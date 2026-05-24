Ключевые моменты:

Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней после получения.

Если товар имеет дефекты или не соответствует описанию, все расходы на доставку должен компенсировать продавец.

Для возврата важно сохранить товарный вид, ярлыки и документы о покупке.

В случае отказа магазина потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд.

Издание «Одесская жизнь» продолжает серию практических юридических материалов для читателей. На этот раз постоянный автор издания, профессиональный юрист Виктория Гусакова подробно объяснила, как действовать украинцам в ситуации, когда интернет-магазин отказывается принимать товар обратно или возвращать деньги. Материал основан на нормах Закона Украины «О защите прав потребителей» и практических случаях, с которыми сталкиваются покупатели во время онлайн-шопинга.

Почему конфликты с онлайн-магазинами становятся все чаще

Интернет-покупки давно перестали быть чем-то необычным. Украинцы заказывают онлайн одежду, технику, косметику, аксессуары и даже продукты. Но вместе с популярностью дистанционной торговли увеличивается и количество ситуаций, когда покупатель получает совсем не то, на что рассчитывал.

Часто после получения посылки выясняется, что вещь не подходит по размеру, имеет другой цвет, не соответствует фотографиям или вообще оказывается некачественной. В ответ некоторые продавцы начинают убеждать, что «товар возврату не подлежит», предлагают только обмен или просто перестают выходить на связь.

Однако украинское законодательство предусматривает четкие права потребителя даже в случае дистанционной покупки.

Какие права имеет покупатель при онлайн-шопинге

Как объясняет юрист Виктория Гусакова, согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества или вернуть его продавцу в течение 14 дней. Для онлайн-покупок этот срок начинается именно с момента получения товара на почте или от курьера, а не со дня оплаты на сайте.

Возврат возможен в случаях, когда товар:

не подошел по размеру;

не устраивает фасон или цвет;

имеет другие характеристики, из-за которых покупатель не может использовать его по назначению.

Если аналогичного товара для обмена нет, покупатель может требовать возврата средств. Закон предусматривает, что деньги должны быть возвращены в день расторжения договора или не позднее семи дней по договоренности сторон.

При каких условиях товар можно вернуть

Для законного возврата важно соблюдать несколько условий. Прежде всего товар должен сохранить товарный вид. На нем не должно быть следов использования, потертостей, пятен или повреждений. Также необходимо сохранить заводские ярлыки, пломбы и защитные элементы упаковки.

Отдельное внимание юрист советует обращать на штрих-коды и маркировку. Если их оторвать или повредить, продавец может законно отказать в возврате, поскольку товар будет сложнее идентифицировать.

Важным доказательством покупки остается чек или накладная. Однако даже если бумажный чек утерян, покупатель все равно может защищать свои права.

Что делать, если чека нет

Отсутствие бумажного чека не означает автоматическую потерю права на возврат товара. В такой ситуации доказательствами могут стать:

электронные квитанции об оплате;

банковские выписки;

скриншоты переписки с магазином;

данные службы доставки;

фото или видео получения товара.

Особенно важно фиксировать состояние посылки при распаковке. Видео может стать весомым доказательством в случае судебного спора или конфликта с продавцом.

Какие товары вернуть не получится

Даже при онлайн-покупке существуют категории товаров, которые закон не позволяет возвращать, если они надлежащего качества. В этот перечень входят:

парфюмерия и косметика;

средства личной гигиены;

нижнее белье;

чулочно-носочные изделия;

некоторые детские игрушки;

лекарственные средства;

отрезные материалы, изготовленные под заказ покупателя.

Поэтому даже если покупатель просто ошибся с размером или цветом, вернуть такие товары будет практически невозможно.

Кто платит за доставку при возврате

Один из самых распространенных вопросов — кто должен оплачивать пересылку товара обратно продавцу.

Если товар надлежащего качества, но просто не подошел покупателю, расходы на доставку обычно несет сам покупатель. В то же время если товар имеет дефект, повреждение или не соответствует описанию на сайте, все расходы должен компенсировать продавец.

Также продавец не имеет права удерживать с покупателя «штрафы» или комиссии за возврат средств.

Что делать, если магазин отказывается возвращать деньги

Юрист советует в подобных ситуациях действовать последовательно и фиксировать каждый шаг документально.

Прежде всего необходимо отправить письменную претензию на официальный адрес магазина или электронную почту продавца. К заявлению стоит приложить фото товара, документы об оплате и копии переписки.

Если реакции нет, следующим шагом может стать обращение в Госпродпотребслужбу. Жалобу можно подать через электронную форму на официальном сайте службы.

В крайнем случае потребитель имеет право обратиться в суд. При этом покупатели по делам о защите прав потребителей освобождаются от уплаты судебного сбора.

Почему важно фиксировать каждую деталь

Виктория Гусакова подчеркивает: в спорах с продавцами решающее значение имеют именно доказательства. Именно поэтому покупателям стоит фотографировать товар после получения, сохранять упаковку и переписку, а также внимательно проверять информацию о продавце перед покупкой.

Особенно это касается небольших интернет-магазинов и страниц в соцсетях, где возврат средств часто становится настоящей проблемой.

Юрист также советует проверять официальные реквизиты ФЛП или юридического лица перед оплатой заказа. Это значительно упрощает защиту прав потребителя в случае конфликта.

