Ключевые моменты:

Для защиты критической инфраструктуры Одессе нужно более 7 млрд грн.

Город ведет переговоры с международными партнерами о финансировании.

Часть средств планируют получить в виде гранта, остальное — как льготный кредит.

Защита критической инфраструктуры в Одессе

В Одессе планируют провести масштабные работы по усилению защиты объектов критической инфраструктуры. Этот вопрос обсудили во время аппаратного совещания в городском совете.

По предварительным подсчетам городской администрации, для реализации всех необходимых мер понадобится более 7 миллиардов гривен.

Власти города также готовятся провести отдельную встречу с представителями строительного бизнеса. На ней обсудят возможные решения и участие компаний в реализации будущих проектов.

Финансирование проектов: переговоры с международными партнерами

Сейчас городские власти ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по поводу финансирования работ.

В мэрии рассчитывают, что около 35–40% необходимой суммы удастся получить в виде гранта. Остальные средства планируют привлечь в виде кредита на льготных условиях.

В городском совете отмечают, что усиление защиты критической инфраструктуры является одной из ключевых задач для безопасности города.

В Одессе сложилась самая сложная ситуация с энергоснабжением в Украине

По данным ДТЭК, с начала 2025 года и по сей день разрушены 34 крупных распределительных подстанции, а это примерно 45% от их общего количества. Часть объектов россияне атаковали по несколько раз. Больше всего повреждений – в Одессе и пригороде. И поэтому, сообщают в компании, сеть физически может передать значительно меньше электроэнергии в конкретные дома, которые остаются без света дольше других.

