Як дізнатися, що ви на межі вигорання: названо 7 ознак

Які ознаки вказують, що ви на межі та як запобігати вигоранню, розповіла невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко.

Ознаки вигорання, на які слід звернути увагу

Зверніть увагу на свій стан і зверніться за допомогою, якщо у вас є такі ознаки:

Фізична та розумова втома. Постійний головний біль. Випадання волосся. Порушення сну. Роздратність. Хронічна тривога. Заїдання або навпаки пропуски їжі.

Всі ці симптоми сигналізують, що ваш організм утомився і стоїть на порозі повного виснаження. Виправити ситуацію іноді вдається перепочинком або зменшенням навантаження. Також слід звернутися за консультацією до фахівця.

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Вигорання: як запобігти

Чесно оцініть свої можливості . Яку роботу ви можете ретельно виконати. Поговоріть із начальником або із собою, якщо ви самі собі директор.

. Яку роботу ви можете ретельно виконати. Поговоріть із начальником або із собою, якщо ви самі собі директор. Зверніться по допомогу . Делегуйте, навчитеся довіряти іншим. Звичайно, ніхто краще за вас роботу не зробить, але тільки робота вічна, а ви – ні.

. Делегуйте, навчитеся довіряти іншим. Звичайно, ніхто краще за вас роботу не зробить, але тільки робота вічна, а ви – ні. Поспіть . Сон – це пам’ять, увага та імунітет.

. Сон – це пам’ять, увага та імунітет. Тренуйтеся . Немає сил тренуватися? Сил немає, тому що ви не тренуєтеся. Не можете робити вправи, ходіть. Просто йдіть пішки від години щодня.

. Немає сил тренуватися? Сил немає, тому що ви не тренуєтеся. Не можете робити вправи, ходіть. Просто йдіть пішки від години щодня. Відпочивайте . Плануйте відпочинок: прогулянка лісом, зустріч із друзями, похід у кіно. Не спланували – не відпочили. Медитуйте.

. Плануйте відпочинок: прогулянка лісом, зустріч із друзями, похід у кіно. Не спланували – не відпочили. Медитуйте. Спілкуйтеся . Знаходьте час поговорити з рідними.

. Знаходьте час поговорити з рідними. Сходьте до психотерапевта.