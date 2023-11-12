Погода в Одессе 13 ноября: утихнет ли ветер?

Погода в Одессе 11 ноября: будет ли дождь в субботу? В субботу, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение — ожидается порывистый ветер до 20 м/с. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и Одесской области в течение дня ожидается дождь. ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается шторм с порывистым ветром На завтра, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Уже ночью ожидается усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября? В пятницу, 10 ноября, в Одессе и Одесской области осадков не ожидается. Утром в области местами туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в пятницу будет немного ветрено — до 14 м/с, но в Области местами порывы до 17 м/с. ПОДРОБНЕЕ