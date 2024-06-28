Как работает Конституция во время военного положения: какие права и свободы ограничиваются

Какие права и свободы человека не могут ограничиваться ни при каких обстоятельствах? В этом «Одесской жизни» помогала разбираться заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.
28 июня Украина традиционно отмечает День Конституции. Когда-то отечественная Конституция считалась одной из лучших в мире, перечитывать ее иногда очень интересно и полезно. Но со временем выяснилось, что, во-первых, она имеет определенные пробелы, во-вторых, отдельные ее положения можно трактовать по-разному, в-третьих, некоторые ее нормы можно даже игнорировать, особенно во время военного положения. На что стоит обратить внимание в этом контексте и какие права и свободы человека не могут ограничиваться ни при каких обстоятельствах? В этом «Одесской жизни» помогала разбираться заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, которая в 2009-2013 годах была членом Венецианской комиссии.
«Мне, как конституционалисту, в этот период очень грустно говорить о Конституции. Когда нарушалась одна статья, когда две-три статьи тем или иным образом нарушались, тогда можно было говорить о нарушении Конституции. Сегодня же фактически можно фиксировать состояние сплошного невыполнения Конституции Украины», — говорит Марина Ставнийчук.
Политика
При этом она смотрит на проблему комплексно, различая разные сферы применения Конституции: военную, политическую, социальную и другие.
«Если мы говорим о политической сфере, то можно фиксировать отсутствие реального парламентаризма. Хотя парламент есть, хотя парламент работает в режиме военного положения и имеет фиксированное большинство. Но нельзя говорить о его функционировании в конституционно-правовом режиме. Поэтому время от времени в политических отношениях как внешних, так и внутренних возникают вопросы необоснованных политических влияний, скажем, того же Офиса Президента в тех вопросах, которые должно было бы решать украинское правительство. И это тоже серьезная проблема. Проблема эта существует много лет, но во время войны она особенно обострилась», — отмечает Ставнийчук.
Социалка
Если брать не менее важную социальную сферу, то, по ее мнению, сейчас не работают почти все социальные гарантии. А если и работают, то на минимальном или даже ниже минимального уровня, на котором должны обеспечиваться социальные права граждан. И проблема здесь не только экономическая или политическая, а, в частности, в отсутствии правового государства. Обращает на себя внимание и судебная система, которая находится в критическом состоянии и на сегодня не является полностью независимой ветвью власти.
«Мы знаем, что в связи с введением военного положения был ограничен целый ряд прав и свобод. Сама Конституция дает такую возможность. Но, тем не менее, даже при применении ограниченности использования тех или иных статей государство должно всегда действовать согласно верховенства права даже в критических условиях военного положения. Потому что так же мы знаем, что Конституция Украины не позволяла и не позволяет ограничивать ключевые статьи раздела первого Конституции, в частности те, которые связаны с принципом верховенства права и принципами функционирования государственной власти», — говорит заслуженный юрист.
В этом контексте она обращает внимание и на мобилизационные процессы и на тот способ, которым они происходят. При этом напоминает, что защита Отечества все-таки является конституционной обязанностью граждан.
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Война
«Но самая главная проблема в государстве связана с совершением полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации», — говорит Ставнийчук.
Здесь она отмечает, что в случае вооруженной агрессии против Украины Конституция прямо предусматривает объявление состояния войны. А этого сделано не было. Военное положение и состояние войны — это принципиально разные вещи. Если говорить упрощенно, то военное положение может объявляться в случае угрозы нападения на страну, а состояние войны — в раз, когда на страну уже напали. Почему государство ограничилось только введением военного положения — это тема для отдельных аналитических размышлений — определенная логика в этом также была. Однако, по мнению Ставнийчук объявление войны могло бы, в частности, иначе повлиять и на международную поддержку Украины, и на выплаты в будущем контрибуций.
Четыре причины изменить конституцию
Так или иначе Марина Ставнийчук делает акцент не на нарушениях тех или иных норм Конституции, а на необходимости ее изменения в принципе и называет как минимум четыре причины для этого.
Во-первых, конституция должна стать более человекоцентричной.
«Сейчас ключевые вызовы для нашего государства — это, с одной стороны, сохранение суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности, а, с другой стороны, одним из будущих ключевых вызовов — это сохранение нашего народа нашей нации», — говорит Ставнийчук.
Во-вторых, современная Конституция ориентирована на мирный период времени и имеет некоторые несогласованности, связанные с функционированием органов власти во время военного положения.
«Правовой пробел, связанный с Президентом Украины, говорит о том, что Конституция не была на это ориентирована. Никто в стране не мог предвидеть, что придется воевать с ближайшим соседом», — добавляет специалист.
В-третьих, есть процедурные вопросы относительно вступления Украины в ЕС и НАТО. По словам Ставнийчук, эти стремления бесспорно должны быть отражены в основном законе. Но эти положения должны быть внесены в другой раздел Конституции с учетом всеукраинского референдума.
«К принятию этих изменений, к решению этих важных вопросов: каким образом развиваться и в каком направлении двигаться государству — все-таки должен быть привлечен украинский народ. Это фактически и есть общие принципы конституционного строя Украины», — отмечает госпожа Марина.
В-четвертых, сегодня миллионы украинцев находятся за рубежом, но они будут нужны будущей Украине. Поэтому, по мнению Ставнийчук, надо будет пересматривать некоторые вопросы гражданства.
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«Мне кажется, важнее говорить сегодня об определенных перспективах, которые связаны с украинским будущим. Рассчитываем на победу, на мир в нашем государстве. И, очевидно, достаточно давно вызревают условия для нового общественного договора, а затем и новой конституции. Все недостатки действующей Конституции, которые мы фиксировали даже не последние годы, а на протяжении последних десятилетий, проявились очень активно. Очевидно, что есть необходимость ее менять», — заключает наша собеседница.
А мы лишь напомним, что Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения. Поэтому желаем всем нашим читателям дождаться перемен к лучшему и чтобы их права и свободы соблюдались при любых обстоятельствах.
Какие статьи нельзя нарушать вообще
В статье 64 Конституции Украины прописано, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Но некоторые права и свободы не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах. Ниже приведены примеры соответствующих статей.
- Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам (статья 24).
- Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, которые находятся за ее пределами (статья 25).
- Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь (статья 27).
- Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию (статья 28).
- Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом (статья 29).
- Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно (статья 59).
- Никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы (статья 60).
Итак, каждый может самостоятельно сделать выводы действительно ли в Украине не нарушаются эти нормы.
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Действие каких статей может быть ограничено
Ниже приведены выдержки из статей Конституции, действие которых в определенной степени может ограничиваться во время военного положения.
- Каждому гарантируется неприкосновенность жилища (статья 30).
- Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции (статья 31).
- Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия (статья 32).
- Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины (статья 33).
- Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений (статья 34).
- Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации (статья 39).
- Никто не может быть противоправно лишен права собственности (статья 41).
- Граждане имеют право на социальную защиту (статья 46).
- Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье (статья 48).
- Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование (статья 49).
Впрочем, глядя на этот перечень сразу назревает вопрос: а выполнялись ли все эти нормы в полной мере до объявления военного положения? К тому же временное «ограничение отдельных прав и свобод» во время военного положения не означает, что в стране должен произойти полный беспредел.