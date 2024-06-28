Взрыв в Одессе: город атакуют баллистикой из Крыма

Сигнал тревоги прозвучал в 11:15. В Одесской областной военной администрации призвали жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до отбоя в связи с ракетной опасностью.

Силы обороны Юга сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Примерно в 11:46 прозвучал взрыв, после прилета в Одессе виднеется дым.

Мониторинговые каналы сообщают, что разведывательный БпЛА «Орлан» продолжает летать над Одесской областью, корректирует огонь баллистики.

Ракетная угроза продолжается до отбоя, сообщают в Одесской ОВА.

Мы продолжаем следить за ситуацией. Как только будет новая информация об обстреле, наше издание сразу сообщит ее своим читателям. Также напоминаем, что самый быстрый способ получать полезную и интересную информацию о войне, жизни Одессы, области, страны и мира — подписать на телеграм-канал ОЖ.