В США прошли дебаты Байдена и Трампа: что оба говорили про Украину

Осенью 2024 года в США пройдут выборы президента. Эта страна — наш главный союзник в борьбе против российской агрессии. Во время дебатов оба кандидата уделили много внимания войне в Украине.
Также обсуждали ситуацию с мигрантами и экономику США. Перед началом дебатов оппоненты не стали здороваться друг с другом.
Итоги первых дебатов 2024 года между Байденом и Трампом
Что сказал Джо Байден
- При Трампе экономика была в кризисе, люди массово умирали от COVID-19, а в стране царил хаос. Его налоговые реформы были выгодны лишь богатейшим американцам.
- Мы создали новые рабочие места и активно боремся с высокими ценами на бензин, жилье и другие товары. Проблема нелегальной миграции улучшается, тогда как при Трампе мигрантские семьи часто разлучались.
- Я стал первым президентом за сто лет, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны. Во время президентства Трампа наши солдаты гибли в Афганистане.
- Путин — военный преступник, виновный в гибели тысяч людей. Он хочет восстановить Советскую империю и стремится захватить всю Украину. Если он добьется успеха, он не остановится на этом.
- В случае победы России в Украине, под угрозой окажутся Беларусь, Венгрия и страны НАТО. «Что будет дальше?» — спросил Байден, если позволить Путину взять под контроль Украину и продвинуться в Польшу и другие страны.
- Мы — самая прогрессивная страна с огромными возможностями. Мы выполняем свои обещания, и Путин не хочет с нами связываться, потому что мы не будем это терпеть.
- Байден сказал, что никогда не слышал столько глупостей, как от человека, который хочет вывести США из НАТО. Призвал избирателей голосовать за Трампа, если они хотят ядерной войны, о которой он постоянно говорит.
- Назвал Трампа «простаком и неудачником», отметив его мораль «уличной кошки». Напомнил о связи Трампа с порнозвездой, когда его жена была беременна, и упомянул о его судимости в Нью-Йорке.
- По мнению примерно 150 историков, Трамп был худшим президентом — это факт, а не предположение.
- Байден отметил, что, хотя Трамп младше его на три года, он гораздо менее компетентен. Заявил о готовности пройти все необходимые медицинские тесты.
Что сказал Дональд Трамп
- Наша экономика была лучшей в мире. Теперь мы переживаем беспрецедентную инфляцию и миграционный кризис, экономика рушится.
- Байден открыл границы, в страну хлынули нелегальные мигранты, которые убивают и насилуют женщин. Из-за его политики через границу проходят террористы.
- Трамп обвинил Байдена в том, что США потеряли престиж на мировой арене и стали похожи на «страну третьего мира».
- Утверждает, что если бы он оставался президентом, Путин не вторгся бы в Украину, а Хамас не напал бы на Израиль. При Трампе Ирак был в упадке, и террористическая угроза была минимальна.
- Пообещал завершить войну в Украине до своего возвращения в Белый дом. Назвал условия Путина для урегулирования неприемлемыми.
- Заявил, что Украина не сможет выиграть войну, так как ее ресурсы и людские резервы исчерпываются.
- Россия захватила территории при Обаме и Байдене, но не при Трампе. Путин знал, что с Трампом нельзя играть. Эта война не должна была начаться.
- Предсказал, что в случае победы Байдена «от США ничего не останется», назвав его худшим президентом в истории.
- Заявил о своем отличном физическом состоянии и предложил Байдену пройти тест на умственные способности.
Роль США в российско-украинской войне
С началом боевых действий 24 февраля 2022 американское правительство стало одним из первых, кто начал оказывать значительную политическую и военную поддержку Украине в борьбе с захватчиками и фактически возглавили новую антипутинскую коалицию.
При этом содействие США является наиболее значительным, а размер имеющейся и возможной помощи Украине очень объемен: это и финансы, и вооружения, и помощь с разведкой, и дипломатическое содействие.