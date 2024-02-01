Где выгоднее покупать продукты: сравние цен на главных рынках Одессы

Привоз в конце января: прилеты на цены не влияют

Первый месяц года подошел к концу. И хотя, конечно, здесь можно хоть немного забыть о «празднике» жизни во время войны, все же здесь можно услышать разговоры о недавних прилетах по Одессе.

Но Привоз есть Привоз: прицениться и изучить ассортимент товаров можно в этой статье с ценами.

Киевский рынок: знакомься со своими и покупай с удовольствием

Киевский рынок — это всегда большой выбор овощей и фруктов, сюда традиционно фермеры везут свою продукцию самостоятельно и сами ее продают. А вот выбор свежего мяса и рыбы не очень большой, цены выше, чем в магазинах и на рынке «Южный», что по соседству. Продавцы утверждают, что свежее мясо все исключительно домашнее и качественное, но в среднем, цена больше где-то на 10-15%. А вот овощи, наоборот, можно приобрести по более привлекательной цене, чем на Южном рынке, если знать, у кого покупать.

На что обратили внимание: продавцы и покупатели сейчас обмениваются телефонами и делают заказы на следующую неделю, фермеры чаще приезжают в Одессу в четверг и торгуют до обеда в воскресенье.

Цены на овощи

картофель — 20-35 гривен;

лук — 25-35 гривен;

помидоры — 80-100 гривен;

свёкла — 20-25 гривен;

кабачки — 65-80 гривен;

огурцы — 90-120 гривен;

сладкий перец — 100-120 гривен;

баклажаны — 100 гривен;

капуста — 25-30 гривен;

чеснок — 90-150 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

зелень — от 10 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-35 гривен;

бананы — 65-80 гривен;

грейпфруты — 45-80 гривен;

гранаты — 100-120 гривен;

лимоны — 50-90 гривен;

мандарины — 50-110 гривен;

апельсины — 60-100 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 55-90 гривен;

брынза — 200-250 гривен;

сыр — 100-170 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 260-280 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 190-220 гривен;

телятина и говядина: ребра — 140-160 гривен;

телятина и говядина: антрекот — 220 гривен.

свинина: задняя часть — 190 гривен;

свинина: шея — 240-250 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 210-220 гривен;

свинина: сало свежее — 160-230 гривен;

свинина: сало соленое — 200-350 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 120-180 гривен;

караси — 90 гривен;

карп — 140 гривен.

Новый базар: картошка-красотка и самые дешевые яйца

Одесский Новый базар в конце января: люди не спеша проходят между рядами, некоторые присаживаются на скамейки. Слышны тихие жалобы на проклятую войну Украины с россией, магнитные бури и иногда на цены. А что там с ценами на «лучшем Новом» в конце января?

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

лук — 20-30 гривен;

помидоры — 90-130 гривен;

свёкла — 20-25 гривен;

кабачки — 100-130 гривен;

огурцы — 100-230 гривен;

сладкий перец — 90-170 гривен;

баклажаны — 100-170 гривен;

капуста — 15-25 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

чеснок — 100-120 гривен;

зелень — от 15-20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-35 гривен;

груши — 50-90 гривен;

лимоны — 70-110 гривен;

мандарины — 60-120 гривен;

апельсины — 60-110 гривен;

бананы — 60-90 гривен;

гранаты — 100-160 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 40-80 гривен;

брынза — 150-230 гривен;

творог — 80-180 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 250-290 гривен;

телятина и говядина: антрекот — 200-220 гривен;

телятина и говядина: шея — 200-240 гривен;

телятина и говядина: ребра — 150-180 гривен.

свинина: задняя часть — 190-230 гривен;

свинина: шея — 260-270 гривен;

свинина: лопатка — 180-200 гривен;

свинина: ребра — 190-200 гривен;

свинина: сало свежее — 100-240 гривен;

свинина: сало соленое — 180-280 гривен.

Цены на рыбу

карп — 100-160 гривен;

толстолобик — 90-140 гривен;

лобан — 90-150 гривен;

судак — 220-280 гривен;

сом — 200-250 гривен.

Южный рынок: мало мяса, но много рыбы

Южный рынок сейчас проходит частичную строительную реконструкцию, но количество посетителей продуктового направления остается, как всегда, большим. Потому что люди охотно пользуются предложениями продавцов, у которых покупают продукты много лет. А еще здесь есть возможность покупать качественные продукты по очень интересным ценам, особенно в конце рабочего дня.

Выбор овощей и фруктов достаточный, есть все, что нужно. Выбор мясной продукции стал меньше, на некоторые виды мяса цены выросли, но на свинину, например, цены почти такие, какие были накануне Нового года — от 160 гривен за кг. Значительно большим стал выбор свежей рыбы.

Цены на овощи

картофель — 30-35 гривен;

лук — 30-35 гривен;

помидоры — 100-120 гривен;

свёкла — 25-30 гривен;

кабачки — 80 гривен;

огурцы — 100-120 гривен;

сладкий перец — 100-120 гривен;

баклажаны — 110 гривен;

капуста — 25-30 гривен.

чеснок — 100-150 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 30-35 гривен;

бананы — 70-80 гривен;

грейпфруты — 60-80 гривен;

гранаты — 120 гривен;

лимоны — 70-90 гривен;

мандарины — 60-130 гривен;

апельсины — 65-140 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 50-80 гривен;

брынза — 200-260 гривен;

сыр — 110-180 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 280 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 200 гривен;

телятина и говядина: ребра — 150-160 гривен.

свинина: задняя часть — 180 гривен;

свинина: шея — 220-240 гривен;

свинина: лопатка — 160 гривен;

свинина: ребра — 200-220 гривен;

свинина: сало свежее — 180-220 гривен;

свинина: сало соленое — 180-350 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 120-180 гривен;

караси — 80 гривен;

карп — 120 гривен.

Рынок «Северный»: фруктов много, яиц мало

Рынок «Северный» удивляет малым выбором яиц. На том же Привозе мы наблюдаем настоящие яичные развалы, где есть товар любого размера и на любой кошелек. А вот на главном рынке поселка Котовского одна цена и один вид: среднего размера яйца по 57 гривен десяток. За домашние хозяйки просят в среднем от 60 до 66 гривен за 10 штук.

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

лук — 15-30 гривен;

помидоры — 100-150 гривен;

свёкла — 20 гривен;

кабачки — 100 гривен;

огурцы — 80-130 гривен;

сладкий перец — 70-120 гривен;

баклажаны — 110 гривен;

капуста — 15 гривен;

чеснок — 150 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 10-30 гривен;

бананы — 85 гривен;

грейпфруты — 110 гривен;

гранаты — 140 гривен;

лимоны — 80 гривен;

мандарины — 60-75 гривен;

апельсины — 65-90 гривен.

Цены на яйца, сыр и брынзу

яйца (десяток) — 52-66 гривен;

брынза — 180-210 гривен;

творог — 80-140 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 200-220 гривен;

телятина и говядина: ребра — 120-150 гривен;

телятина и говядина: антрекот — 170-180 гривен.

свинина: задняя часть — 160 гривен;

свинина: шея — 230 гривен;

свинина: лопатка — 160-180 гривен;

свинина: ребра — 170-200 гривен;

свинина: сало свежее — 130-180 гривен;

свинина: сало соленое — 140-200 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-110 гривен;

караси — 80-100 гривен;

судак — 140-220 гривен;

карп — 100-130 гривен;

лещ — 70 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили: Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Наталия Димчева, Анна Чахлова, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук