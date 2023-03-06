Мобилизация в Одессе: самые роскошные, приятные и нелепые способы ее избежать

В Одессе, как и по всей Украине, продолжается мобилизация. Ведь страна вынуждена защищать от российской агрессии. Но не все горят желанием попасть в армии. Для таких людей ушлые одесситы приготовили множество способов, как не получить повестку.

Лента новостей пестрит сообщениями о том, как при попытке пересечь границу и сбежать от мобилизации в другую страну, попадаются украинские мужчины. Кто-то использует для этого авто-развалюхи, которые не жалко бросить, другие идут пешком и попадают в рвы. Третьи платят большие деньги за фальшивые документы, которые дают право на выезд из страны.

Но в этот раз мы расскажем не об этом. Мобилизации всегда предшествует вручение повестки. Получить ее одесские мужчины могут везде — и дома и в общественных местах. Порой вручение этого документа превращается в действительно некрасивые истории. О них мы тоже рассказывали.

Но ведь можно сделать так, чтобы просто не попадаться на глаза сотрудникам военкомата, раздающим повестки. Или предпринять такие меры, чтобы не вызывать у них интереса.

О нескольких таких спорных, порой странных, иногда смешных, или просто дорогих способах не получить повестку, мы сегодня и расскажем.

Как правило, они всплывают в частных объявлениях в интернете. Внимание, описание некоторых из них лучше не показывать детям. Они для аудитории исключительно 18 +.

Муляж гипса

Один из самых простых и относительно дешевых способов: имитация перелома руки. На OLX появилось объявление, авторы которого уверяли, что сотрудники военкомата не подходят к людям с гипсом на конечностях. Поэтому хитрецы предлагали всем желающим съемный муляж гипса за 800 грн. Но продержалось объявление недолго. Его удалили вскоре после того как о нем заговорили в соцсетях.

Еще варианты, которые можно найти среди объявлений на OLX.

Жизнь в “золотой клетке”

Авторы объявления предлагают мужчинам снять однокомнатную квартиру в центре Одессы с балконом и всеми удобствами. В ней можно жить, и никуда не выходить. За дополнительную плату хозяева предлагают доставить на место все, что пожелает квартиросъемщик: еду, алкоголь и даже девушек легкого поведения.

Как резюмирует автор объявления: «Короче, любой каприз за ваши деньги, пишите звоните договоримся.

Превратиться в женщину

Автор еще одного объявления предлагает другой путь — не сидеть в изоляции и приглашать девочек, а самому стать “девочкой” и гулять где угодно. Для этого предлагают услуги профессионального гримера, который “так загримирует вас под женщину, что и родная мать не узнает”.

Далее автор интригует, и заявляет что есть и другие способы “откосить”, с которыми он знаком. Что это за способы, в объявлении не говорится.

Личный водитель + интим

Ну а напоследок мы оставили самый пикантный способ. Женщина, автор объявления, обещает стать мужчине личным водителем и гарантирует, что ее машину никто и нигде не останавливает. Почему — обещает рассказать при личном контакте. Ну а в качестве платы за свои свои услуги водителя, дама требует от клиента определенные физические параметры, а также высокое сексуальное мастерство.

Еще способы “откосить” и не получить повестку:

При встрече с военными прихрамывать на улице, кашлять, изображая туберкулез, терять сознание, носить очки с толстыми стеклами.

Носить ручку с исчезающими чернилами. Выглядит она как обычная. Через 3-5 минут после написания текст постепенно начинает светлеть, а полное исчезновение происходит примерно через 2 часа.

На сайтах стали появляться объявления-предложения от женщин с инвалидностью о фиктивном браке за материальное вознаграждение.

“Одесская Жизнь” напоминает, что сейчас в Украине война, страна вынуждена отражать российскую агрессию, поэтому в ней действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизации. Уклонение от последней — это уже противоправные действия и за ними может последовать административная и даже уголовная ответственность.

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