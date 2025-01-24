Кто должен платить налог на недвижимость?
Налог касается всех владельцев жилья, площадь которого превышает установленные нормы:
- Квартиры: более 60 квадратных метров
- Дома: более 120 квадратных метров
- Квартиры + дома: свыше 180 квадратных метров
За каждый квадратный метр сверх этих норм владелец обязан уплатить налог. Его размер зависит от ставки, которую устанавливает местная власть. Максимальная ставка — 1,5% от минимальной заработной платы за один квадратный метр. Для 2024 года это 106,5 гривны за метр. Подробнее о том, как узнать точный процент налога, где подсчитать ваши квадратные метры и кто освобожден от уплаты — смотрите в видео на нашем YouTube-канале.
Проблемы с начислением налога
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются граждане — некорректные данные о недвижимости в налоговых актах. Налоговые «письма счастья» иногда содержат информацию о квадратных метрах, которые вам не принадлежат. Некорректная информация подтягивается из реестров. Поэтому в своих налоговых актах вы можете увидеть имущество, которое принадлежало вам в прошлом.
Чтобы избежать таких ситуаций, следует заранее проверить информацию:
- Посетите электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы.
- Создайте электронный ключ и войдите на собственную страницу.
- Проверьте актуальные данные о недвижимости, зарегистрированной на ваше имя.
- В случае ошибки подайте возражения или заявление через электронный кабинет с документами, подтверждающими, что избыточная недвижимость вам не принадлежит.
На что обратить внимание?
До 1 июля 2025 года каждый владелец недвижимости получит уведомление с точным расчетом налога. Проверьте его внимательно, чтобы избежать ошибок, и не медлите с уплатой.
Если вы получили письмо с некорректными данными по налогу, маете законное право обжаловать эти начисления. Бухгалтер «Одесской жизни» Виктория Кучурка советует:
«Лучше всего сделать это сразу после получения налогового акта. Игнорирование этого документа может привести к получению налогового уведомления-решения, которое уже потребует полной уплаты суммы. Обжаловать его тоже возможно, но будет значительно сложнее. Поэтому проверяйте данные своевременно — лично в налоговой или дистанционно через ваш электронный кабинет».
Если возникли вопросы, обращайтесь в налоговую службу на «горячую линию» ГНС Украины — 0800-501-007.
Что делать, если жилье повреждено или разрушено?
Владельцы жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате боевых действий или других чрезвычайных ситуаций, имеют право на освобождение от уплаты налога. Для этого необходимо:
- Внести данные о повреждении в соответствующий реестр.
- Подать заявление в налоговые органы с документами, подтверждающими статус жилья.
- Получить подтверждение об освобождении от налога или отсрочку.
Важно! В таких случаях владельцы могут быть освобождены от уплаты налога, начиная с первого дня месяца, когда было официально зарегистрировано повреждение или уничтожение имущества.
Чем грозит неуплата налогов?
Неуплата налога может привести ко многим проблемам:
- Штрафам: за первый месяц просрочки вам начислят 10% от суммы налога, за больший срок — сумма возрастет до 20%.
- Блокировка продажи недвижимости: нотариус не оформит сделку, если есть задолженность. Продлить процедуру станет возможным только после погашения неуплаченного налога.
- Ареста имущества: налоговая может инициировать судебный процесс и наложить арест на недвижимость. Из-за этого невозможно будет продать жилье.
- Запреты на выезд за границу: это касается чуть ли не всех налоговых задолженностей, которые попадают в базу. Поэтому, чтобы на границе вас не развернули — убедитесь, что у вас все оплачено.
Поэтому, даже если вы не получили официального письма от налоговой прямо в руки — это не значит, что штрафные санкции обойдут вас стороной. Проверяйте собственный налоговый кабинет время от времени, чтобы досадные ошибки не застали вас врасплох.
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