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Как узнать, что вы на грани выгорания: названы 7 признаков

Как узнать, что вы на грани выгорания: названы 7 признаков

Выгорание бывает разным, но в целом это – психологическое, физическое и ментальное истощение организма. В таком состоянии человек как правило не может продолжать эффективно выполнять все свои задачи. А если игнорировать его первые признаки, можно довести себя до серьезных болезней.

Какие признаки указывают, что вы на грани и как предотвращать выгорание, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко.

Признаки выгорания, на которые следует обратить внимание

Обратите внимание на свое состояние и обратитесь за помощью, если у вас есть следующие признаки:

  1. Физическая и умственная усталость.
  2. Постоянные головные боли.
  3. Выпадение волос.
  4. Нарушение сна.
  5. Раздражительность.
  6. Хроническая тревога.
  7. Заедание или наоборот пропуски пищи.

Все эти симптомы сигнализируют, что ваш организм устал и стоит на пороге полного истощения. Исправить ситуацию иногда удается передышкой или уменьшением нагрузки. Также следует обратиться за консультацией к специалисту.

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Выгорание: как предотвратить

  • Честно оцените свои возможности. Какую работу вы можете тщательно проделать. Поговорите с начальником либо с собой, если вы сами себе директор.
  • Обратитесь за помощью. Делегируйте, научитесь доверять другим. Конечно, никто лучше вас работу не сделает, но только работа вечна, а вы – нет.
  • Поспите. Сон – это память, внимание и иммунитет.
  • Тренируйтесь. Нет сил тренироваться? Сил нет, потому что вы не тренируетесь. Не можете делать упражнения, ходите. Просто ходите пешком от часа каждый день.
  • Отдыхайте. Планируйте отдых: прогулка по лесу, встреча с друзьями, поход в кино. Не спланировали – не отдохнули. Медитируйте.
  • Общайтесь. Находите время поговорить с родными.
  • Сходите к психотерапевту.

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