Стресс: чем он опасен и как вовремя распознать его симптомы

По данным статистики, в странах, где идут военные действия, посттравматическое стрессовое расстройство затрагивает до 50% населения. Как не пропустить тревожные симптомы, рассказал врач-психиатр Игорь Шибко.

ПТСР: как он работает

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это тяжелое психическое состояние, возникающее в результате одиночной или повторяющейся травмирующей ситуации. Другие названия этой патологии — посттравматический, «вьетнамский» или «афганский» синдром.

Конечно, любой человек, переживший сильный стресс, шокирующее или пугающее событие, какое-то время остается под влиянием связанных с этим отрицательных эмоций, мыслей и воспоминаний. Однако постепенно самочувствие большинства людей самостоятельно возвращается в норму. Если негативные реакции долго не проходят и мешают вашей обычной жизни, это может говорить о наличии посттравматического синдрома. При этом симптомы расстройства способны проявиться не сразу, а спустя несколько недель, месяцев или даже лет после случившегося.

Отчего может возникнуть ПТСР

К самым распространенным причинам, вызывающим стрессовое расстройство, относятся военные действия, террористические акты, природные и техногенные катастрофы, сексуальное и физическое насилие. Также травмирующими событиями часто становятся дорожно-транспортное происшествие, серьезные проблемы со здоровьем (травмы, операции, пребывание в реанимации), смерть близкого человека и так далее.

Симптомы стрессового расстройства

Обычно проявления расстройства разделяют на четыре вида:

навязчивые воспоминания (мысли, сны);

избегание всего, что может прямо или косвенно напомнить о травме;

негативные изменения мышления и настроения, а также физических и эмоциональных реакций. Это может выглядеть как пессимизм, утрата интереса к привычным делам, раздражительность, агрессивность, нарушение сна, повышенная тревожность, панические атаки.

часто беспокоят головные боли, головокружения, проблемы с иммунной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системой, боль или дискомфорт в груди и других частях тела. При этом врач может долго и безуспешно лечить эти симптомы, не подозревая, что причина кроется в посттравматическом синдроме.

Как лечится ПТСР

Симптомы стрессового расстройства обычно возникают в течение трех месяцев после травматического события, но иногда появляются и позже. Чтобы соответствовать критериям расстройства, они должны длиться дольше месяца и мешать повседневной жизни. Лечением посттравматического синдрома занимается психолог или психотерапевт, который для постановки диагноза проводит осмотр и опрос пациента, специальные психологические тесты.

Существует два основных подхода к лечению расстройства: психотерапевтические методы и (или) прием медикаментов (антидепрессанты, транквилизаторы). Также может использоваться лечебный массаж, гипноз.

Профилактика стрессовых расстройств

Если вы — высокочувствительный тревожный человек, занимайтесь профилактикой, помогающей предотвратить развитие посттравматического синдрома:

в стрессовых ситуациях не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к семье и друзьям;

найдите занятие, которое помогает успокоиться и обрести уверенность в себе;

выполняйте дыхательные практики, чтобы справиться с приступами тревоги и паники;

будьте физически активны.

Кто подвержен посттравматическому расстройству

Посттравматический синдром может развиться у человека любого возраста, пола и социального статуса. Но в повышенную группу риска входят:

представители ряда профессий (военнослужащие, полицейские, медики, спасатели, соцработники);

люди, страдающие депрессией или тревожным расстройством;

те, кто имеет близких родственников с проблемами психического здоровья;

пережившие жестокое обращение в детстве, физическое или эмоциональное насилие.

Дополнительными факторами риска считаются юный и пожилой возраст.

Ирина Кадченко

Читайте также: