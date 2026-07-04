Ключевые моменты:

По выявленным фактам в Одесском СИЗО открыли уголовное производство по статье 127 УК Украины («Пытки»).

Во время проверки отсутствовали записи видеонаблюдения из корпуса, где находился вероятный потерпевший.

Мониторинговая группа обнаружила признаки свежего ремонта в камере, несмотря на отрицание этого сотрудниками учреждения.

Представители омбудсмена также заявили о возможном давлении на заключенных, которые давали объяснения.

В Представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области сообщили о результатах внепланового мониторингового визита в Одесский следственный изолятор, который состоялся 8 июня. Проверку возглавил представитель омбудсмена в регионе Игорь Мищенко.

По данным ведомства, по выявленным обстоятельствам уже открыто уголовное производство по статье 127 Уголовного кодекса Украины («Пытки»).

Как сообщили в представительстве, во время проверки выяснилось, что из-за технического сбоя не сохранились записи камер видеонаблюдения, в том числе из корпуса, где содержался человек, который, по предварительным данным, мог пострадать от насильственных действий.

Кроме того, проверяющие обнаружили в камере признаки недавно проведенного ремонта.

«Во время осмотра камерного помещения, в котором содержалось указанное лицо, были обнаружены признаки недавнего проведения ремонтных работ: ощущался характерный запах краски и заметны свежие следы ее нанесения», – сообщили в представительстве омбудсмена.

Несмотря на это, сотрудники учреждения утверждали, что никаких ремонтных работ там не проводилось, а происхождение запаха им неизвестно.

Во время общения с заключенными мониторинговая группа получила информацию о том, что в камере в срочном порядке демонтировали плитку на полу и перекрасили часть помещения. В связи с этим на место вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции для фиксации возможного сокрытия следов преступления.

Также представители омбудсмена заявили о попытках помешать проверке.

«Отдельные сотрудники учреждения в присутствии представителей мониторинговой группы пытались оказывать давление на лиц, которые давали объяснения, с целью сокрытия реальных обстоятельств происшествия и препятствования установлению объективной истины», – говорится в сообщении.

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выразили надежду на объективное расследование произошедшего.

«Надеемся на быстрое, полное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь к ответственности всех причастных лиц и станет предохранителем от повторения подобных позорных случаев в будущем… Любые проявления пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения либо наказания, а также любые попытки скрыть такие факты или повлиять на свидетелей абсолютно недопустимы», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале июня соцсети облетела скандальная видеозапись, на которой видно, как один из заключенных заставляет зубами приносить тапочки сотрудника ТЦК.

По данным источников издания «Думская», вызвавшее большой общественный резонанс видео было снято в 6-м корпусе изолятора. Сообщалось, что так называемый «смотрящий» по корпусу по прозвищу «Спортик», которого характеризуют как «блатного из бандитов», таким образом «дрессирует» попавшего в СИЗО сотрудника ТЦК.

Ранее Служба безопасности Украины провела резонансную спецоперацию в Одессе по задержанию группы военнослужащих Пересыпского РТЦК и СП. Операция сопровождалась погоней и стрельбой.

По данным следствия, задержанные организовали преступную схему: они похищали людей, угрожали им насилием и «отправкой на передовую» и вымогали крупные суммы денег (до 30-50 тыс. долларов).