Ключевые моменты:

Кабмин принял постановление № 761 от 25 июня 2025 года, позволяющее мобильным операторам блокировать спам и мошеннические звонки.

Компании, осуществляющие рекламные рассылки, должны зарегистрировать свои номера, а украинцы смогут жаловаться на спам.

Как будет работать новый механизм защиты

Согласно постановлению № 761 «Об утверждении Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг» от 25 июня 2025 года, на операторов мобильной связи возлагается обязанность препятствовать незаконному списанию средств и навязыванию услуг, на которые абоненты не давали своего согласия.

Новые правила предусматривают, что компании, которые осуществляют рассылку рекламных и спам-звонков, должны будут заключить договор с оператором и зарегистрировать свои номера. Это позволит их звонкам не считаться спамом. В противном случае, вызовы с незарегистрированных для рассылок номеров будут автоматически блокироваться.

Кроме того, постановление предоставляет украинцам возможность активно бороться со спамом. Теперь абоненты смогут сообщать о спам-звонках своему мобильному оператору, и номер спамера будет заблокирован. Также документ предусматривает усиление контроля за расходами: в личном кабинете пользователи смогут просматривать все списания по своему номеру и самостоятельно отменять платные услуги, на которые они не подписывались.

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