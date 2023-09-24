Як повернути кошти або обміняти товар неналежної якості?

Кожен з нас хоча б раз у житті стикався з ситуацією, коли придбав товар у магазині, але в ньому були виявлені недоліки. В такому випадку треба відразу відстоювати права споживача. На які закони спиратися та як правильно діяти, пояснює юристка Одеського бюро правової допомоги №3 Тетяна Піроженко.

Як повернути або обміняти придбаний товар

Слід розрізняти права споживачів у випадку придбання товару належної та неналежної якості. Тому нагадаю, що згідно зі статтею 9 Закону «Про захист прав споживачів» споживач має право протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Обмін проводиться, якщо:

товар не використовувався і зберіг свій вигляд, властивості, пломби, ярлики;

збережено розрахунковий документ (в тому числі електронний), виданий разом з товаром.

При відсутності аналогічного товару у продажу ми маємо право придбати будь-який інший товар з асортименту з перерахуванням вартості, зачекати надходження потрібного товару в продаж та обміняти, або розірвати договір та одержати назад гроші.

Бажаючи повернути кошти, необхідно:

написати заяву на повернення коштів (в магазині є бланк повернення, в якому необхідно вказати персональні дані );

повернути придбаний товар в цілому упакуванні і з повною комплектацією, зазначеною в технічній документації (техпаспорті);

надати квитанцію про покупку, товарний або касовий чек.

Гроші за товар повертаються споживачеві у день розірвання договору або протягом семи днів за домовленістю.

Що робити з товаром неналежної якості?

У разі придбання товару неналежної якості, недоліки якого встановлені протягом гарантійного строку, згідно зі статтею 8 Закону «Про захист прав споживачів» споживач має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

При вимогах про безоплатне усунення недоліків товару, усі недоліки повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший строк.

Також на письмову вимогу споживача на час ремонту йому можуть надати (з доставкою) в користування аналогічний товар. За кожний день затримки виконання вимоги про надання аналогічного товару та при затримці усунення недоліків споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% від вартості товару.

У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених експертизою, споживач в порядку та у строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право вимагати від продавця або виробника:

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

заміну товару на такий самий або на аналогічний, з-поміж наявних у продавця (виробника), товар.

Споживач має право пред’явити одну з вищезазначених вимог, а в разі її невиконання — заявити іншу. Заміна товару на такий самий або аналогічний при наявності повинна здійснитися одразу, в разі потреби перевірки його якості — протягом 14 днів або за домовленістю сторін. Проте у разі відсутності товару вимога про його заміну задовольняється у двомісячний строк з моменту подання заяви.

Гроші за неналежний товар аналогічно повертаються споживачеві у день розірвання договору або в інший строк за домовленістю сторін протягом семи днів.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки, ціна на який змінилася, — перерахунок вартості не провадиться. У разі заміни товару з недоліками на такий самий товар іншої марки — перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни — виходячи з вартості на час купівлі.

Якщо порушують права споживача?

При відмові обміняти товар або повернути кошти, у споживачів є два способи захисту своїх прав.

Перший спосіб — досудовий, який передбачає звернення до продавця з відповідною письмовою заявою або скаргою із зазначенням своїх вимог та наданням усіх підтверджувальних документів (копії чека про придбання, гарантійного талона — у разі обміну товару). Заяву необхідно написати у двох примірниках: один надається продавцю, на другому (залишається у споживача) ставиться відмітка про прийняття. Якщо продавець відмовляється приймати письмову заяву, споживач має право направити її листом.

У випадку незадоволення вимог треба звернутися з письмовою скаргою до територіального органу Держспоживслужби України, в якій:

зазначити найменування суб’єкта господарювання, адресу здійснення його діяльності;

надати копії розрахункового документа та гарантійного талона, у разі обміну товару;

додати копію звернення до суб’єкта господарювання (з відміткою про прийняття чи копією квитанції про відправлення).

Термін розгляду скарги — місяць.

Другий спосіб захисту споживачів — судовий, він передбачає звернення до суду (за місцем проживання, заподіяння шкоди або виконання договору) з позовом (про відшкодування шкоди, завданої неякісними товарами та послугами, про обмін товару неналежної якості та інші). Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням прав.

Де знайти Бюро правової допомоги в Одесі?

Одеське бюро правової допомоги №1

Адреса: вулиця Розумовська, 37;

Телефон: (048) 705-32-01;

Електронна пошта: pershe.odesa@legalaid.od.ua.

Одеське бюро правової допомоги №2

Адреса: вулиця Отамана Головатого, 1;

Телефон: (048) 705-32-36;

Електронна пошта: druhe.odesa@legalaid.od.ua.

Одеське бюро правової допомоги №3

Адреса: вулиця Заболотного, 6,

Телефон: (048) 758-05-13;

Електронна пошта: tretie.odesa@legalaid.od.ua.

Одеське бюро правової допомоги №4

Адреса: вулиця Коблевська, 40;

Телефони: (048) 726-14-44, (048) 726-14-45;

Електронна пошта: odesa.local@legalaid.od.ua.

До кого звертатися за додатковою консультацією

до контактного центру системи БПД — 0 (800) 213-103 (всі дзвінки безплатні). Контактний центр працює в будні з 8.00 до 18.00.

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