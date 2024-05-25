Як вдосконалити українську мову: підбірка електронних сервісів

«Мова — ДНК нації»

Відомий освітній проект активно допомагає вивчати та вдосконалювати свої знання з української мови. На сайті є окремий розділ «Перевірити», сюди можна додати текст, щоб знайти можливі помилки.

Сайт: ukr-mova.in.ua

OnlineCorrector

Допоможе як досвідченим перекладачам, так і початківцям знаходити та виправляти помилки в україномовних текстах. Є платна та безкоштовна версії.

Сайт: onlinecorrector.com.ua

LanguageTool

Багатомовна перевірка орфографії, стилістики та граматики, яка допомагає виправляти та перефразовувати тексти. Доступна у двох версіях: безплатна виправляє орфографічні, а також прості пунктуаційні та деякі стилістичні помилки, платна має розширену версію.

Сайт: languagetool.org

Онлайн-перекладач текстів «Мета»

Онлайн-платформа має окремий безкоштовний сервіс «Перевірка орфографії». Здійснює перевірку тексту на наявність орфографічних помилок і пропонує варіанти для їхнього виправлення за допомогою орфографічного словника.

Сайт: htranslate.meta.ua

«Офіційний сайт української мови»

Ресурс створений для школярів, студентів, вчителів та викладачів, а також для тих, хто розпочинає вивчення української мови. Тут можна знайти правила української мови, а також так званий «класичний» правопис.

Сайт: ukrainskamova.com

«Словотвір»

Майданчик пошуку відповідників (перекладів) для іншомовних запозичень або сучасних слів в українській мові з урахуванням орфографічних чи орфоепічних норм.

Сайт: slovotvir.org.ua

«Як пишеться?»

Онлайн-словник містить кілька мільйонів форм слів української мови та дозволяє перевірити написання слова в тому чи іншому відмінку. Особливістю сайту є живий пошук слова по книгах, що дозволяє знайти приклади його використання.

Сайт: yak-pyshetsya.com

«Тренажер з правопису української мови»

Сайт поєднує теоретичні положення і практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять пізнавальну інформацію.

Сайт: webpen.com.ua

Як вдосконалити українську мову: поради експертів

Марія Якубовська, кандидат філологічних наук, доцентка кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій Національного університету «Одеська політехніка»:

— Сьогодні у людей не завжди є час, аби вчитися. Тому я раджу читати українською те, що вам подобається, або слухати аудіокниги: це взагалі ідеальний варіант, бо їх можна слухати під час прогулянки, поїздки, домашніх справ тощо. Як на мне, безмежно розкішна сучасна українська мова у фентезі Джона Р. Р. Толкіна «Гобіт, або Туди і звідти» в перекладі Олени О’Лір. Добрий український переклад від Володимира Митрофанова має, мабуть, один з найкращих у світі творів «Кульбабове вино» Рея Бредбері.

Також Марія Якубовська радить дивитись українською улюблені фільми, серіали та новинки кіно. Наприклад, вона користується онлайн-платформою uakino.club. А ось той, хто прагне писати, дотримуючись норм сучасної літературної мови, може звертатися по допомогу до «Українського правопису» у редакції 2019 ріку від інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук України (видавництво «Наукова думка»).

Докторка філологічних наук, професорка кафедри української мови та мовної підготовки іноземців Одеського національного університету імені Мечникова Марія Дружинець також радить звернути увагу на «Український правопис» (2019) та будь-які посібники для підготовки до ЗНО, видані до 2022 року.

— Якщо ви бажаєте покращити українську мову — граматику, орфографію та вимову, або тільки почали її вивчати, тоді я раджу придбати посібники «Українська, що надихає. Говоримо й пишемо правильно» Юлії Данчук, «Я вивчу українську мову» Івана Ющука та «Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити» Олександри Сербенської. Не менш корисний посібник — «Ділове спілкування та культура мовлення» від Марії Пентилюк, Ігоря Марунича та Ірини Гайдаєнко та «Розмовляємо українською» моєї колеги з університету Мечникова Людмили Реви-Лєвшакової та викладачки з Криворізького державного університету Яни Гладир.

Докторка філологічних наук Марія Дружинець також є авторкою навчального посібника «Українська орфоепія: історія, теорія, практика» (2019). Посібник допоможе оволодіти нормами вимови звуків і звукосполучень у рідномовних словах.