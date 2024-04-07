В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка – реакция полиции

Как «военные» школьника «запаковали»

Как пишет местное издание «Бессарабия Информ» со ссылкой на начальницу отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксану Терзи, вопиющий случай имел место 2 апреля в селе Приозерном Суворовской громады.

«Около 17:30 четверо мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами без разговоров забросили четырнадцатилетнего парня в белый бус неизвестной марки и вывезли в сторону села Красный Яр, территориально принадлежащего к Килийской ТГ. Когда нападавшие узнали возраст мальчишки, отпустили на трассе. Несовершеннолетний ребенок пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки во время похищения»,

– сообщает издание.

При этом заступиться за ребенка было некому, поскольку он – круглый сирота. Его, а также его брата-близнеца и младшую сестру опекает бабушка. Братья учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

По словам Оксаны Терзи, в тот вечер парень шел к своей девушке по центральной улице Приозерного, когда рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда выбежали трое худощавых военных с автоматами и заломили ему руки. На головах у них были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. А за рулем сидел водитель. То есть нападавших было четверо.

«Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой»,

– рассказала начальница отдела социальной защиты населения.

При этом старше своих лет подросток не выглядит – он невысокого роста, но широкоплечий.

Когда похитители поняли, что везут несовершеннолетнего, выбросили его из буса на въезде в село Красный Яр и сняли стяжки, предупредив напоследок, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам.

Домой мальчик добирался пешком, пройдя пять или семь километров, потратив на этот путь почти два часа.

«Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура и сильно болела спина… Эти военные знали, как избивать, потому что все внутренние органы у мальчика болят»,

– добавила Оксана Терзи.

Далее неравнодушные социальные работники и психолог вместе с бабушкой пострадавшего обратились в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама начальница отдела соцзащиты известила об этом случае представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одессе.

Какова реакция полиции?

Как сообщили «Суспільному» в пресс-службе ГУНП в Одесской области, по факту похищения 14-летнего юноши в полиции возбуждено уголовное производство.

Производство расследуют по ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Белгород-Днестровская военная прокуратура, добавили в пресс-службе.

Показательно то, что, по словам Оксаны Терзи, полицейские сначала неохотно взялись за расследование дела, но после угроз публичной огласки на всю страну все же провели первоочередные мероприятия.

Была ли это просто вооруженная банда или военные, которые таким образом проводят мобилизационные мероприятия, на данный момент неизвестно. Но очевидно то, что совершать подобные действия над детьми не позволено никому.

«Одесская жизнь» будет следить за развитием ситуации.

На фото пострадавший парень с психологом и соцработниками