В Украине создали приложение «TyHto», которое поможет ловить диверсантов

Приложение предназначено для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно. Впрочем, возможно и более мирное использование.
Зачем нужно приложение «TyHto» (Ти Хто)?
Тероборона, полиция и военные вынуждены каждый день проверят тысячи людей на блокпостах, а то и вовсе на улицах. В такой ситуации легко пропустить опасное лицо, так у провереющих отсутствует большая часть информации о человеке.
А тот может иметь возможные связи с криминалитетом, ДРГ и «русским миром». Чтобы свести к минимуму подобные риски, YouControl совместно с Artellence и СБУ разработали бесплатное приложение «TyHto» для быстрой проверки частных лиц.
Эта программа может связываться с большим количеством публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях.
Основное его назначение в том, чтобы яснее понимать то, кто перед тобойПриложение проверяет информацию:
- соответствие фото в паспорте предъявляющему лицу;
- находится ли лицо в реестре террористов;
- наложены ли на лицо санкции СНБО;
- нахождение в списке военных террористов и ДРГ;
- нахождение в базе «Миротворец»;
- находится ли авто в розыске;
- паспорт недействительный или утерянный;
- находится ли лицо в государственном розыске.
Обратите внимание: данные приложения основаны на данных из публичных источников и не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц. Оно содержит публичные данные из открытых реестров.
Если фактор риска сработал – это не доказательство того, что перед вами преступник, это сигнал для сотрудников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и детальную
Как все устроено?
Приложение запрашивает ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения проверяемого лица. Достаточно одного пункта, но чем больше сведений, тем точнее проверка. Можно сфотографировать личность и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие или несоответствие.
Чтобы проверить автомобиль, нужно ввести его номер. Если автомобиль не в розыске, вы получите ответ с параметрами автомобиля: марку, модель, цвет и год выпуска. Эта проверка устанавливает транспортные средства, использующие номерные знаки других автомобилей.
Для кого подходит?
Изначально приложение предназначено для представителейм ВСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардии, государственным органам, волонтерам и муниципальной охране при ежедневной проверке личности людей.
Однако пользоваться им может каждый. К примеру, при проверке арендодателя или арендатора. Даже новых соседей можно проверять.
Приложение «ТyHto» бесплатное, а для регистрации требуется номер телефона. Скачать «TyHto» можно на Google Play и App Store.
По материалам «Дело»