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Как не попасть на испорченный продукт во время отключений света

Как не попасть на испорченный продукт во время отключений света

Мы подготовили советы, как не попасть на испорченный продукт в магазине и узнали, что делают с продуктами в полный блэкаут на примере трех супермаркетов.

В редакцию за помощью обратилась читательница Мария. Ее очень беспокоил вопрос: как работают продуктовые магазины и супермаркеты во время экстренных и веерных отключений света? Нам эта тема также стала интересна, ведь все мы потребители и не хотим купить испорченный продукт. 

Что рекомендует Госпродпотребслужба

Во время блэкаута специалисты Госпродпотребслужбы просят владельцев продуктовых магазинов и супермаркетов обеспечить себя альтернативными и бесперебойными источниками электроэнергии. Например, закупить генераторы, сухой лед или емкость с холодными элементами — водяными или гелиевыми, которые заранее должны быть замороженными. 

Они помогут сохранить мясные, молочные и рыбные скоропортящиеся изделия при температуре от 0 до +4 градусов. Если продукты продают в замороженном в виде, то максимально заполненная морозилка может обеспечить их хранение на 24 часа.

Мы понимаем, что уследить за качеством работы каждого магазина — невозможно. Приходится рассчитывать на совесть владельцев и продавцов, а также на свой «острый нюх». И чтобы из-за отключения света не наткнуться в магазинах на испорченные продукты, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности советуют украинцам соблюдать следующие правила.

  1. Проверяйте адрес магазина в графике отключения света. Выбирайте тот,  который расположен на одной линии с объектом критической инфраструктуры или тот, где установили генератор.
  2. Старайтесь покупать на рынках или супермаркетах с большой проходимостью людей — в таких местах завоз свежих продуктов происходит чаще.
  3. Смотрите на дату изготовления и условия хранения продукции, покупайте только те продукты, которые изготовили недавно. Сравнивайте, совпадают ли рекомендации на этикетке с реальными условиями хранения.
  4. Обратите внимание на загруженность холодильников продуктами. Слишком забитая камера не сможет длительное время после обесточивания удерживать температуру.
  5. Не покупайте продуктов за полцены, с акцией и скидкой. Неоднократно были случаи, когда одесситы приносили домой уже испорченный продукт, ходя до конца срока годности оставалось еще несколько дней. 

Какие продукты портятся в первую очередь

Для всех продуктов, которые быстро портятся, есть общее правило хранения при температуре от -2 до +6 градусов. Средней допустимой температурой морозильной камеры считается -18 градусов.

Необработанные молочные продукты — до 36 часов при температуре +6 градусов. Вместо молока в бутылках с коротким сроком хранения, выбирайте молоко в тетрапаках, оно может храниться без холодильника.

  • Охлажденная рыба — до 24 часов при температуре от 0 до -2. 
  • Мясная продукция — 48 часов при температуре от 0 до -2.
  • Сыры — 5 суток (увеличивается в вакуумной упаковке) при температуре +6.
  • Вареные колбасы (герметичная упаковка) — 8-10 суток при температуре +6.
  • Пирожные — 36 часов при температуре +6.
  • Торты — от 18 до 72 часа при температуре от +2 до +6 градусов. 
  • Грибы могут оставаться охлажденными до пяти суток. Причем их желательно обернуть бумагой, а затем полиэтиленом.
  • Сырые яйца хранятся 4–5 недель при температуре 0 до +20 градусов. 

Как поступают с продуктами в магазинах при отключении света

Журналисты «Одесской жизни» обошли несколько торговых сетей, пообщались с администрацией и узнали, что предпринимают магазины для снижения количества испорченных продуктов во время отключения света.

Торговая сеть «Копейка»

Во время отключения света многие супермаркеты этой сети работают на генераторах, которые обычно стоят у входа или со стороны рампы. 

На собственном примере администратор одного из магазинов рассказала, что при экстренном отключении света свежее мясо и рыбу стараются сразу накрыть льдом. Сыры и мясные изделия (колбасы, сосиски) в вакуумной упаковке долго хранятся, даже при плюсовой температуре. 

Но, если срок годности подходит к концу, температура выше нормы или света нет сутки, все продукты снимают с полок, переносят в подвал или хранят в заморозке. Бывало так, что несколько раз приходилось полностью выносить продукты из торгового зала. Затем все моется и убирается.

Торговая сеть «Таврия В»

Магазины торговой сети «Таврия В» в моменты отсутствия света аналогично работают на генераторах. 

Если света нет и его альтернативы тоже, тогда скоропортящиеся продукты уносят на склад, где они хранятся в специальной камере. А когда свет дают, их возвращают назад на полки. Если свет отсутствует сутки и больше, продукты вывозят. Их развозят по другим магазинам или отправляют на склад с холодильниками. 

Испорченный товар документально фиксируют, а затем списывают. Бывает такое, когда по дате срок годности еще не истек, а продукт уже издает неприятный запах или теряет свой вид. Тогда его утилизируют.

Торговая сеть «АТБ»

Магазины этой торговой сети обустроены специальными холодильниками и морозильными камерами, которые при отключении электроэнергии держат температуру сутки. Холодильные камеры в торговых залах работают по такому же принципу. 

При отключении света у них опускается специальная шторка, которая также удерживает температуру. Например, в том магазине, где мы общались с администрацией, еще не было случая, чтобы из-за отсутствия света температура была выше +4 градусов, при этом генератора у них нет (находятся на одной сети с инфраструктурой). 

В супермаркетах особенно стараются следить за скоропортящимися продуктами. Если их срок годности подходит к концу, товар списывается, даже не уценяется. 

Не стоит переживать, если свет выключают ночью, когда магазин закрыт, а генераторы не работают. В конце смены во всех магазинах и супермаркетах холодильники плотно закрываются или в них помещают дополнительный лед. Это помогает выдерживать нужную температуру. 

Что делать, если наткнулись на испорченные продукты

Если вы заметили просроченный или испорченный товар в магазине, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности советуют обратиться к продавцу или администратору, чтобы его списали или утилизировали. 

Если вы приобрели уже испорченный или просроченный товар, не забывайте — товар можно вернуть или обменять на свежий.

Анастасия ЕПУРЬ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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