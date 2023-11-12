Как узнать, что вы на грани выгорания: названы 7 признаков

Какие признаки указывают, что вы на грани и как предотвращать выгорание, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко.

Признаки выгорания, на которые следует обратить внимание

Обратите внимание на свое состояние и обратитесь за помощью, если у вас есть следующие признаки:

Физическая и умственная усталость. Постоянные головные боли. Выпадение волос. Нарушение сна. Раздражительность. Хроническая тревога. Заедание или наоборот пропуски пищи.

Все эти симптомы сигнализируют, что ваш организм устал и стоит на пороге полного истощения. Исправить ситуацию иногда удается передышкой или уменьшением нагрузки. Также следует обратиться за консультацией к специалисту.

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Выгорание: как предотвратить

Честно оцените свои возможности . Какую работу вы можете тщательно проделать. Поговорите с начальником либо с собой, если вы сами себе директор.

. Какую работу вы можете тщательно проделать. Поговорите с начальником либо с собой, если вы сами себе директор. Обратитесь за помощью . Делегируйте, научитесь доверять другим. Конечно, никто лучше вас работу не сделает, но только работа вечна, а вы – нет.

. Делегируйте, научитесь доверять другим. Конечно, никто лучше вас работу не сделает, но только работа вечна, а вы – нет. Поспите . Сон – это память, внимание и иммунитет.

. Сон – это память, внимание и иммунитет. Тренируйтесь . Нет сил тренироваться? Сил нет, потому что вы не тренируетесь. Не можете делать упражнения, ходите. Просто ходите пешком от часа каждый день.

. Нет сил тренироваться? Сил нет, потому что вы не тренируетесь. Не можете делать упражнения, ходите. Просто ходите пешком от часа каждый день. Отдыхайте . Планируйте отдых: прогулка по лесу, встреча с друзьями, поход в кино. Не спланировали – не отдохнули. Медитируйте.

. Планируйте отдых: прогулка по лесу, встреча с друзьями, поход в кино. Не спланировали – не отдохнули. Медитируйте. Общайтесь . Находите время поговорить с родными.

. Находите время поговорить с родными. Сходите к психотерапевту.