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Сколько получают чиновники Одесского облсовета?

Сколько получают чиновники Одесского облсовета?

Депутат Одесского областного совета, глава фракции партии «Европейская Солидарность» Михаил Шмушкович обнародовал зарплаты чиновников облсовета.

Соответствующие документы он опубликовал на своей странице в Facebook.

Зарплаты чиновников Одесского облсовета

Зарплаты чиновников Одесского облсовета-2

Зарплаты чиновников Одесского облсовета-3

По информации Шмушковича, на зарплаты чиновникам в 2023 году Одесский облсовет намерен потратить 40 миллионов гривен.

«Для чиновников предполагаются ежемесячные премии, доплаты за высокие достижения, материальная помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых условий (их две) и также премия к праздникам. Например, на премии к праздникам потратят 11 миллионов гривен в этом году»,

– пишет депутат.

Согласно представленным данным, самая большая зарплата, в общей сумме один миллион гривен, – у руководителя аппарата. А вот председатель облсовета Григорий Диденко получает около 830 тыс. гривен.

«Примечательно, что секретарей ни у кого нету, хотя фактически в каждом кабинете замов и главы вас встретят именно они. Но мы то, конечно, можем поверить, что это не секретари, а просто муляжи. Встречает гостей, делает кофе себе и гостьям лично председатель и его замы»,

– добавил Шмушкович.

Как сообщалось ранее, в Одессе арестовали депутата облсовета и его жену.

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