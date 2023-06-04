Маленькая, но несломленная: 7-летняя Саша Паскаль, потерявшая ногу после обстрела Затоки, выиграла соревнования по гимнастике (видео)

Семилетняя жительница Одесской области Саша Паскаль, потерявшая ножку после попадания российской ракеты в поселок Затока, впервые приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Девочка выступала с протезом и в итоге победила.

Трогательное видео опубликовала у себя в Facebook уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Напомним, Саша Паскаль оказалась под завалами после ракетного удара рашистов по курортному поселку Затока в мае 2022 года. Впоследствии врачам пришлось ампутировать ей ногу.

Через месяц девочка вместе с мамой отправилась на реабилитацию в Австрию. Там она получила свой первый протез и принялась заново учиться ходить. А впоследствии Саше передали индивидуальный бионический протез.

До этой трагедии девочка занималась художественной гимнастикой. И, как оказалось, даже с протезом Саша не рассталась с любимым спортом.

«Только что получила сообщение от Маши, мамы Сашеньки Паскаль: «Сегодня были наши первые соревнования!». Я смотрела и не могла поверить, как быстро она реабилитировалась! А самое главное, какая мотивация мощная должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги!

Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу от рашистских ракетных обстрелов Одесщины, сегодня приняла участие в своих первых соревнованиях. Запомните это имя! Это имя будущей чемпионки! И никакие рашисты со своими ракетами, ранения и ампутации не сломают нас!»

– прокомментировала Дарья Герасимчук.

Позже она добавила: Саша победила!

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о 18-летней одесситке Руслане, которая потеряла ногу на фронте, а позже получила протез в некоммерческой клинике Superhumans Center.

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