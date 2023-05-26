Новости Одессы и Одесской области

Стресс: чем он опасен и как вовремя распознать его симптомы

Стресс: чем он опасен и как вовремя распознать его симптомы

По данным статистики, в странах, где идут военные действия, посттравматическое стрессовое расстройство затрагивает до 50% населения. Как не пропустить тревожные симптомы, рассказал врач-психиатр Игорь Шибко.

ПТСР: как он работает

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это тяжелое психическое состояние, возникающее в результате одиночной или повторяющейся травмирующей ситуации. Другие названия этой патологии — посттравматический, «вьетнамский» или «афганский» синдром.

Конечно, любой человек, переживший сильный стресс, шокирующее или пугающее событие, какое-то время остается под влиянием связанных с этим отрицательных эмоций, мыслей и воспоминаний. Однако постепенно самочувствие большинства людей самостоятельно возвращается в норму. Если негативные реакции долго не проходят и мешают вашей обычной жизни, это может говорить о наличии посттравматического синдрома. При этом симптомы расстройства способны проявиться не сразу, а спустя несколько недель, месяцев или даже лет после случившегося.

Отчего может возникнуть ПТСР

К самым распространенным причинам, вызывающим стрессовое расстройство, относятся военные действия, террористические акты, природные и техногенные катастрофы, сексуальное и физическое насилие. Также травмирующими событиями часто становятся дорожно-транспортное происшествие, серьезные проблемы со здоровьем (травмы, операции, пребывание в реанимации), смерть близкого человека и так далее.

Симптомы стрессового расстройства

Обычно проявления расстройства разделяют на четыре вида: 

  • навязчивые воспоминания (мысли, сны);
  • избегание всего, что может прямо или косвенно напомнить о травме;
  • негативные изменения мышления и настроения, а также физических и эмоциональных реакций. Это может выглядеть как пессимизм, утрата интереса к привычным делам, раздражительность, агрессивность, нарушение сна, повышенная тревожность, панические атаки.  
  • часто беспокоят головные боли, головокружения, проблемы с иммунной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системой, боль или дискомфорт в груди и других частях тела. При этом врач может долго и безуспешно лечить эти симптомы, не подозревая, что причина кроется в посттравматическом синдроме.

Как лечится ПТСР

врач-психиатр Игорь Шибко

врач-психиатр Игорь Шибко

Симптомы стрессового расстройства обычно возникают в течение трех месяцев после травматического события, но иногда появляются и позже. Чтобы соответствовать критериям расстройства, они должны длиться дольше месяца и мешать повседневной жизни. Лечением посттравматического синдрома занимается психолог или психотерапевт, который для постановки диагноза проводит осмотр и опрос пациента, специальные психологические тесты. 

Существует два основных подхода к лечению расстройства: психотерапевтические методы и (или) прием медикаментов (антидепрессанты, транквилизаторы). Также может использоваться лечебный массаж, гипноз.

Профилактика стрессовых расстройств

Если вы — высокочувствительный тревожный человек, занимайтесь профилактикой, помогающей предотвратить развитие посттравматического синдрома:

  • в стрессовых ситуациях не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к семье и друзьям;
  • найдите занятие, которое помогает успокоиться и обрести уверенность в себе;
  • выполняйте дыхательные практики, чтобы справиться с приступами тревоги и паники;
  • будьте физически активны. 

Кто подвержен посттравматическому расстройству

Посттравматический синдром может развиться у человека любого возраста, пола и социального статуса. Но в повышенную группу риска входят:

  • представители ряда профессий (военнослужащие, полицейские, медики, спасатели, соцработники);
  • люди, страдающие депрессией или тревожным расстройством;
  • те, кто имеет близких родственников с проблемами психического здоровья;
  • пережившие жестокое обращение в детстве, физическое или эмоциональное насилие. 

Дополнительными факторами риска считаются юный и пожилой возраст.

Ирина Кадченко

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить