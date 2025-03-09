Не хватает пенсии

Куда обращаться?

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Материальную помощь назначают местные органы соцзащиты. Подать заявление можно:

  • в управление соцзащиты по месту проживания;
  • в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • в местные органы самоуправления (сельские, поселковые, городские советы).
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Какие документы понадобятся?

  • Копия паспорта и идентификационного кода.
  • Справка о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении лицах.
  • Документы о доходах (справка с работы, выписка о пенсии, подтверждение других выплат).

Если есть проблемы со здоровьем, дополнительно могут понадобиться:

  • медицинская справка о необходимости лечения, операции или реабилитации;
  • документы об инвалидности (если есть).

Важно: Если ваша ситуация критическая, обратитесь в органы соцзащиты по месту проживания. Там могут подсказать дополнительные варианты помощи.

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