Стоит ли откладывать деньги?

Конечно! Наличие финансовой подушки безопасности – это не роскошь, а необходимость. Это резерв, который позволит справиться с неожиданными расходами: медицинскими счетами, срочным ремонтом или другими форс-мажорными ситуациями. Однако главный вопрос – в какой форме стоит хранить эти деньги?

Оба эксперта единодушны: ключевой принцип – диверсификация. Это означает, что не стоит вкладывать все средства в одну валюту или один финансовый инструмент. Оптимальное соотношение может выглядеть так:

20-50% – в гривневой и валютной наличности;

20-50% – на банковских счетах в разных валютах;

остальное – в депозитах или государственных облигациях.

Такой подход поможет защитить сбережения от девальвации и финансовых потрясений.

Стоит ли держать деньги в наличных?

Наличка – это удобно для повседневных затрат и форс-мажорных ситуаций. Однако хранить все сбережения в банкнотах не рекомендуется из-за риска инфляции.

– Гривна подойдет для ежедневных расходов, а для долгосрочного хранения лучше иметь часть денег в долларах или евро, – советует Александра Грудевич.

Курс гривны зависит от международной поддержки, состояния экономики и политических решений. Ожидается, что национальная валюта постепенно будет обесцениваться. Поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты.

– Если вы планируете путешествовать в Европу – откладывайте в евро. Если планируете покупку недвижимости или автомобиля в Украине – лучше копить в долларах, – объясняет Эдуард Каражия.

Стоит также учитывать региональные особенности. К примеру, жителям Одесчины экономист рекомендует рассмотреть молдавский лей, который за последние годы значительно укрепился.

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Банковские счета и депозиты

Банковские счета – это безопасный способ хранения денежных средств. Однако следует учитывать, что:

гривневые депозиты предлагают высокие процентные ставки, но подвергаются риску инфляции.

валютные депозиты более надежны, но имеют более низкую доходность.

Фонд гарантирования вкладов во время военного положения обеспечивает 100% возврат средств, но после его завершения лимит будет составлять 600 тысяч гривен.

Чтобы избежать рисков, лучше распределять депозиты между несколькими банками.

Государственные облигации (ОВГЗ)

ОВГЗ – это один из самых стабильных финансовых инструментов, который позволяет не только сохранить, но и приумножить средства. Основные преимущества:

гарантированный возврат средств государством;

отсутствие налогообложения доходов от облигаций (на март 2025 года);

возможность покупки через приложение «Дія».

– До полномасштабной войны купить ОВГЗ можно было через брокеров или банки, и минимальная сумма вложения составляла 50 тысяч гривен. Сейчас эту планку снизили до 1000 гривен, что делает их доступными для большинства украинцев, – объясняет Александра Грудзевич.

Государственные облигации – это более выгодная альтернатива депозитам, поскольку не подлежит налогообложению. К примеру, если годовой депозит в гривне дает 14% дохода, из которого вычтут налоги, то аналогичный ОВГЗ позволяет получить чистые 14%.

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Акции и криптовалюта

Акции и криптовалюта – это не о сбережениях, а об приумножении. Так что, если у вас уже есть финансовая подушка, можно рассмотреть варианты инвестиции. Однако важно помнить о том, что:

фондовый рынок требует знаний и анализа.

криптовалюта очень непредсказуема, поэтому лучше вкладывать только ту сумму, которую вы готовы потерять.

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Сбережение денег в 2025 году – это баланс между различными инструментами. Лучший подход – разделение денег. Поэтому советуем:

держите часть денег в гривне для ежедневных расходов;

откладывайте сбережения в долларах или евро;

используйте депозиты для хранения части средств;

инвестируйте в ОВГЗ для надежности и защиты от налогов;

рассмотрите недвижимость и золото как долгосрочные инвестиции;

если у вас есть опыт – попробуйте акции или криптовалюту.

Главное – не вкладывать все деньги в один актив, а распределять их разумно. Следуя этим советам, вы сможете эффективно оградить свои финансы от инфляции и экономических потрясений.

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