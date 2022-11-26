Новая реальность войны: как жить после ампутации?

Многие бойцы, которые сейчас защищают нашу страну, получают тяжелые ранения. Некоторым из них пришлось пережить ампутацию. Но как продлить после этого полноценную жизнь? Об этом «Одесская жизнь» поговорила с ранеными военнослужащими и волонтерами.

Виктор Нестеренко, Антон Домарацкий и Алексей Притула – три военнослужащих ВСУ, которые в разное время получили тяжелые ранения конечностей. Виктор — 15 августа во время штурма Марьинки наступил на мину. Антон – 27 июня в Лисичанске попал под артобстрел. Алексей – в сентябре при выходе на Лиман получил ранение от кассетного снаряда. Антону и Виктору пришлось удалить ступни одной ноги, у Алексея – ампутация двух конечностей ниже колена. Антон и Виктор сейчас находятся в США и учатся снова ходить – уже на протезах. Алексей пока находится в госпитале в Киеве, но уже планирует протезирование после выздоровления.

Алексей Притула вспоминает: «Кассетный снаряд попал мне прямо под ноги. Меня отбросило вверх где-то метра в три. Я увидел, что мои ноги разматываются, как осьминог, вместо них у меня висят ремни. Там, где было две ноги, стало восемь. В этот момент боли ты не ощущаешь – просто сильный шок. Ты испуган, ты не сразу понимаешь, что делать. Сначала мне показалось, что там оторвало ноги прямо по паху. Но, по сути, все это было не выше колена. Меня спасло то, что у меня были очень качественные турникеты. Именно на это следует обратить внимание всем».

Алексей вместе со своей женой уже больше месяца находится в военном госпитале в Киеве.

«У меня постоянно есть и фантомная, и физическая боль, меняется только ее интенсивность, – признается Алексей. – Постоянно болят и ноги, и места, где были ноги. Это все доставляет дискомфорт. Иногда я хочу почесать пятку или чувствую, как я шевели пальцами ног».

Алексей Притула уже перенес 5 операций, а теперь ждет полного заживления конечностей для того, чтобы начать поиски протезирования.

В то же время, Антон Домарацкий и Виктор Нестеренко уже несколько недель находятся на реабилитации в США. Им помог благотворительный фонд Kind Deeds Александра Рубцова – украинца, уже много лет живущего в Америке.

Александр Рубцов объясняет: «В Украине настолько огромная очередь из людей, нуждающихся в помощи во время ампутации, что мы просто стоим бок о бок, и все вместе пытаемся разгрузить эту огромную очередь. У нас есть волонтеры в Украине и Польше, которые ездят по больницам и находят ребят, которым нужно протезирование».

Таким образом, Виктора забрали из реабилитационного центра на Галичине, а Антона нашли в воинской части в Немирове Винницкой области. Ребята стали первыми, кого пригласили в США по программе фонда Kind Deeds. Бойцы в Америке никогда раньше не были, но теперь должны пробыть в Нью-Йорке 3-4 недели. Там уже успели сделать временные протезы. Сейчас мужчины учатся на них ходить, а также посещают многие мероприятия, которые предпринимает украинское сообщество в США. В планах фонда отпустить ребят домой в таком состоянии, чтобы у них не было даже хромоты.

Антон Домарацкий говорит: «В США я никогда не был. Я в принципе за границей никогда не был. Здесь вообще очень много украинцев. Они нас очень хорошо встретили. Тренировки мы начинали с малого, с походки. Но сейчас динамика тренировок идет с минимума до высокой нагрузки. Сейчас мы уже стараемся стоять на одной ноге, держим баланс и координацию движений. Берем некий дополнительный вес, занимаемся на турниках и беговой дорожке. В первые дни мы ходили 15 минут, потом полчаса. Сейчас мы можем заниматься уже 1-1,5 часа с дополнительной нагрузкой. Есть ли боль? Есть. Но мы к ней привыкаем, потому что культя должна привыкать».

По словам Александра Рубцова, бойцы очень быстро идут на восстановление.

«Ребята прилетели в субботу, во вторник был первый визит к реабилитолологу. В четверг они уже пошли на своих протезах, а в субботу уже поехали кататься на велосипедах», – вспоминает Александр.

Одесская волонтер Ольга Домбровская, которая помогает бойцам с ампутациями с 2014 года, говорит: «Если сравнивать с 2014-м годом, то сейчас в Украине больше бойцов с ампутациями, но и больше организаций, которые работают и помогают в этом направлении. Бойцов принимают и наши санатории, приглашают и иностранные организации. Наше государство полностью покрывает расходы по протезированию бойцов самыми качественными протезами ведущих мировых производителей. Что касается протезирования за границей, на него могут приглашать частные фонды. Диаспора, которая находится по всему миру, за свой счет протезирует бойцов».

Но если говорить о стоимости протезов за границей, то суммы, которые должны собирать благотворительные фонды, впечатляют.

«Протезы в США могут стоить от 10-15 до 100 тысяч долларов и больше. Все зависит от запчастей, от сложности протеза (выше колена, ниже колена), от его вида (бионический или гидравлический). От конечностей (рука, нога)», – объясняет Александр Рубцов.

Сейчас помощи БФ Kind Deeds ждут около 100 бойцов, однако возможности фонда ограничены квотами врачей. Но Александр Рубцов с коллегами пытается расширить круг специалистов, помогающих нашим воинам.

Между тем, Антон Домарацкий и Алексей Притула уже хотят вернуться на фронт, но, по словам Алексея, с двойной ампутацией в бой его вряд ли возьмут. А вот для Виктора Нестеренко возвращение в ряды ВСУ – сложный вопрос.

«И хочется, и не хочется вернуться в ВСУ. Очень тяжело морально», – говорит Виктор.