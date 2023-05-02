Как долго продлится военное положение в Украине?

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца – до 18 августа 2023 года. За соответствующие законопроекты, ранее поданные президентом Владимиром Зеленским, проголосовала Верховная Рада сегодня, 2 мая 2023 года.

Согласно принятому решению, срок действия военного положения в Украине будет продлен с 05 часов 30 минут 20 мая на 90 суток, то есть до 18 августа текущего года.

Кроме того, народные депутаты приняли закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации», которым срок всеобщей мобилизации также продлен с 20 мая на 90 суток.

Законопроект о военном положении поддержали 324 народных депутата, о мобилизации – 333 нардепа.

Напомним, 7 февраля этого года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Оно продлится до 18 мая 2023 года.

Сегодняшнее голосование о продлении военного положения и мобилизации стало седьмым с начала войны.

Военное положение в Украине определяется как «особый правовой режим, вводимый в случае угрозы национальной безопасности».

В соответствии с законодательством во время военного положения может усиливаться охрана объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводиться особый режим их работы.

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