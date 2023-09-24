Сколько получают чиновники Одесского облсовета?

Депутат Одесского областного совета, глава фракции партии «Европейская Солидарность» Михаил Шмушкович обнародовал зарплаты чиновников облсовета.

Соответствующие документы он опубликовал на своей странице в Facebook.

По информации Шмушковича, на зарплаты чиновникам в 2023 году Одесский облсовет намерен потратить 40 миллионов гривен.

«Для чиновников предполагаются ежемесячные премии, доплаты за высокие достижения, материальная помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых условий (их две) и также премия к праздникам. Например, на премии к праздникам потратят 11 миллионов гривен в этом году»,

– пишет депутат.

Согласно представленным данным, самая большая зарплата, в общей сумме один миллион гривен, – у руководителя аппарата. А вот председатель облсовета Григорий Диденко получает около 830 тыс. гривен.

«Примечательно, что секретарей ни у кого нету, хотя фактически в каждом кабинете замов и главы вас встретят именно они. Но мы то, конечно, можем поверить, что это не секретари, а просто муляжи. Встречает гостей, делает кофе себе и гостьям лично председатель и его замы»,

– добавил Шмушкович.

Как сообщалось ранее, в Одессе арестовали депутата облсовета и его жену.

Еще новости Одессы по теме: