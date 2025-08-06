Ключевые моменты:
- Завтра, 7 августа 2025 года, в Одессе взрослые и дети смогут бесплатно пройти осмотр у офтальмолога;
- Акция организована Департаментом здравоохранения и городским центром здоровья.
- Адреса медучреждений, где одесситы могут проверить зрение бесплатно.
Акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Одесского городского центра здоровья, сообщает пресс-служба мэрии города.
В этот день все желающие взрослые и дети могут бесплатно пройти профилактическое обследование у врачей-офтальмологов городских учреждений здравоохранения по таким адресам:
Бесплатная проверка зрения у взрослых
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет №306, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №20
ул. Левитана, 62, 5-й этаж, кабинет №562, с 10:00 до 19:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 32а, 3-й этаж, кабинет № 27 – с 8:00 до 14:00; кабинет № 26 – с 14:00 до 19:00;
- ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет №6, с 8:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения
- ул. Болгарская, 38, 5-й этаж, кабинет №505, с 8:00 до 14:00;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет №8, с 8:00 до 11:00;
- ул. Житомирская, 2, 3-й этаж, кабинет №318, с 8:00 до 14:00.
Городская больница №5, поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, кабинет №57, с 9:00 до 18:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж диагностически консультативного центра №1, кабинет №8, с 8:00 до 13:00.
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Бесплатная проверка зрения у детей
Детская городская поликлиника №1
- ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, кабинет №11, с 13:00 до 17:00.
Детская городская поликлиника №2
- ул. Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 59, 2-й этаж, кабинет №224, с 9:00 до 14:00.
Детская городская поликлиника №3
- ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, кабинет №35, с 8:00 до 12:30.
Детская городская поликлиника №4
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 3-й этаж, кабинет №303, с 9:00 до 14:00.
Детская городская поликлиника №5
- ул. Евгения Танцюры (Генерала Петрова), 80, 3-й этаж, кабинет №34, с 9:00 до 15:00.
Детская городская поликлиника №6
- ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, кабинет №18, с 8:00 до 15:00.
Детская городская поликлиника №7
- ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет №18, с 14:00 до 18:00.
Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника
- ул. Всеволода Змиенко (Дворянская), 10, 1-й этаж, кабинет №2, с 8:40 до 13:00.
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