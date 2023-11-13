Прогноз космической погоды: будут или нет магнитные бури 13 ноября?

Об этом информирует Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Предварительно, слабые магнитные бури возможны 18-20 ноября, 24-26 ноября и 29-30 ноября.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

В то же время большинство людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, переносят эти дни без заметных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь называют в первую очередь здоровый сон и отдых. Кроме того, следует:

снизить физические и психологические нагрузки;

отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя;

пить много воды либо травяного чая.

Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.