Дневной сон: полезен он или нет

Сон днем придумали не только для детей. Многие взрослые люди даже выделают себе специальное время для дневного сна. Но правильно ли они делают? Полезно ли спать днем или он грозит нам бессонницей, давайте разберемся вместе.

Дневной сон и его польза

Если вы еще думаете, что дневной сон нужен только детям, то ошибаетесь. Сомнологи и психологи, наоборот, советуют обзавестись такой привычкой.

Во-первых, сон днем повышает трудоспособность и физическую эффективность.

Во-вторых, короткий дневной сон улучшает деятельность мозга и успокаивает нервы.

В-третьих, ускоряет моторную реакцию и внимательность человека.

Особенно дневной сон необходим тем, кто страдает ночью бессонницей. А учесть реалии современного украинца и военное положение в стране, ночью не спит большая часть людей. Благодаря такому отдыху наш организм компенсирует те утраты энергии, которые должен был получить в обычном для себя режиме сна. Поэтому, если вы чувствуете усталость или у вас сонное состояние днем — при возможности сразу лягте спать. Кстати, идеальный пример того, настолько нам необходим дневной сон — это «испанская сиеста». В некоторых южных странах послеобеденный сон стал народной традицией. Это время после полудня, когда делают перерыв в работе, чтобы отдохнуть или лечь спать.

Чем вредит дневной сон и сколько нужно спать

Дневной сон будет вреден только в том случае, ели, как говорят в народе — «переспать». Идеальная длительность сна после обеда — от 20 до 30 минут. Этого будет достаточно, чтобы взбодриться и зарядиться новыми силами. Сон около часа и больше наоборот вызовет усталость в организме. Иногда это может грозить потемнением в глазах, слабостью, тошнотой и головокружением. Спать ложиться лучше не позже 15.00, иначе перебьете ночной сон. А чтобы проснуться днем было легче, врачи советуют сразу после пробуждения выпить кофе или крепкий чай, также рекомендуется стакан воды.

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