. Например, мне по снегу немного тяжеловато было ходить, и мне одна женщина сказала: «Ой, давайте я вам помогу!». И чуть ли не под руки меня взяла. Но я ответил: «Извините, я справлюсь сам. Спасибо за помощь!», – вспоминает Евгений.

История Романа Романова из Кременчуга

«Утром я не смог встать – вся левая сторона была парализована»

В начале войны Роман сразу решил вступить в ряды ЗСУ, хоть его жена и хотела, чтобы вся семья выехала за границу. Военный попал в 71-ю егерскую десантно-штурмовую бригаду спецназначения. Во время одного из обстрелов рядом с бойцом взорвалась мина.

«Был минометный обстрел. Возле меня разорвалась мина 152-го калибра «Акация». Меня подбросило, и я упал на побратима. Когда открыл глаза, спросил: «Я цел?» Побратим сказал: «Да». Я ответил: «Тогда какого мы стоим? Побежали!». Но утром я не смог встать – вся левая сторона была парализована. Боевой медик посмотрел и сказал: «В госпиталь», – вспоминает Роман.

«Плавание – адаптивный вид спорта, который помогает снять усталость»

После ранения военный мечтал попасть обратно на фронт, но «на передок» его не брали. Тогда мужчина решил заняться спортом: плаванием, «сухой греблей» (на тренажерах) и стрельбой из лука.

«Плавание – это адаптивный вид спорта, который помогает снять усталость, разрабатывает мышцы, держит их в тонусе», – объясняет Роман.

«Мы создаем ОО для поддержки ветеранов и инвалидов войны»

Несмотря на ранения, Роман уже успел занять призовые места на соревнованиях по гребле и стрельбе из лука. После этого военный решил создать свою общественную организацию для поддержки ветеранов и инвалидов войны.

«После того, что я увидел на соревнованиях, после того, как пообщался с побратимами, которые в своих городах развивают спортивную помощь, я задумался сделать то же самое дома», – рассказывает Роман.

«Когда человек пришел с войны, первые месяцы для него вообще всё чужое»

По словам бойца, лучшая поддержка вернувшихся с фронта бойцов – это отсутствие жалости к ним и корректное общение.

«Когда человек пришел с войны, первые 2-3 месяца для него вообще все чужое, то, что здесь. Главное – не жалеть. Когда жалеют, начинаются какие-то неправильные мысли. Не нужно спрашивать: «А ты убивал?» Конечно, на войне убивают. Когда мне говорят: «Я не пойду на фронт, я воевать не умею», – я отвечаю: «Если не пойду я, не пойдешь ты, то окопы будем рыть здесь, по Кременчугскому району, и будем здесь сидеть. И тогда уже спрашивать не будут воевал – не воевал. Если сейчас могут научить, дать вооружение, то потом дадут палку и скажут: «Отгоняй, потому что больше нечем», – считает Роман.

Этот материал был создан усилием трех редакций украинских медиакомпаний: «Одесская жизнь», «Кременчугский телеграф» и «Черниговская Медиа Группа».