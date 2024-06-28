День Конституции: 28 лет назад приняли главный закон нашего государства

День Конституции: 28 лет назад приняли главный закон нашего государства

28 июня мы отмечаем День Конституции Украины — один из важнейших государственных праздников. В этот день 28 лет назад Верховная Рада приняла основной закон, закрепивший независимость, суверенитет и демократические ценности нашей страны.

Через 5 лет после провозглашения независимости Украина получила Конституцию. Это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции, и третий год подряд Украина празднует его в условиях полномасштабного вторжения рф.

Как принимали Конституцию Украины

Конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР Декларации о государственном суверенитете Украины. Проект Конституции Украины тянулся шесть лет — до 1996 года. На протяжении этого времени было предложено 15 проектов документа.

Наиболее острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы склонялись в сторону умаления роли президентской власти, частнособственнических отношений, за предоставление одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма.

Правые, в которых объединились представители «партии власти», предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, гарантирование всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма. Тем временем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями.

«Шла борьба за то, будет ли украинское государство, будет ли оно идти тем курсом, по которому идет весь развитый мир?… 27 июня, когда мы зашли в девять часов в Верховную раду, мы понимали, что или мы, не выходя из Верховной рады, завершим принятие Конституции, или что в Украине не будет Конституции», – вспоминал глава конституционной комиссии Михаил Сирота.

В ночь с 27-го на 28 июня 1996 года, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Документ получил поддержку315 парламентариев. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

принятие Конституции

депутаты в Раде после принятия Конституции

С начала принятия Конституция Украины менялась несколько раз

При этом в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений в различные ее разделы требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины вообще не может быть изменена.

2004 год — Украина стала парламентско-президентской республикой.

2010 год — специально созданная Конституционная ассамблея работает над разработкой новой Конституции, где обозначена президентско-парламентская форма правления.

2014 год — Верховная Рада поддержала возобновление редакции Конституции в 2004 году. Украина снова стала парламентско-президентской республикой.

2016 год — внесены изменения в Конституцию Украины относительно реформы правосудия, закреплено создание Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и местных окружных судов, реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия.

2019 год — Верховная Рада внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

2020 год — внесены изменения в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов.

Внесение изменений в Конституцию Украины в период действия военного положения запрещено. Ст. 157 Конституции определено: «Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения».

 

 

 

 

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