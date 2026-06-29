Ключевые моменты:

Перед заказом проверьте, зарегистрирован ли исполнитель как ФЛП или юридическое лицо.

Все договоренности о цене, сроках и гарантии лучше фиксировать письменно.

Не соглашайтесь на 100% предоплату без официальных документов.

При передаче техники обязательно требуйте акт приема-передачи.

Если работа выполнена некачественно, закон позволяет требовать устранения недостатков, возврата денег или возмещения убытков.

Украинцы все чаще заказывают через интернет ремонт техники, пошив одежды и другие услуги. Вместе с удобством растет и риск столкнуться с недобросовестными исполнителями, скрытыми платежами или отсутствием гарантии.

Права потребителей в таких случаях защищает Закон Украины «О защите прав потребителей», а контроль за его соблюдением осуществляет Госпродпотребслужба. Юрист Виктория Гусакова, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью», рассказывает, как безопасно заказывать услуги онлайн и что делать, если исполнитель не выполнил свои обязательства.

Заказываете услуги через интернет? Как не потерять деньги и защитить свои права

Заказать ремонт стиральной машины, кондиционера или ноутбука, найти мастера по установке окон или пошить одежду по индивидуальным меркам сегодня можно за несколько минут. Достаточно открыть Google, Instagram или Telegram. Но вместе с удобством возрастает и риск столкнуться с недобросовестным исполнителем.

Одни мастера работают официально, предоставляют гарантию и отвечают за результат. Другие могут исчезнуть после получения предоплаты или отказаться исправлять собственные ошибки. Как обезопасить себя и что делать, если работа выполнена некачественно, объясняет юрист Виктория Гусакова.

Прежде чем заказывать услугу, узнайте, кто ее оказывает

Когда мы ищем в интернете ремонт холодильника, кондиционера, стиральной машины или ателье по пошиву одежды, перед нами появляются десятки одинаковых на первый взгляд объявлений. На самом деле между исполнителями есть существенная разница, и именно от этого зависит, сможете ли вы защитить свои права в случае конфликта.

Чаще всего услуги предлагают три категории исполнителей.

Официальные компании и ФЛП

Это самый безопасный вариант. Такие исполнители официально зарегистрированы, имеют реквизиты, работают в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» и, как правило, выдают чек, акт выполненных работ и гарантийный талон.

Если возникнет спор, у вас будет значительно больше возможностей потребовать устранения недостатков или возврата денег.

Частные мастера

Многие хорошие специалисты работают самостоятельно и находят клиентов через OLX, Kabanchik, Facebook или Instagram. Среди них немало профессионалов, однако встречаются и люди, которые не зарегистрированы как предприниматели.

В таком случае защитить свои права будет значительно сложнее. Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения между потребителем и предпринимателем либо компанией, а не между двумя частными лицами.

Сайты-посредники

Некоторые популярные сервисы лишь помогают найти мастера, но сами не выполняют работы и не отвечают за их качество.

Именно поэтому стоит внимательно читать правила пользования сервисом. Нередко там указано, что платформа лишь передает заказ исполнителю и не несет ответственности за результат.

Практический совет: перед оформлением заказа проверьте, зарегистрирован ли исполнитель как ФЛП или юридическое лицо. Это один из самых простых способов обезопасить себя.

Действует ли закон, если услугу заказали через интернет?

Распространенная ошибка — считать, что договоренности, достигнутые через интернет, невозможно доказать, а значит, закон в таких случаях не работает.

На самом деле интернет — это лишь способ найти исполнителя и договориться о работе. Сам ремонт техники, пошив одежды или любая другая услуга выполняются в реальной жизни, поэтому на них в полной мере распространяется украинское законодательство.

Основным документом, защищающим заказчика, является Закон Украины «О защите прав потребителей». В частности, статья 10 определяет права потребителя, если работы выполнены некачественно или с нарушением условий договора.

Если результат вас не устраивает, вы вправе требовать:

бесплатного устранения недостатков;

уменьшения стоимости выполненной работы;

повторного выполнения работы без дополнительной оплаты;

возмещения убытков, если из-за некачественного ремонта или пошива было повреждено ваше имущество.

Если же нарушения являются существенными и исправить их невозможно, потребитель имеет право расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

Ранее мы рассказывали, как законно вернуть товар в интернет-магазин.

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