В Украине создали приложение «TyHto», которое поможет ловить диверсантов

Приложение предназначено для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно. Впрочем, возможно и более мирное использование.

Зачем нужно приложение «TyHto» (Ти Хто)?

Тероборона, полиция и военные вынуждены каждый день проверят тысячи людей на блокпостах, а то и вовсе на улицах. В такой ситуации легко пропустить опасное лицо, так у провереющих отсутствует большая часть информации о человеке.

А тот может иметь возможные связи с криминалитетом, ДРГ и «русским миром». Чтобы свести к минимуму подобные риски, YouControl совместно с Artellence и СБУ разработали бесплатное приложение «TyHto» для быстрой проверки частных лиц.

Эта программа может связываться с большим количеством публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях.

Основное его назначение в том, чтобы яснее понимать то, кто перед тобойПриложение проверяет информацию:

соответствие фото в паспорте предъявляющему лицу;

находится ли лицо в реестре террористов;

наложены ли на лицо санкции СНБО;

нахождение в списке военных террористов и ДРГ;

нахождение в базе «Миротворец»;

находится ли авто в розыске;

паспорт недействительный или утерянный;

находится ли лицо в государственном розыске.

Обратите внимание: данные приложения основаны на данных из публичных источников и не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц. Оно содержит публичные данные из открытых реестров.

Если фактор риска сработал – это не доказательство того, что перед вами преступник, это сигнал для сотрудников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и детальную

Как все устроено?

Приложение запрашивает ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения проверяемого лица. Достаточно одного пункта, но чем больше сведений, тем точнее проверка. Можно сфотографировать личность и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие или несоответствие.

Чтобы проверить автомобиль, нужно ввести его номер. Если автомобиль не в розыске, вы получите ответ с параметрами автомобиля: марку, модель, цвет и год выпуска. Эта проверка устанавливает транспортные средства, использующие номерные знаки других автомобилей.

Для кого подходит?

Изначально приложение предназначено для представителейм ВСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардии, государственным органам, волонтерам и муниципальной охране при ежедневной проверке личности людей.

Однако пользоваться им может каждый. К примеру, при проверке арендодателя или арендатора. Даже новых соседей можно проверять.

Приложение «ТyHto» бесплатное, а для регистрации требуется номер телефона. Скачать «TyHto» можно на Google Play и App Store.

По материалам «Дело»