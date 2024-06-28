В США прошли дебаты Байдена и Трампа: что оба говорили про Украину

В США прошли дебаты Байдена и Трампа: что оба говорили про Украину

Осенью 2024 года в США пройдут выборы президента. Эта страна — наш главный союзник в борьбе против российской агрессии. Во время дебатов оба кандидата уделили много внимания войне в Украине.

Также обсуждали ситуацию с мигрантами и экономику США. Перед началом дебатов оппоненты не стали здороваться друг с другом.

Итоги первых дебатов 2024 года между Байденом и Трампом

Что сказал Джо Байден

  • При Трампе экономика была в кризисе, люди массово умирали от COVID-19, а в стране царил хаос. Его налоговые реформы были выгодны лишь богатейшим американцам.
  • Мы создали новые рабочие места и активно боремся с высокими ценами на бензин, жилье и другие товары. Проблема нелегальной миграции улучшается, тогда как при Трампе мигрантские семьи часто разлучались.
  • Я стал первым президентом за сто лет, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны. Во время президентства Трампа наши солдаты гибли в Афганистане.
  • Путин — военный преступник, виновный в гибели тысяч людей. Он хочет восстановить Советскую империю и стремится захватить всю Украину. Если он добьется успеха, он не остановится на этом.
  • В случае победы России в Украине, под угрозой окажутся Беларусь, Венгрия и страны НАТО. «Что будет дальше?» — спросил Байден, если позволить Путину взять под контроль Украину и продвинуться в Польшу и другие страны.
  • Мы — самая прогрессивная страна с огромными возможностями. Мы выполняем свои обещания, и Путин не хочет с нами связываться, потому что мы не будем это терпеть.
  • Байден сказал, что никогда не слышал столько глупостей, как от человека, который хочет вывести США из НАТО. Призвал избирателей голосовать за Трампа, если они хотят ядерной войны, о которой он постоянно говорит.
  • Назвал Трампа «простаком и неудачником», отметив его мораль «уличной кошки». Напомнил о связи Трампа с порнозвездой, когда его жена была беременна, и упомянул о его судимости в Нью-Йорке.
  • По мнению примерно 150 историков, Трамп был худшим президентом — это факт, а не предположение.
  • Байден отметил, что, хотя Трамп младше его на три года, он гораздо менее компетентен. Заявил о готовности пройти все необходимые медицинские тесты.

Что сказал Дональд Трамп

  • Наша экономика была лучшей в мире. Теперь мы переживаем беспрецедентную инфляцию и миграционный кризис, экономика рушится.
  • Байден открыл границы, в страну хлынули нелегальные мигранты, которые убивают и насилуют женщин. Из-за его политики через границу проходят террористы.
  • Трамп обвинил Байдена в том, что США потеряли престиж на мировой арене и стали похожи на «страну третьего мира».
  • Утверждает, что если бы он оставался президентом, Путин не вторгся бы в Украину, а Хамас не напал бы на Израиль. При Трампе Ирак был в упадке, и террористическая угроза была минимальна.
  • Пообещал завершить войну в Украине до своего возвращения в Белый дом. Назвал условия Путина для урегулирования неприемлемыми.
  • Заявил, что Украина не сможет выиграть войну, так как ее ресурсы и людские резервы исчерпываются.
  • Россия захватила территории при Обаме и Байдене, но не при Трампе. Путин знал, что с Трампом нельзя играть. Эта война не должна была начаться.
  • Предсказал, что в случае победы Байдена «от США ничего не останется», назвав его худшим президентом в истории.
  • Заявил о своем отличном физическом состоянии и предложил Байдену пройти тест на умственные способности.

Роль США в российско-украинской войне

С началом боевых действий 24 февраля 2022 американское правительство стало одним из первых, кто начал оказывать значительную политическую и военную поддержку Украине в борьбе с захватчиками и фактически возглавили новую антипутинскую коалицию. 

При этом содействие США является наиболее значительным, а размер имеющейся и возможной помощи Украине очень объемен: это и финансы, и вооружения, и помощь с разведкой, и дипломатическое содействие.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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