В США прошли дебаты Байдена и Трампа: что оба говорили про Украину

Также обсуждали ситуацию с мигрантами и экономику США. Перед началом дебатов оппоненты не стали здороваться друг с другом.

Итоги первых дебатов 2024 года между Байденом и Трампом

Что сказал Джо Байден

При Трампе экономика была в кризисе, люди массово умирали от COVID-19, а в стране царил хаос. Его налоговые реформы были выгодны лишь богатейшим американцам.

Мы создали новые рабочие места и активно боремся с высокими ценами на бензин, жилье и другие товары. Проблема нелегальной миграции улучшается, тогда как при Трампе мигрантские семьи часто разлучались.

Я стал первым президентом за сто лет, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны. Во время президентства Трампа наши солдаты гибли в Афганистане.

Путин — военный преступник, виновный в гибели тысяч людей. Он хочет восстановить Советскую империю и стремится захватить всю Украину. Если он добьется успеха, он не остановится на этом.

В случае победы России в Украине, под угрозой окажутся Беларусь, Венгрия и страны НАТО. «Что будет дальше?» — спросил Байден, если позволить Путину взять под контроль Украину и продвинуться в Польшу и другие страны.

Мы — самая прогрессивная страна с огромными возможностями. Мы выполняем свои обещания, и Путин не хочет с нами связываться, потому что мы не будем это терпеть.

Байден сказал, что никогда не слышал столько глупостей, как от человека, который хочет вывести США из НАТО. Призвал избирателей голосовать за Трампа, если они хотят ядерной войны, о которой он постоянно говорит.

Назвал Трампа «простаком и неудачником», отметив его мораль «уличной кошки». Напомнил о связи Трампа с порнозвездой, когда его жена была беременна, и упомянул о его судимости в Нью-Йорке.

По мнению примерно 150 историков, Трамп был худшим президентом — это факт, а не предположение.

Байден отметил, что, хотя Трамп младше его на три года, он гораздо менее компетентен. Заявил о готовности пройти все необходимые медицинские тесты.

Что сказал Дональд Трамп

Наша экономика была лучшей в мире. Теперь мы переживаем беспрецедентную инфляцию и миграционный кризис, экономика рушится.

Байден открыл границы, в страну хлынули нелегальные мигранты, которые убивают и насилуют женщин. Из-за его политики через границу проходят террористы.

Трамп обвинил Байдена в том, что США потеряли престиж на мировой арене и стали похожи на «страну третьего мира».

Утверждает, что если бы он оставался президентом, Путин не вторгся бы в Украину, а Хамас не напал бы на Израиль. При Трампе Ирак был в упадке, и террористическая угроза была минимальна.

Пообещал завершить войну в Украине до своего возвращения в Белый дом. Назвал условия Путина для урегулирования неприемлемыми.

Заявил, что Украина не сможет выиграть войну, так как ее ресурсы и людские резервы исчерпываются.

Россия захватила территории при Обаме и Байдене, но не при Трампе. Путин знал, что с Трампом нельзя играть. Эта война не должна была начаться.

Предсказал, что в случае победы Байдена «от США ничего не останется», назвав его худшим президентом в истории.

Заявил о своем отличном физическом состоянии и предложил Байдену пройти тест на умственные способности.

Роль США в российско-украинской войне

С началом боевых действий 24 февраля 2022 американское правительство стало одним из первых, кто начал оказывать значительную политическую и военную поддержку Украине в борьбе с захватчиками и фактически возглавили новую антипутинскую коалицию.

При этом содействие США является наиболее значительным, а размер имеющейся и возможной помощи Украине очень объемен: это и финансы, и вооружения, и помощь с разведкой, и дипломатическое содействие.