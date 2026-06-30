Ключевые моменты:

Письменный договор аренды — главное доказательство в случае судебного спора.

Закон позволяет взыскивать долги за коммунальные услуги не только с человека, подписавшего договор, но и с других совершеннолетних жильцов квартиры.

Если квартиранты съехали, но остались зарегистрированными, можно добиться перерасчета отдельных коммунальных платежей.

Для обращения в суд необходимо собрать документы, подтверждающие проживание квартирантов и размер задолженности.

Защищать свои права могут не только владельцы жилья, но и добросовестные арендаторы, если им пытаются навязать старые долги.

Вопрос долгов за коммунальные услуги после выселения квартирантов регулярно становится причиной судебных споров и в Одессе, где рынок аренды жилья традиционно остается активным. Особенно часто такие ситуации возникают после окончания летнего сезона или во время переездов.

В этом материале использованы нормы Гражданского кодекса Украины, Жилищного кодекса Украины, Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», а также практические рекомендации профессионального юриста Виктории Гусаковой, которая много лет консультирует читателей «Одесской жизни» по вопросам жилищного и гражданского права. Именно эти законодательные нормы определяют, кто отвечает за оплату коммунальных услуг, когда можно требовать возмещения через суд и как владельцу жилья избежать лишних расходов.

Без письменного договора защитить свои права будет сложно

Самая распространенная ошибка владельцев жилья — договоренности «на словах». Если возникнет спор, именно письменный договор станет главным доказательством в суде.

Гражданский кодекс Украины предусматривает, что договор найма жилья должен заключаться в письменной форме. При этом не стоит использовать случайный шаблон из интернета. Документ должен четко определять финансовые обязательства сторон.

В договоре желательно прописать:

размер ежемесячной арендной платы;

какие именно коммунальные услуги оплачивают квартиранты;

сроки внесения арендной платы и оплаты коммунальных услуг;

порядок расчетов и передачи показаний счетчиков.

Чем подробнее будут прописаны эти условия, тем проще будет доказать свою правоту в случае конфликта.

Кто отвечает за долги за коммунальные услуги

По общему правилу наниматель обязан своевременно оплачивать проживание и коммунальные услуги, если иное не предусмотрено договором.

Бывает, что договор подписывает только один человек, а фактически в квартире проживает вся семья или несколько совершеннолетних жильцов. В таком случае закон позволяет требовать погашения долга не только от того, кто поставил подпись под договором.

Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает солидарную ответственность совершеннолетних лиц, проживающих в жилом помещении. Это означает, что владелец жилья может обратиться в суд с требованием взыскать задолженность сразу со всех совершеннолетних жильцов квартиры.

На практике это особенно важно, если у человека, заключившего договор, нет официальных доходов, а у других членов семьи они есть.

Какие доказательства понадобятся для суда

Если бывшие квартиранты отказываются добровольно погасить долг, вернуть деньги можно только через суд. Однако успех дела во многом зависит от того, насколько тщательно владелец подготовит доказательства.

Прежде всего понадобятся письменный договор аренды, документы, подтверждающие период проживания нанимателей, акты приема-передачи квартиры, квитанции и счета за коммунальные услуги.

Кроме того, владельцу необходимо подтвердить, что он сам не проживал в квартире и не пользовался коммунальными услугами. Для этого могут понадобиться документы о фактическом месте проживания или свидетельские показания.

Если квартиранты съехали, но остались зарегистрированными

Для многих владельцев квартир в Одессе это становится еще одной проблемой. Если бывшие арендаторы остаются зарегистрированными по адресу, начисление отдельных коммунальных платежей может продолжаться с учетом количества зарегистрированных жильцов. В результате хозяину приходится платить за услуги, которыми он фактически не пользовался.

В такой ситуации юрист советует не затягивать с решением вопроса. Прежде всего необходимо обратиться в ОСМД, управляющую компанию или соответствующий орган местного самоуправления, чтобы зафиксировать факт непроживания бывших квартирантов. На основании составленного акта можно обратиться к поставщикам коммунальных услуг с заявлением о перерасчете начислений. Также стоит позаботиться об актуальности информации о количестве лиц, которые фактически проживают в квартире.

Как арендатору защититься от чужих долгов

Конфликты возникают не только по вине квартирантов. Иногда уже владельцы жилья пытаются переложить на новых жильцов старые долги, накопившиеся еще до их заселения.

Чтобы избежать такой ситуации, перед получением ключей стоит составить акт приема-передачи квартиры. В нем необходимо зафиксировать показания всех счетчиков — электроэнергии, воды и газа. Именно эти данные подтвердят, с какого момента начинается ответственность арендатора за оплату коммунальных услуг.

Также не лишним будет проверить состояние лицевых счетов или попросить владельца показать последние оплаченные квитанции. Если после заселения возникнут необоснованные претензии, это поможет доказать, что долги появились еще до начала аренды.

Что стоит помнить владельцам жилья

Вернуть долги за коммунальные услуги возможно, но только при условии, что арендные отношения были оформлены надлежащим образом. Письменный договор, акты приема-передачи квартиры, фиксация показаний счетчиков и своевременное обновление информации о проживающих значительно повышают шансы успешно защитить свои права.

Если же договориться мирным путем не удалось, владелец квартиры имеет право обратиться в суд и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Украины. Именно поэтому юристы советуют еще до заселения квартирантов уделить внимание оформлению всех документов — это поможет избежать значительно больших финансовых потерь в будущем.

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