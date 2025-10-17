Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Ключевые моменты:

обнаруженное количество наркотических средств превышает 250 граммов;

задержанный гражданин Германии является подозреваемым в попытке контрабанды;

Подробности задержания

28-летний гражданин Германии пытался пересечь государственную границу Украины, направляясь на велосипеде из Молдовы. Во время пограничного контроля служебная собака по кличке Альма подала сигнал о наличии запрещенных веществ в багаже иностранца.

При детальном осмотре личных вещей мужчины правоохранители обнаружили пакеты и емкости с наркотическим содержимым. Проведенный экспресс-тест подтвердил наличие трех видов наркотических средств:

Крэк (кокаиновая основа)

Гашиш

Каннабис

Общая масса изъятых наркотиков составила около 300 граммов.

Согласно статье 305 УК, контрабанда наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. При особо отягчающих обстоятельствах максимальное наказание может достигать 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

