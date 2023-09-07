Новости Одессы и Одесской области

Гипоксия головного мозга: что делать, когда болит голова и темнеет в глазах?

Гипоксия головного мозга: что делать, когда болит голова и темнеет в глазах?

Если у вас часто болит и кружится голова, при этом темнеет в глазах и звенит в ушах – это может указывать на то, что клеткам мозга не хватает кислорода. Отчего возникает такое состояние и чем грозит, если его не лечить, объяснила врач-невролог высшей категории Наталья Гомоненко.

Кто подвержен гипоксии головного мозга 

— Различными симптомами гипоксии головного мозга часто проявляется синдром позвоночной артерии (СПА). Эта патология развивается на фоне нарушения кровотока в артерии из-за деформации ее стенки, сужения просвета, компрессии самого сосуда или окружающих его нервов. Наиболее часто этот синдром возникает в комплексе с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.  

Долгое время синдром позвоночной артерии, который также называют шейной мигренью или синдромом Барре-Льеу, считался проблемой людей старшего возраста. Но в последние десятилетия патология очень помолодела и сегодня встречается даже у детей. Во многом это связано с малоподвижным образом жизни современных людей.

Проявления синдрома не только существенно ухудшают качество жизни человека, но и по мере прогрессирования патологии могут стать причиной развития транзиторных ишемических атак (острый кратковременный приступ, при котором нарушается мозговое кровообращение) и даже инсульта.

Из-за чего возникает гипоксия головного мозга 

Существует несколько основных причин развития СПА. Среди них в первую очередь выделяют те, что связаны с позвоночником: шейный остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, межпозвонковые грыжи и протрузии, последствия травм шеи и спины, врожденные аномалии костей шеи.  

К невертеброгенным причинам развития синдрома (не связанным с позвоночником) относятся: атеросклеротическое поражение позвоночных артерий и другие патологии сосудистой стенки, дефекты и аномалии строения шейных сосудов, тонические спазмы мышц шеи. 

Основными факторами риска для развития СПА считаются сидячая работа, длительное пребывание за рулем, неправильно оборудованное спальное место, малоподвижный образ жизни в целом. Играет роль и наличие лишнего веса, высокий уровень холестерина, нарушения обмена веществ.

Симптомы гипоксии головного мозга 

Шейная мигрень может проявляться по-разному. Типичные признаки гипоксии головного мозга — это внезапные головокружения, сильная пульсирующая головная боль, чувство тяжести в затылке, учащенное сердцебиение, ухудшение зрения, «мушки» или потемнение в глазах, предобморочное состояние или даже потеря сознания. Также может наблюдаться шум или звон в ушах, снижение слуха, чувство кома или першения в горле, хруст, боль и скованность в области шейных позвонков, нарушение равновесия, шаткость походки, чередующиеся приступы жара и озноба. Зачастую некоторые симптомы появляются или усиливаются после долгого пребывания в неудобной позе или при резком повороте головы.

Кроме того, у пациентов с синдромом позвоночной артерии часто отмечается метеочувствительность, снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость, сонливость.

Как лечить гипоксию головного мозга 

Наталья Гомоненко. Врач-невролог высшей категории

Наталья Гомоненко. Врач-невролог высшей категории

Для постановки диагноза необходима консультация невролога, а также рентгенография шейного отдела позвоночника, дуплексное сканирование сосудов шеи и головы, ангиография сосудов, биохимический анализ крови. При необходимости также проводится КТ и МРТ шейного отдела позвоночника и головного мозга, осмотр глазного дна, проверка слуха. Могут потребоваться консультации офтальмолога, отоларинголога, сосудистого хирурга.   

Метод лечения зависит от причины, вызвавшей нарушение кровотока. Назначаются противоотечные препараты, устраняющие сжатие сосудов соседними тканями; ангиопротекторы и венотоники для укрепления стенок сосудов; нейропротекторы, защищающие нервную ткань от ишемии; антиоксиданты, улучшающие обмен веществ в клетках головного мозга; миорелаксанты, снижающие повышенный тонус мышц; спазмолитики для купирования головной боли; витамины группы В.

При сдавлении сосудов позвонками пациентам показано ношение воротника Шанца, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж.

В сложных случаях иногда показано хирургическое лечение.

Методы профилактики гипоксии головного мозга 

Для предупреждения развития шейной мигрени:

  • спите на ортопедическом матрасе и невысокой подушке;
  • проводите меньше времени в телефоне и планшете – использование этих гаджетов требует неудобного положения и напряжения шеи;
  • регулярно делайте легкий самомассаж и разминку шейных мышц.

Ирина Кадченко

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Деменция: кому грозит и как предупредить?
    Деменция: кому грозит и как предупредить?

    Многие люди боятся не столько старости, сколько в преклонном возрасте стать обузой для близких. Кому грозит деменция (старческое слабоумие) и какие меры помогают ее предупредить, рассказала врач-невролог высшей категории Оксана Щитник.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Аллергия на продукты питания: как распознать и что делать при обострении
    Аллергия на продукты питания: как распознать и что делать при обострении

    В разгар сезона овощей и фруктов вас регулярно стали беспокоить непонятные симптомы, похожие то ли на простуду, то ли на желудочное расстройство? Это может быть аллергическая реакция на дыни, персики или помидоры. Отчего возникает пищевая аллергия, кому грозит и можно ли от нее избавиться, рассказал врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кризис пожилого возраста: что это и как с ним справиться
    Кризис пожилого возраста: что это и как с ним справиться

    Принято считать, что человек с возрастом становится более мудрым, снисходительным и терпеливым. Но на деле характер у людей старшего возраста часто меняется далеко не в лучшую сторону. Мы становимся более обидчивыми, неуверенными в себе, замкнутыми, подозрительными. Является ли это нормой, рассказал врач-психиатр Игорь Шибко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Аллергический насморк: основные симптомы и способы лечения
    Аллергический насморк: основные симптомы и способы лечения

    Если вас на ровном месте стал мучить насморк, а других простудных симптомов нет, стоит исключить аллергическую реакцию. Аллергический ринит (насморк) – самая частая форма аллергии у взрослых. Кому он грозит и чем лечится, рассказала врач-аллерголог высшей категории Ирина Агафонова.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Загар на солнце: чем опасен солнечный ожог
    Загар на солнце: чем опасен солнечный ожог

    Многие не воспринимают солнечные ожоги как серьезную проблему, а зря. Как правильно устранить последствия повреждения кожи ультрафиолетом, и какие риски оно несет, рассказал врач-дерматолог Никита Агафонов.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить