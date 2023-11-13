Прогноз космической погоды: будут или нет магнитные бури 13 ноября?

Ожидается, что ноябрь 2023 года принесет нам несколько магнитных бурь, которые могут повлиять на наше самочувствие. А сегодня, в понедельник, 13 ноября 2023 года, специалисты прогнозируют отдельные возмущенные периоды, тем не менее, полноценной магнитной бурей их назвать нельзя.
Об этом информирует Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Предварительно, слабые магнитные бури возможны 18-20 ноября, 24-26 ноября и 29-30 ноября.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.
В то же время большинство людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, переносят эти дни без заметных последствий для здоровья.
Основным рецептом защиты от магнитных бурь называют в первую очередь здоровый сон и отдых. Кроме того, следует:
- снизить физические и психологические нагрузки;
- отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя;
- пить много воды либо травяного чая.
Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.