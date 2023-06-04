Новости Одессы и Одесской области

Маленькая, но несломленная: 7-летняя Саша Паскаль, потерявшая ногу после обстрела Затоки, выиграла соревнования по гимнастике (видео)

Маленькая, но несломленная: 7-летняя Саша Паскаль, потерявшая ногу после обстрела Затоки, выиграла соревнования по гимнастике (видео)

Семилетняя жительница Одесской области Саша Паскаль, потерявшая ножку после попадания российской ракеты в поселок Затока, впервые приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Девочка выступала с протезом и в итоге победила.

Трогательное видео опубликовала у себя в Facebook уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Напомним, Саша Паскаль оказалась под завалами после ракетного удара рашистов по курортному поселку Затока в мае 2022 года. Впоследствии врачам пришлось ампутировать ей ногу.

Через месяц девочка вместе с мамой отправилась на реабилитацию в Австрию. Там она получила свой первый протез и принялась заново учиться ходить. А впоследствии Саше передали индивидуальный бионический протез.

Статья по теме: Дети без детства: как они пережили год в Украине, Европе и в оккупации

До этой трагедии девочка занималась художественной гимнастикой. И, как оказалось, даже с протезом Саша не рассталась с любимым спортом.

«Только что получила сообщение от Маши, мамы Сашеньки Паскаль: «Сегодня были наши первые соревнования!». Я смотрела и не могла поверить, как быстро она реабилитировалась! А самое главное, какая мотивация мощная должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги!
Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу от рашистских ракетных обстрелов Одесщины, сегодня приняла участие в своих первых соревнованиях. Запомните это имя! Это имя будущей чемпионки! И никакие рашисты со своими ракетами, ранения и ампутации не сломают нас!»

– прокомментировала Дарья Герасимчук.

Позже она добавила: Саша победила!

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о 18-летней одесситке Руслане, которая потеряла ногу на фронте, а позже получила протез в некоммерческой клинике Superhumans Center.

Вы также можете узнать: Апокалипсис в Затоке: как выглядит знаменитый курорт после года российских обстрелов (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить