Перед тем, как обжаловать решение об отказе в назначении субсидии:
- Внимательно прочтите письмо или сообщение об отказе. Часто причиной может быть ошибка в документах или задолженность по коммунальным платежам.
- Если причина отказа – ошибка в документах, исправьте ее и подайте заявление повторно. Если у вас есть задолженность, попытайтесь погасить или заключить договор о рассрочке с поставщиком услуг.
Если вы считаете, что отказ необоснован, составьте письменную жалобу. В ней укажите:
- фамилия, имя, отчество, адрес проживания;
- отделение Пенсионного фонда (ПФУ), который принял решение об отказе;
- причину вашего несогласия с отказом;
- добавьте копии документов, подтверждающих вашу правоту.
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Отправьте жалобу в главное управление ПФУ вашей области или непосредственно в центральный аппарат в Киеве. Телефоны и адреса можно узнать на «горячей линии» ПФУ: 0800-503-753(все звонки бесплатны).
Если выяснилось, что вам законно отказали в субсидии, вы можете обратиться:
- в горсовет: напишите заявление на материальную помощь и добавьте документы, подтверждающие затруднение (например, медицинские документы);
- в органы соцзащиты с заявлением о предоставлении помощи.
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