Ключевые моменты:

Распространяется информация о дистанционном обучении или зимних каникулах в одесских школах.

Ситуация безопасности в Одессе стабильная, школы работают в обычном режиме и готовы принимать детей.

Общее решение правительства: временное прекращение очного обучения возможно, но зависит от региональной безопасности.

Безопасные условия в Одессе позволяют очное обучение

Юлия Филлер, глава городского департамента образования Одессы, обратилась к родителям в социальной сети.

Она отметила, что распространяется информация о переходе на дистанционную форму работы или внедрение зимних каникул в школах. По словам чиновника, после обстрелов и повреждения энергетической системы, в некоторых регионах страны возникла необходимость пересмотреть режим работы заведений. Однако в Одесской области ситуация с безопасностью позволяет продолжать очный режим работы. Филлер подчеркнула, что учебные заведения города Одессы работают в обычном режиме и готовы принимать детей. Если обстоятельства изменятся, то родителям немедленно сообщат об этом.

Напомним, из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. Правда, все зависит от ситуации в регионе.

