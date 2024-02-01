Обмен пленными: как приняли дома защитников Змеиного и Азовстали из Одесской области

В город Вилково вернулся 35-летний сержант-пограничник Олег Чернышев. По информации facebook-сообщества “Защитники Змеиного”, он провел в плену у российских агрессоров более 700 дней.

Олег служит с 2014, когда он добровольно отправился на Донбасс защищать Украину от гибридной агрессии рф. Встретили Олега Чернышова родные, друзья и коллеги.

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Вторым жителем Одесской области, кого вернули на родину, был Данила Божко, защитник Азовстали из Килии, который был в плену 20 месяцев. Его родные не знали о его судьбе до последнего момента.

Мэр города Вячеслав Чернявский поздравил Данила Божко с возвращением домой и выразил гордость за его мужество:

“Искренне поздравляю килийца Данилу Божка, защитника Азовстали, вернувшегося домой после почти 20 месяцев плена! Гордимся! Дождемся каждого нашего воина!» — написал он в facebook.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 31 января 2024 года, состоялся второй по масштабности и 50-й обмен обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 207 украинских военных.

Наше издание также публиковало списки освобожденных защитников.