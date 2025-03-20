Чи варто відкладати гроші?

Звичайно! Наявність фінансової подушки безпеки – це не розкіш, а необхідність. Це резерв, який дозволить впоратися з несподіваними витратами: медичними рахунками, терміновим ремонтом або іншими форс-мажорними ситуаціями. Проте головне питання – у якій формі варто зберігати ці гроші?

Обидва експерти одностайні: ключовий принцип – диверсифікація. Це означає, що не варто вкладати всі кошти в одну валюту або один фінансовий інструмент. Оптимальне співвідношення може виглядати так:

20-50% – у гривневій та валютній готівці;

20-50% – на банківських рахунках у різних валютах;

решта – у депозитах або державних облігаціях.

Такий підхід допоможе захистити заощадження від девальвації та фінансових потрясінь.

Чи варто тримати гроші в готівці?

Готівка – це зручно для повсякденних витрат і форс-мажорних ситуацій. Проте зберігати всі заощадження в банкнотах не рекомендується через ризик інфляції.

– Гривня підійде для щоденних витрат, а для довгострокового збереження краще мати частину коштів у доларах або євро, – радить Олександра Грудзевич.

Курс гривні залежить від міжнародної підтримки, стану економіки та політичних рішень. Очікується, що національна валюта поступово знецінюватиметься, тому варто розглянути альтернативні варіанти.

– Якщо ви плануєте подорожувати до Європи – відкладайте в євро. Якщо плануєте купівлю нерухомості чи автомобіля в Україні – краще накопичувати в доларах, – пояснює Едуард Каражія.

Варто також враховувати регіональні особливості. Наприклад, мешканцям Одещини економіст рекомендує розглянути молдавський лей, який за останні роки значно зміцнився.

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Банківські рахунки та депозити

Банківські рахунки – це безпечний спосіб зберігання коштів. Проте варто враховувати, що:

гривневі депозити пропонують високі відсоткові ставки, але піддаються ризику інфляції;

валютні депозити більш надійні, але мають нижчу дохідність;

Фонд гарантування вкладів під час воєнного стану забезпечує 100% повернення коштів, але після його завершення ліміт становитиме 600 тисяч гривень.

Щоб уникнути ризиків, краще розподіляти депозити між кількома банками.

Державні облігації (ОВДП)

ОВДП – зараз це один із найстабільніших фінансових інструментів, який дозволяє не тільки зберегти, а й примножити кошти. Основні переваги:

гарантоване повернення коштів державою;

відсутність оподаткування доходів від облігацій (на березень 2025 року);

можливість купівлі через застосунок «Дія».

– До повномасштабної війни купити ОВДП можна було через брокерів або банки, і мінімальна сума вкладення становила 50 тисяч гривень. Зараз цю планку знизили до 1000 гривень, що робить їх доступними для більшості українців, – пояснює Олександра Грудзевич.

Державні облігації – це вигідніша альтернатива депозитам, адже не підлягає оподаткуванню. Наприклад, якщо річний депозит у гривні дає 14% доходу, з якого віднімуть податки, то аналогічний ОВДП дозволяє отримати чисті 14%.

Акції та криптовалюта

Акції та криптовалюта – це не про заощадження, а про примноження. Тож, якщо ви вже маєте фінансову подушку, може розглянути варіанти інвестиції. Однак важливо пам’ятати, що:

фондовий ринок вимагає знань та аналізу;

криптовалюта є дуже непередбачуваною, тому краще вкладати тільки ту суму, яку ви готові втратити.

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Збереження грошей у 2025 році – це баланс між різними інструментами. Найкращий підхід – поділ грошей. Тому ось кориснi поради:

тримайте частину грошей у гривні для щоденних витрат;

відкладайте заощадження в доларах або євро;

використовуйте депозити для збереження частини коштів;

інвестуйте в ОВДП для надійності та захисту від податків;

розгляньте нерухомість та золото як довгострокові інвестиції;

якщо маєте досвід – спробуйте акції або криптовалюту.

Головне – не вкладати всі кошти в один актив, а розподіляти їх розумно. Дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно захистити свої фінанси від інфляції та економічних потрясінь.

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