Стоит ли откладывать деньги?
Конечно! Наличие финансовой подушки безопасности – это не роскошь, а необходимость. Это резерв, который позволит справиться с неожиданными расходами: медицинскими счетами, срочным ремонтом или другими форс-мажорными ситуациями. Однако главный вопрос – в какой форме стоит хранить эти деньги?
Оба эксперта единодушны: ключевой принцип – диверсификация. Это означает, что не стоит вкладывать все средства в одну валюту или один финансовый инструмент. Оптимальное соотношение может выглядеть так:
- 20-50% – в гривневой и валютной наличности;
- 20-50% – на банковских счетах в разных валютах;
- остальное – в депозитах или государственных облигациях.
Такой подход поможет защитить сбережения от девальвации и финансовых потрясений.
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Стоит ли держать деньги в наличных?
Наличка – это удобно для повседневных затрат и форс-мажорных ситуаций. Однако хранить все сбережения в банкнотах не рекомендуется из-за риска инфляции.
– Гривна подойдет для ежедневных расходов, а для долгосрочного хранения лучше иметь часть денег в долларах или евро, – советует Александра Грудевич.
Курс гривны зависит от международной поддержки, состояния экономики и политических решений. Ожидается, что национальная валюта постепенно будет обесцениваться. Поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты.
– Если вы планируете путешествовать в Европу – откладывайте в евро. Если планируете покупку недвижимости или автомобиля в Украине – лучше копить в долларах, – объясняет Эдуард Каражия.
Стоит также учитывать региональные особенности. К примеру, жителям Одесчины экономист рекомендует рассмотреть молдавский лей, который за последние годы значительно укрепился.
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Банковские счета и депозиты
Банковские счета – это безопасный способ хранения денежных средств. Однако следует учитывать, что:
- гривневые депозиты предлагают высокие процентные ставки, но подвергаются риску инфляции.
- валютные депозиты более надежны, но имеют более низкую доходность.
- Фонд гарантирования вкладов во время военного положения обеспечивает 100% возврат средств, но после его завершения лимит будет составлять 600 тысяч гривен.
Чтобы избежать рисков, лучше распределять депозиты между несколькими банками.
Государственные облигации (ОВГЗ)
ОВГЗ – это один из самых стабильных финансовых инструментов, который позволяет не только сохранить, но и приумножить средства. Основные преимущества:
- гарантированный возврат средств государством;
- отсутствие налогообложения доходов от облигаций (на март 2025 года);
- возможность покупки через приложение «Дія».
– До полномасштабной войны купить ОВГЗ можно было через брокеров или банки, и минимальная сумма вложения составляла 50 тысяч гривен. Сейчас эту планку снизили до 1000 гривен, что делает их доступными для большинства украинцев, – объясняет Александра Грудзевич.
Государственные облигации – это более выгодная альтернатива депозитам, поскольку не подлежит налогообложению. К примеру, если годовой депозит в гривне дает 14% дохода, из которого вычтут налоги, то аналогичный ОВГЗ позволяет получить чистые 14%.
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Акции и криптовалюта
Акции и криптовалюта – это не о сбережениях, а об приумножении. Так что, если у вас уже есть финансовая подушка, можно рассмотреть варианты инвестиции. Однако важно помнить о том, что:
- фондовый рынок требует знаний и анализа.
- криптовалюта очень непредсказуема, поэтому лучше вкладывать только ту сумму, которую вы готовы потерять.
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Сбережение денег в 2025 году – это баланс между различными инструментами. Лучший подход – разделение денег. Поэтому советуем:
- держите часть денег в гривне для ежедневных расходов;
- откладывайте сбережения в долларах или евро;
- используйте депозиты для хранения части средств;
- инвестируйте в ОВГЗ для надежности и защиты от налогов;
- рассмотрите недвижимость и золото как долгосрочные инвестиции;
- если у вас есть опыт – попробуйте акции или криптовалюту.
Главное – не вкладывать все деньги в один актив, а распределять их разумно. Следуя этим советам, вы сможете эффективно оградить свои финансы от инфляции и экономических потрясений.
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