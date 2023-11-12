Как узнать, что вы на грани выгорания: названы 7 признаков

Выгорание бывает разным, но в целом это – психологическое, физическое и ментальное истощение организма. В таком состоянии человек как правило не может продолжать эффективно выполнять все свои задачи. А если игнорировать его первые признаки, можно довести себя до серьезных болезней.
Какие признаки указывают, что вы на грани и как предотвращать выгорание, рассказала невролог и психотерапевт Анна Чередниченко.
Признаки выгорания, на которые следует обратить внимание
Обратите внимание на свое состояние и обратитесь за помощью, если у вас есть следующие признаки:
- Физическая и умственная усталость.
- Постоянные головные боли.
- Выпадение волос.
- Нарушение сна.
- Раздражительность.
- Хроническая тревога.
- Заедание или наоборот пропуски пищи.
Все эти симптомы сигнализируют, что ваш организм устал и стоит на пороге полного истощения. Исправить ситуацию иногда удается передышкой или уменьшением нагрузки. Также следует обратиться за консультацией к специалисту.
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Выгорание: как предотвратить
- Честно оцените свои возможности. Какую работу вы можете тщательно проделать. Поговорите с начальником либо с собой, если вы сами себе директор.
- Обратитесь за помощью. Делегируйте, научитесь доверять другим. Конечно, никто лучше вас работу не сделает, но только работа вечна, а вы – нет.
- Поспите. Сон – это память, внимание и иммунитет.
- Тренируйтесь. Нет сил тренироваться? Сил нет, потому что вы не тренируетесь. Не можете делать упражнения, ходите. Просто ходите пешком от часа каждый день.
- Отдыхайте. Планируйте отдых: прогулка по лесу, встреча с друзьями, поход в кино. Не спланировали – не отдохнули. Медитируйте.
- Общайтесь. Находите время поговорить с родными.
- Сходите к психотерапевту.
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