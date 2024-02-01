Новости Одессы и Одесской области

Обмен пленными: как приняли дома защитников Змеиного и Азовстали из Одесской области

Обмен пленными: как приняли дома защитников Змеиного и Азовстали из Одесской области

31 января Украине удалось вернуть из российского плена 207 человек. Среди них оказались и два жителя Одесского региона: пограничник с острова Змеиный Олег Чернышов и защитник Азовстали Данила Божок.

В город Вилково вернулся 35-летний сержант-пограничник Олег Чернышев. По информации facebook-сообщества “Защитники Змеиного”, он провел в плену у российских агрессоров более 700 дней. 

Олег служит с 2014, когда он добровольно отправился на Донбасс защищать Украину от гибридной агрессии рф. Встретили Олега Чернышова родные, друзья и коллеги.

Читайте также: «Вернули не всех» — в центре Одессы просили не дать умереть защитникам Мариуполя (фоторепортаж)

Вторым жителем Одесской области, кого вернули на родину, был Данила Божко, защитник Азовстали из Килии, который был в плену 20 месяцев. Его родные не знали о его судьбе до последнего момента.

Мэр города Вячеслав Чернявский поздравил Данила Божко с возвращением домой и выразил гордость за его мужество: 

“Искренне поздравляю килийца Данилу Божка, защитника Азовстали, вернувшегося домой после почти 20 месяцев плена! Гордимся! Дождемся каждого нашего воина!» — написал он в facebook.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 31 января 2024 года, состоялся второй по масштабности и 50-й обмен обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 207 украинских военных.

Наше издание также публиковало списки освобожденных защитников.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить