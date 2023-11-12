Погода в Одессе 13 ноября: утихнет ли ветер?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 13 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без существенных осадков. Порывистый ветер, немало досадивший одесситам за два дня, судя по всему, стихнет.
Прогноз погоды в Одессе на 13 ноября
В Одессе понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем она поднимется до 11-13°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 ноября
По Одесской области завтра прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер ночью западный, 9-14 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С со знаком «плюс».
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой