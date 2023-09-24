Как вернуть средства или обменять товар ненадлежащего качества?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда приобрел товар в магазине, но в нем были обнаружены недостатки. В таком случае нужно сразу отстаивать права потребителя. На какие законы опираться и как правильно действовать, объясняет юрист Одесского бюро правовой помощи №3 Татьяна Пироженко.

Как вернуть или обменять приобретенный товар

Следует различать права потребителей при приобретении товара надлежащего и ненадлежащего качества. Поэтому напомню, что согласно статье 9 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть использован по назначению.

Обмен производится, если:

товар не использовался и сохранил свой вид, свойства, пломбы, ярлыки;

сохранен расчетный документ (в том числе электронный), изданный вместе с товаром.

При отсутствии аналогичного товара в продаже мы имеем право приобрести любой другой товар из ассортимента с перечислением стоимости, подождать поступления нужного товара в продажу и обменять или расторгнуть договор и получить обратно деньги.

Желая вернуть средства, необходимо:

написать заявление на возврат средств (в магазине есть бланк возврата, в котором необходимо указать персональные данные );

вернуть приобретенный товар в общей упаковке и с полной комплектацией, указанной в технической документации (техпаспорте);

предоставить квитанцию ​​о покупке, товарном или кассовом чеке.

Деньги за товар возвращаются потребителю в день расторжения договора или в течение семи дней по договоренности.

Что делать с товаром неправильного качества?

При приобретении товара ненадлежащего качества, недостатки которого установлены в течение гарантийного срока, согласно статье 8 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право требовать:

пропорционального уменьшения цены;

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

возмещение затрат на устранение недостатков товара.

При требованиях о безвозмездном устранении недостатков товара все недостатки должны быть устранены в течение 14 дней с даты его предъявления или с согласия сторон в другой срок.

Также по письменному требованию потребителя во время ремонта ему могут предоставить (с доставкой) в пользование аналогичный товар. За каждый день задержки выполнения требования о предоставлении аналогичного товара и при задержке устранения недостатков потребителю выплачивается неустойка в размере 1% стоимости товара.

В случае выявления в течение гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя товара (продавца, исполнителя) или фальсификации товара, подтвержденных экспертизой, потребитель в порядке и в сроки, установленные законодательством, и на основании обязательных для сторон правил или договора, имеет право требовать от продавца или производителя:

расторжение договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы;

замену товара на такой же или на аналогичный, из имеющихся у продавца (производителя), товар.

Потребитель имеет право предъявить одно из вышеупомянутых требований, а в случае невыполнения — заявить другое. Замена товара на такой же или аналогичный при наличии должна произойти сразу, в случае необходимости проверки его качества — в течение 14 дней или по договоренности сторон. Однако при отсутствии товара требование о его замене удовлетворяется в двухмесячный срок с момента подачи заявления.

Деньги за ненадлежащий товар аналогично возвращаются потребителю в день расторжения договора или другой срок по договоренности сторон в течение семи дней.

При замене товара с недостатками товара аналогичной марки, цена на который изменилась, — пересчет стоимости не производится. В случае замены товара с недостатками на такой же товар другой марки — перерасчет стоимости товара с недостатками при повышении цены производится исходя из его стоимости на время обмена, а в случае снижения цены — исходя из стоимости на время покупки.

Если нарушают права потребителя?

При отказе обменять товар или вернуть средства у потребителей есть два способа защиты своих прав.

Первый способ — досудебный, предусматривающий обращение к продавцу с соответствующим письменным заявлением или жалобой с указанием своих требований и предоставлением всех подтверждающих документов (копии чека о приобретении, гарантийного талона — в случае обмена товара). Заявление необходимо написать в двух экземплярах: один предоставляется продавцу, на втором (остается у потребителя) ставится отметка о принятии. Если продавец отказывается принимать письменное заявление, потребитель вправе направить его письмом.

В случае неудовлетворения требований следует обратиться с письменной жалобой в территориальный орган Госпотребслужбы Украины, в которой:

указать наименование субъекта хозяйствования, адрес осуществления его деятельности;

предоставить копии расчетного документа и гарантийного талона в случае обмена товара;

добавить копию обращения к субъекту хозяйствования (с отметкой о принятии или копией квитанции об отправке).

Срок рассмотрения жалобы – месяц.

Второй способ защиты потребителей — судебный, он предусматривает обращение в суд (по месту жительства, причинение вреда или исполнение договора) с иском (о возмещении вреда, причиненного некачественными товарами и услугами, об обмене товара ненадлежащего качества и другие). Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением прав.

Где найти бюро правовой помощи в Одессе?

Одесское бюро правовой помощи №1

Адрес: улица Разумовская, 37;

Телефон: (048) 705-32-01;

Электронная почта: pershe.odesa@legalaid.od.ua.

Одесское бюро правовой помощи №2

Адрес: улица Атамана Головатого, 1;

Телефон: (048) 705-32-36;

Электронная почта: druhe.odesa@legalaid.od.ua.

Одесское бюро правовой помощи №3

Адрес: улица Заболотного, 6,

Телефон: (048) 758-05-13;

Электронная почта: tretie.odesa@legalaid.od.ua.

Одесское бюро правовой помощи №4

Адрес: улица Коблевская, 40;

Телефоны: (048) 726-14-44, (048) 726-14-45;

Электронная почта: odesa.local@legalaid.od.ua.

К кому обращаться за дополнительной консультацией

в контактный центр системы БПД — 0 (800) 213-103 (все звонки бесплатны). Контактный центр работает по будням с 8.00 до 18.00.

по номеру телефона — (044) 363-10-41 (для звонков из-за границы);

со звонками в «Телеграмм» — (067) 72-13-103;

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