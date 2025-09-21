Ключевые моменты:

Ночью Россия атаковала Украину 54 ударными дронами, ПВО сбила 33;

В оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР уничтожили три российских вертолёта и РЛС 55Ж6У «Небо-У»;

Россияне продвинулись на Днепропетровщине, Донетчине и в Запорожской области;

За сутки враг потерял 1010 боевых единиц и десятки единиц военной техники.

ВСУ сбили более трети вражеских беспилотников

По данным Воздушных сил, в ночь на 21 сентября противник атаковал 54 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях.

А в небе над Одессой сегодня ранним утиром сбили дрон-разведчик «Ланцет». Его удалось уничтожить на высоте 500 м с помощью дрона-перехватчика.

«Призраки» ГУР уничтожили в Крыму три вражеских вертолета

В то же время в оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) «Призраки» совершили новую успешную операцию – уничтожили три российских многоцелевых вертолета Ми-8, входивших в авиапарк российских захватчиков, и современную и дорогостоящую радиолокационную станцию 55Ж6У «Небо-У».

«Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился», – подытожили в ГУР.

Сутки на фронте: Россия усилила атаки, но понесла значительные потери

Согласно данным ресурса DeepState, армия РФ продвинулась в Березовом на Днепропетровщине, Новоэкономическом и Романовке на Донетчине и около Новоивановки в Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, в общей сложности, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив 37 ракет, 71 авиационный удар, сбросив при этом 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4785 обстрелов, из них 86 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6322 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорья Запорожской области и Казачье Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами и четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Одлним из наиболее горячих направлений фронта остается Покровское, где за минувшие сутки произошло 52 боестоклновения.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили танк, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 553 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 29 ракет, 77 единиц автомобильной и единицу специальной техники российских оккупантов.

