Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 13 ноября: утихнет ли ветер?

Погода в Одессе 13 ноября: утихнет ли ветер?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 13 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без существенных осадков. Порывистый ветер, немало досадивший одесситам за два дня, судя по всему, стихнет.

Прогноз погоды в Одессе на 13 ноября

В Одессе понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем она поднимется до 11-13°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 13 ноября

По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер ночью западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С со знаком «плюс».

На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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