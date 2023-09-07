Гипоксия головного мозга: что делать, когда болит голова и темнеет в глазах?

Если у вас часто болит и кружится голова, при этом темнеет в глазах и звенит в ушах – это может указывать на то, что клеткам мозга не хватает кислорода. Отчего возникает такое состояние и чем грозит, если его не лечить, объяснила врач-невролог высшей категории Наталья Гомоненко.

Кто подвержен гипоксии головного мозга

— Различными симптомами гипоксии головного мозга часто проявляется синдром позвоночной артерии (СПА). Эта патология развивается на фоне нарушения кровотока в артерии из-за деформации ее стенки, сужения просвета, компрессии самого сосуда или окружающих его нервов. Наиболее часто этот синдром возникает в комплексе с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.

Долгое время синдром позвоночной артерии, который также называют шейной мигренью или синдромом Барре-Льеу, считался проблемой людей старшего возраста. Но в последние десятилетия патология очень помолодела и сегодня встречается даже у детей. Во многом это связано с малоподвижным образом жизни современных людей.

Проявления синдрома не только существенно ухудшают качество жизни человека, но и по мере прогрессирования патологии могут стать причиной развития транзиторных ишемических атак (острый кратковременный приступ, при котором нарушается мозговое кровообращение) и даже инсульта.

Из-за чего возникает гипоксия головного мозга

Существует несколько основных причин развития СПА. Среди них в первую очередь выделяют те, что связаны с позвоночником: шейный остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, межпозвонковые грыжи и протрузии, последствия травм шеи и спины, врожденные аномалии костей шеи.

К невертеброгенным причинам развития синдрома (не связанным с позвоночником) относятся: атеросклеротическое поражение позвоночных артерий и другие патологии сосудистой стенки, дефекты и аномалии строения шейных сосудов, тонические спазмы мышц шеи.

Основными факторами риска для развития СПА считаются сидячая работа, длительное пребывание за рулем, неправильно оборудованное спальное место, малоподвижный образ жизни в целом. Играет роль и наличие лишнего веса, высокий уровень холестерина, нарушения обмена веществ.

Симптомы гипоксии головного мозга

Шейная мигрень может проявляться по-разному. Типичные признаки гипоксии головного мозга — это внезапные головокружения, сильная пульсирующая головная боль, чувство тяжести в затылке, учащенное сердцебиение, ухудшение зрения, «мушки» или потемнение в глазах, предобморочное состояние или даже потеря сознания. Также может наблюдаться шум или звон в ушах, снижение слуха, чувство кома или першения в горле, хруст, боль и скованность в области шейных позвонков, нарушение равновесия, шаткость походки, чередующиеся приступы жара и озноба. Зачастую некоторые симптомы появляются или усиливаются после долгого пребывания в неудобной позе или при резком повороте головы.

Кроме того, у пациентов с синдромом позвоночной артерии часто отмечается метеочувствительность, снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость, сонливость.

Как лечить гипоксию головного мозга

Для постановки диагноза необходима консультация невролога, а также рентгенография шейного отдела позвоночника, дуплексное сканирование сосудов шеи и головы, ангиография сосудов, биохимический анализ крови. При необходимости также проводится КТ и МРТ шейного отдела позвоночника и головного мозга, осмотр глазного дна, проверка слуха. Могут потребоваться консультации офтальмолога, отоларинголога, сосудистого хирурга.

Метод лечения зависит от причины, вызвавшей нарушение кровотока. Назначаются противоотечные препараты, устраняющие сжатие сосудов соседними тканями; ангиопротекторы и венотоники для укрепления стенок сосудов; нейропротекторы, защищающие нервную ткань от ишемии; антиоксиданты, улучшающие обмен веществ в клетках головного мозга; миорелаксанты, снижающие повышенный тонус мышц; спазмолитики для купирования головной боли; витамины группы В.

При сдавлении сосудов позвонками пациентам показано ношение воротника Шанца, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж.

В сложных случаях иногда показано хирургическое лечение.

Методы профилактики гипоксии головного мозга

Для предупреждения развития шейной мигрени:

спите на ортопедическом матрасе и невысокой подушке;

проводите меньше времени в телефоне и планшете – использование этих гаджетов требует неудобного положения и напряжения шеи;

регулярно делайте легкий самомассаж и разминку шейных мышц.

Ирина Кадченко

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