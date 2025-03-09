Перед тем, как обжаловать решение об отказе в назначении субсидии:

Внимательно прочтите письмо или сообщение об отказе . Часто причиной может быть ошибка в документах или задолженность по коммунальным платежам.

. Часто причиной может быть ошибка в документах или задолженность по коммунальным платежам. Если причина отказа – ошибка в документах, исправьте ее и подайте заявление повторно. Если у вас есть задолженность, попытайтесь погасить или заключить договор о рассрочке с поставщиком услуг.

Если вы считаете, что отказ необоснован, составьте письменную жалобу. В ней укажите:

фамилия, имя, отчество, адрес проживания;

отделение Пенсионного фонда (ПФУ), который принял решение об отказе;

причину вашего несогласия с отказом;

добавьте копии документов, подтверждающих вашу правоту.

Отправьте жалобу в главное управление ПФУ вашей области или непосредственно в центральный аппарат в Киеве. Телефоны и адреса можно узнать на «горячей линии» ПФУ: 0800-503-753(все звонки бесплатны).

Если выяснилось, что вам законно отказали в субсидии, вы можете обратиться:

в горсовет : напишите заявление на материальную помощь и добавьте документы, подтверждающие затруднение (например, медицинские документы);

: напишите заявление на материальную помощь и добавьте документы, подтверждающие затруднение (например, медицинские документы); в органы соцзащиты с заявлением о предоставлении помощи.

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