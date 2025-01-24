Кто должен платить налог на недвижимость?

Налог касается всех владельцев жилья, площадь которого превышает установленные нормы:

Квартиры: более 60 квадратных метров

Дома: более 120 квадратных метров

Квартиры + дома: свыше 180 квадратных метров

За каждый квадратный метр сверх этих норм владелец обязан уплатить налог. Его размер зависит от ставки, которую устанавливает местная власть. Максимальная ставка — 1,5% от минимальной заработной платы за один квадратный метр. Для 2024 года это 106,5 гривны за метр. Подробнее о том, как узнать точный процент налога, где подсчитать ваши квадратные метры и кто освобожден от уплаты — смотрите в видео на нашем YouTube-канале.

Проблемы с начислением налога

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются граждане — некорректные данные о недвижимости в налоговых актах. Налоговые «письма счастья» иногда содержат информацию о квадратных метрах, которые вам не принадлежат. Некорректная информация подтягивается из реестров. Поэтому в своих налоговых актах вы можете увидеть имущество, которое принадлежало вам в прошлом.

Чтобы избежать таких ситуаций, следует заранее проверить информацию:

Посетите электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы. Создайте электронный ключ и войдите на собственную страницу. Проверьте актуальные данные о недвижимости, зарегистрированной на ваше имя. В случае ошибки подайте возражения или заявление через электронный кабинет с документами, подтверждающими, что избыточная недвижимость вам не принадлежит.

На что обратить внимание?

До 1 июля 2025 года каждый владелец недвижимости получит уведомление с точным расчетом налога. Проверьте его внимательно, чтобы избежать ошибок, и не медлите с уплатой.

Если вы получили письмо с некорректными данными по налогу, маете законное право обжаловать эти начисления. Бухгалтер «Одесской жизни» Виктория Кучурка советует:

«Лучше всего сделать это сразу после получения налогового акта. Игнорирование этого документа может привести к получению налогового уведомления-решения, которое уже потребует полной уплаты суммы. Обжаловать его тоже возможно, но будет значительно сложнее. Поэтому проверяйте данные своевременно — лично в налоговой или дистанционно через ваш электронный кабинет».

Если возникли вопросы, обращайтесь в налоговую службу на «горячую линию» ГНС Украины — 0800-501-007.

Что делать, если жилье повреждено или разрушено?

Владельцы жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате боевых действий или других чрезвычайных ситуаций, имеют право на освобождение от уплаты налога. Для этого необходимо:

Внести данные о повреждении в соответствующий реестр. Подать заявление в налоговые органы с документами, подтверждающими статус жилья. Получить подтверждение об освобождении от налога или отсрочку.

Важно! В таких случаях владельцы могут быть освобождены от уплаты налога, начиная с первого дня месяца, когда было официально зарегистрировано повреждение или уничтожение имущества.

Чем грозит неуплата налогов?

Неуплата налога может привести ко многим проблемам:

Штрафам: за первый месяц просрочки вам начислят 10% от суммы налога, за больший срок — сумма возрастет до 20%.

Блокировка продажи недвижимости: нотариус не оформит сделку, если есть задолженность. Продлить процедуру станет возможным только после погашения неуплаченного налога.

Ареста имущества: налоговая может инициировать судебный процесс и наложить арест на недвижимость. Из-за этого невозможно будет продать жилье.

Запреты на выезд за границу: это касается чуть ли не всех налоговых задолженностей, которые попадают в базу. Поэтому, чтобы на границе вас не развернули — убедитесь, что у вас все оплачено.

Поэтому, даже если вы не получили официального письма от налоговой прямо в руки — это не значит, что штрафные санкции обойдут вас стороной. Проверяйте собственный налоговый кабинет время от времени, чтобы досадные ошибки не застали вас врасплох.

Читайте также: Почти половина предпринимателей планируют закрыть бизнес — тревожная статистика