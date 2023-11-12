Як дізнатися, що ви на межі вигорання: названо 7 ознак

Вигорання буває різним, але загалом це – психологічне, фізичне та ментальне виснаження організму. У такому стані людина зазвичай не може продовжувати ефективно виконувати всі свої завдання. А якщо ігнорувати його перші ознаки можна довести себе до серйозних хвороб.
Які ознаки вказують, що ви на межі та як запобігати вигоранню, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко.
Ознаки вигорання, на які слід звернути увагу
Зверніть увагу на свій стан і зверніться за допомогою, якщо у вас є такі ознаки:
- Фізична та розумова втома.
- Постійний головний біль.
- Випадання волосся.
- Порушення сну.
- Роздратність.
- Хронічна тривога.
- Заїдання або навпаки пропуски їжі.
Всі ці симптоми сигналізують, що ваш організм утомився і стоїть на порозі повного виснаження. Виправити ситуацію іноді вдається перепочинком або зменшенням навантаження. Також слід звернутися за консультацією до фахівця.
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Вигорання: як запобігти
- Чесно оцініть свої можливості. Яку роботу ви можете ретельно виконати. Поговоріть із начальником або із собою, якщо ви самі собі директор.
- Зверніться по допомогу. Делегуйте, навчитеся довіряти іншим. Звичайно, ніхто краще за вас роботу не зробить, але тільки робота вічна, а ви – ні.
- Поспіть. Сон – це пам’ять, увага та імунітет.
- Тренуйтеся. Немає сил тренуватися? Сил немає, тому що ви не тренуєтеся. Не можете робити вправи, ходіть. Просто йдіть пішки від години щодня.
- Відпочивайте. Плануйте відпочинок: прогулянка лісом, зустріч із друзями, похід у кіно. Не спланували – не відпочили. Медитуйте.
- Спілкуйтеся. Знаходьте час поговорити з рідними.
- Сходьте до психотерапевта.
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