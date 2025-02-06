Тест: защищены ли ваши данные?

Насколько сложные у вас пароли?

Мой пароль – это «123456» или «password» (0 баллов).

Я использую даты рождения, имена детей или формата «киев2023» (1 балл).

У меня длинный пароль с цифрами, прописными буквами и символами, например: «KkP1$#4×9» (3 балла).

Используете ли вы один и тот же пароль для всех аккаунтов?

Да, чтобы не забыть (0 баллов).

У меня 2-3 разных пароля для основных аккаунтов (1 балл).

Я использую разные пароли для всех сервисов и записываю их в специальный менеджер паролей (3 балла).

Что вы делаете, если получаете подозрительную ссылку?

Кликаю, чтобы посмотреть, о чем идет речь (0 баллов).

Игнорирую, но иногда все же открываю, если интересно (1 балл).

Критически отношусь к таким ссылкам и проверяю, откуда они (например, в Google или через официальный сайт) (3 балла).

Как вы реагируете на просьбу предоставить личные данные по телефону или в интернете?

Предоставляю, если разговор кажется убедительным (0 баллов).

Спрашиваю, зачем им эти данные, но иногда все равно делюсь (1 балл).

Никогда не сообщаю данные, пока не проверю, кто их спрашивает (3 балла).

Обновляете ли вы приложения на своем телефоне или компьютере?

Нет, потому что это занимает время (0 баллов).

Только когда программа требует (1 балл).

Да, я всегда обновляю программы, чтобы устранить возможные уязвимости (3 балла).

Результаты

0-5 баллов: ваши данные под угрозой! Начните немедленно соблюдать основные правила безопасности.

ваши данные под угрозой! Начните немедленно соблюдать основные правила безопасности. 6-10 баллов: вы на правильном пути, но вам следует быть более осмотрительными.

вы на правильном пути, но вам следует быть более осмотрительными. 11-15 баллов: поздравляем, вы знаете, как защищать свои данные!

Как обезопасить свои данные: простые советы

Создайте уникальные пароли

Представьте, что ваш пароль – это ключ от дома. Вы же не хотите, чтобы он подходил ко всем дверям?

Как создать безопасный пароль: длина не менее 12 символов, использование прописных и строчных букв, цифр и специальных символов. Например, вместо «mydog123» создайте «M!D0g#2023».

длина не менее 12 символов, использование прописных и строчных букв, цифр и специальных символов. Например, вместо «mydog123» создайте «M!D0g#2023». Плохая практика: использование имени, даты рождения или одного пароля для всех аккаунтов.

использование имени, даты рождения или одного пароля для всех аккаунтов. Дополнительный совет: воспользуйтесь менеджерами паролей, таких как LastPass или Bitwarden, которые помогут хранить и генерировать сложные пароли.

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Не открывайте подозрительные ссылки

Если получили сообщение с просьбой проголосовать за племянницу или поздравления с выигрышем, или письмо «от банка» с просьбой перейти по ссылке, будьте внимательны.

Признаки мошеннического письма: ошибки в тексте, ссылки на подозрительные домены (например, bank-login-secure.com).

ошибки в тексте, ссылки на подозрительные домены (например, bank-login-secure.com). Как проверить: не открывайте ссылку напрямую, зайдите на сайт, установите вручную или позвоните по официальному номеру.

не открывайте ссылку напрямую, зайдите на сайт, установите вручную или позвоните по официальному номеру. Пример: получили письмо с угрозой «ваш счет заблокируют», если не перейдете по ссылке. Вместо перехода проверьте аккаунт, войдя на официальный сайт.

Не делитесь личными данными

Никогда не сообщайте информацию о банковских картах, паролях или персональных данных незнакомцам по телефону или онлайн.

Как распознать мошенников: они всегда спешат, обещают большие выигрыши или пугают. Например: «Ваша карта заблокирована, сообщите код с SMS, чтобы разблокировать».

они всегда спешат, обещают большие выигрыши или пугают. Например: «Ваша карта заблокирована, сообщите код с SMS, чтобы разблокировать». Что делать: завершите разговор, проверьте информацию через официальный номер банка.

Обновляйте программы

Устаревшие программы и операционные системы могут иметь уязвимость.

Почему это важно: хакеры часто используют «дыры» в старых версиях программ.

хакеры часто используют «дыры» в старых версиях программ. Что обновлять: браузеры, антивирус, операционную систему, банковские приложения. Если не умеете это делать самостоятельно – обратитесь к специалистам. Это сбережет вам нервы и деньги.

браузеры, антивирус, операционную систему, банковские приложения. Если не умеете это делать самостоятельно – обратитесь к специалистам. Это сбережет вам нервы и деньги. Пример: если ваш телефон просит обновить приложение онлайн-банкинга, не игнорируйте это.

Используйте двухфакторную аутентификацию

Это дополнительный уровень безопасности, который усложнит жизнь мошенникам.

Как это работает: даже если хакер получит ваш пароль, он не сможет войти в мессенджеры, почту, соцсети без кода, который приходит на ваш телефон.

даже если хакер получит ваш пароль, он не сможет войти в мессенджеры, почту, соцсети без кода, который приходит на ваш телефон. Пример: Для входа в Facebook или Gmail вы получаете код SMS или в специальном приложении, например, Google Authenticator.

Установите антивирус и регулярно сканируйте устройства

Антивирус поможет обнаружить подозрительные файлы, вредоносное программное обеспечение или угрозы.

Рекомендации: установите программы, такие как ESET, Norton или Касперский.

установите программы, такие как ESET, Norton или Касперский. Как работает: антивирус проверяет новые файлы, предупреждает об опасных сайтах и ​​защищает от троянов.

Проверяйте доступы к своим аккаунтам

Соцсети и почтовые сервисы позволяют проверить, с каких устройств производился вход.

Что делать: периодически проверяйте историю входов в настройках счет. Если обнаружено неизвестное устройство, измените пароль.

периодически проверяйте историю входов в настройках счет. Если обнаружено неизвестное устройство, измените пароль. Пример: если вы видите, что кто-то заходил в ваш Facebook из другой страны, возможно, ваш аккаунт взломан, однако не паникуйте, если знаете, что пользовались VPN. Он тоже меняет локацию.

Будьте внимательны в общественных Wi-Fi-сетях

Публичный Wi-Fi может быть небезопасен для передачи данных.

Что делать: не заходите в личные аккаунты или онлайн-банкинг в открытых сетях. Используйте VPN для шифрования соединения.

не заходите в личные аккаунты или онлайн-банкинг в открытых сетях. Используйте VPN для шифрования соединения. Пример: в кафе вы подключились к открытому Wi-Fi и хакер может перехватить ваши данные. VPN блокирует этот риск.

Регулярно удаляйте старые данные

Просмотрите старые аккаунты, которые вы больше не используете, и удалите их.

Почему это важно: даже забытый аккаунт может быть взломан и использован для доступа к вашим другим данным.

даже забытый аккаунт может быть взломан и использован для доступа к вашим другим данным. Что проверить: почту, старые соцсети, форумы, где вы зарегистрировались.

Следуя этим советам, вы сможете значительно повысить уровень защиты своих данных и избежать большинства распространенных угроз. Защита информации – это ваша забота о себе и своих близких. Так что помните, лучше потратиться на мастера, который поможет с безопасностью, чем в одно мгновение потерять все.