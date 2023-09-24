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Выплаты военнослужащим в случае ранения: когда и сколько?

Выплаты военнослужащим в случае ранения: когда и сколько?

В случае ранения во время службы военнослужащие имеют право на получение единоразовой денежной помощи.

Об этом рассказал представитель ТЦК (военкомата) Шевченковского района Киева Сергей Рунчев.

В каких случаях выплачивается денежная помощь и в каких размерах?

  1. В случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении воинского долга.
  2. В случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая при прохождении воинской службы.

Размер единоразового пособия зависит от установленной группы инвалидности составляет:

  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума (сейчас – от 61 000 до 1 073 600 гривен) – в случае исполнения воинского долга;
  • от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении воинской службы (сейчас – от 187 880 до 322 080 гривен).
  1. В случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья) размер помощи зависит от степени потери частичной трудоспособности:
  • 70-кратного прожиточного минимума (сейчас – 187 880 гривен), если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
  • 50-кратного прожиточного минимума (сейчас – 134 200 гривен) в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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