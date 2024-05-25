Как усовершенствовать украинский язык: подборка электронных сервисов

«Язык — ДНК нации»

Известный образовательный проект активно помогает изучать и совершенствовать свои знания по украинскому языку. На сайте есть отдельный раздел «Проверить», сюда можно добавить текст, чтобы найти возможные ошибки.

Сайт: ukr-mova.in.ua

OnlineCorrector

Поможет как опытным переводчикам, так и начинающим находить и исправлять ошибки в украиноязычных текстах. Есть платная и бесплатная версии.

Сайт: onlinecorrector.com.ua

LanguageTool

Многоязычная проверка орфографии, стилистики и грамматики, которая помогает исправлять и перефразировать тексты. Доступна в двух версиях: бесплатная исправляет орфографические, а также простые пунктуационные и некоторые стилистические ошибки, платная имеет расширенную версию.

Сайт: languagetool.org

Онлайн-переводчик текстов «Мета»

Онлайн-платформа имеет отдельный бесплатный сервис «Проверка орфографии». Осуществляет проверку текста на наличие орфографических ошибок и предлагает варианты для их исправления с помощью орфографического словаря.

Сайт: htranslate.meta.ua

«Официальный сайт украинского языка»

Ресурс создан для школьников, студентов, учителей и преподавателей, а также для тех, кто начинает изучение украинского языка. Здесь можно найти правила украинского языка, а также так называемое «классическое» правописание.

Сайт: ukrainskamova.com

«Словообразование»

Площадка поиска соответствий (переводов) для иноязычных заимствований или современных слов в украинском языке с учетом орфографических или орфоэпических норм.

Сайт: slovotvir.org.ua

«Как пишется?»

Онлайн-словарь содержит несколько миллионов форм слов украинского языка и позволяет проверить написание слова в том или ином падеже. Особенностью сайта является живой поиск слова по книгам, что позволяет найти примеры его использования.

Сайт: yak-pyshetsya.com

«Тренажер по правописанию украинского языка»

Сайт сочетает теоретические положения и практические задания, что способствует усвоению грамматики украинского языка и совершенствованию правописных навыков. Учебные материалы дополнительно содержат познавательную информацию.

Сайт: webpen.com.ua

Как усовершенствовать украинский язык: советы экспертов

Мария Якубовская, кандидат филологических наук, доцент кафедры информационной деятельности и медиакоммуникаций Национального университета «Одесская политехника»:

— Сегодня у людей не всегда есть время, чтобы учиться. Поэтому я советую читать на украинском то, что вам нравится, или слушать аудиокниги: это вообще идеальный вариант, потому что их можно слушать во время прогулки, поездки, домашних дел и тому подобное. Как по мне, бесконечно роскошный современный украинский язык в фэнтези Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и оттуда» в переводе Елены О’Лир. Хороший украинский перевод от Владимира Митрофанова имеет, пожалуй, одно из лучших в мире произведений «Одуванчиковое вино» Рэя Брэдбери.

Также Мария Якубовская советует смотреть на украинском любимые фильмы, сериалы и новинки кино. Например, она пользуется онлайн-платформой uakino.club. А вот тот, кто стремится писать, соблюдая нормы современного литературного языка, может обращаться за помощью к «Украинскому правописанию» в редакции 2019 года от института языкознания имени А.А. Потебни Национальной академии наук Украины (издательство «Наукова думка»).

Доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка и языковой подготовки иностранцев Одесского национального университета имени Мечникова Мария Дружинец также советует обратить внимание на «Украинское правописание» (2019) и любые пособия для подготовки к ВНО, изданные до 2022 года.

— Если вы хотите улучшить украинский язык — грамматику, орфографию и произношение, или только начали его изучать, тогда я советую приобрести пособия «Украинский, который вдохновляет. Говорим и пишем правильно» Юлии Данчук, «Я выучу украинский язык» Ивана Ющука и «Антисуржик. Учимся вежливо вести себя и правильно говорить» Александры Сербенской. Не менее полезное пособие — «Деловое общение и культура речи» от Марии Пентилюк, Игоря Марунича и Ирины Гайдаенко и «Разговариваем на украинском» моей коллеги из университета Мечникова Людмилы Ревы-Левшаковой и преподавательницы из Криворожского государственного университета Яны Гладырь.

Доктор филологических наук Мария Дружинец также является автором учебного пособия «Украинская орфоэпия: история, теория, практика» (2019). Пособие поможет овладеть нормами произношения звуков и звукосочетаний в родных словах.