Як уникнути подвійного оподаткування, якщо ви живете за кордоном (відео)

Податкове резидентство

– Дмитре, тема подвійного оподаткування стала актуальною після оголошення про обмін фінансовими рахунками українців за кордоном між країнами. Тобто усе, що ви заробили там, має бути оподатковано в Україні, навіть попри вже сплачені податки за кордоном. Як людині визначити, податковим резидентом якої країни вона є?

– Податковий кодекс України про визначення статусу податкового резидента зазначає наступне: якщо особа має місце постійного проживання в Україні, то вона визнається податковим резидентом України – це перший рівень. Другий рівень – визначення центру життєвих інтересів. Це може бути бізнес, родина, школа або садочок. Далі, якщо і це встановити неможливо, податковим резидентом визначається країна, де людина перебуває 183 дні на рік. Однак податкова, як усталено, вважатиме вас податковим резидентом, якщо у вас є ФОП в Україні, або навіть просто якщо у вас є громадянство України.

Як припинити податкові зобов’язання в Україні?

– Що треба зробити до виїзду за кордон, аби не мати проблем із податковими?

– Податкові консультанти радять закрити ФОП в Україні, оскільки це стовідсотковий податковий зв’язок із країною. Другий крок – знятися з місця реєстрації у ЦНАП, вказавши, що ви виїжджаєте за кордон. Третій крок – повідомити міграційну службу про виїзд за кордон і отримати відповідну відмітку у закордонному паспорті. А також знятися з військового обліку, якщо для цього є підстави. Це дозволяє позиціонувати себе як людину, що виїжджає на постійне проживання за кордон, залишаючись громадянином України.

Що таке подвійне оподаткування

– Що таке подвійне оподаткування і чому воно може стати проблемою?

– Якщо ви лишаєтесь податковим резидентом України та одночасно є резидентом іншої країни, то вам треба варіювати. Спершу вам необхідно сплатити податки в країні фактичного проживання, бо там зазвичай обов’язкове декларування і легше притягнути вас до відповідальності. Однак ви теж маєте враховувати і Україну, яка в перспективі може дізнатися про якісь ваші доходи. Варто розуміти, що громадяни України, які отримують дохід, зобов’язані щороку заповнювати декларації та сплачувати податки.

– З певними країнами, а їх близько 70, Україна має угоду про уникнення подвійного оподаткування. Як вона працює?

– Якщо є проблема у визначенні податкового резидентства, то ми орієнтуємося саме на цю угоду. В ній є визначення, податковим резидентом якої країни людина є. Але варто розуміти, що уникнення подвійного оподаткування можливе тільки по тих податках, які передбачені в угоді. Припустімо, без прив’язки до якихось цифр, у Німеччині людина заплатила 15% податку з доходів, а в Україні він 18%. Громадянину варто зібрати докази про сплату податку і сплатити різницю у тій країні, де податок вищий. Не забуваємо також про військовий збір, який жодними міжнародними договорами не передбачається, його треба також сплатити в повному обсязі в Україні.

Підводні камені

– На що може вплинути доказ податкового резидентства в іншій країні?

– Тут може скластися погана ситуація для ФОП. Якщо людина платила в Україні податки як ФОП на єдиному податку, скажімо 3-тя група – 5%, то спроба довести, що цього року ви були податковим резидентом, скажімо Португалії, може призвести до того, що українська податкова може вирішити, що ви не маєте права бути платником єдиного податку. Вже існують індивідуальні податкові консультації, де вказується така позиція. Тобто ви можете втратити право платити єдиний податок 5%, і за доходи протягом року треба буде сплатити податок на дохід за ставкою 18% плюс військовий збір.

Про те, за кого візьметься податкова наступного року та які штрафи загрожують тим, хто не відповість на листи щастя, – дивіться на нашому YouTube-каналі.

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