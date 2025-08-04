Никакой угрозы здоровью нет

За роз’ясненнями та з питанням, чи можна самостійно провести аналіз води, звернулася в Бессарабську Держпродспоживслужбу.

Степан Гербали, санитарный фельдшер отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Болградского районного управления:

— По химическим показателям — окрашенности и сухому остатку — в обеих громадах половина проб не соответствует санитарно-химическим нормам. Однако по микробиологическим показателям — бактериологическим — все в порядке. Так что никакой угрозы для здоровья вода не имеет. Что касается анализов, то после того, как санэпидемстанция в Бессарабском была ликвидирована, все пробы, анализы делает только лабораторный центр в Болграде.

Мы лишь оказываем консультативную помощь, предложения органам местного самоуправления и контролируем выполнение предписаний на случай нарушения требований Государственных санитарных норм.

Кофе все же лучше делать из фильтрованной воды

Светлана Финогенова, директор Болградского обособленного подразделения (лаборатории) Одесского областного центра контроля профилактики болезней Министерства здоровья:

— Угрозы здоровью питьевая вода в нашем районе не представляет. Речь о том, что вода не соответствует нормам по гидрокарбонатам и сухому остатку. Хочу сразу заметить, что по химическим показателям в Болградском районе вода всюду такая. Именно поэтому за последние годы благодаря государственной программе «Питьевая вода» в Болграде было установлено пять бюветов — три в Арцизе и один в Тарутинской громаде. Также в Болградской громаде были установлены бюветные установки во всех школах и детсадах.

Конечное же качество воды зависит не только от климата, источника, обработки воды, но и от транспортировки. Часто бывает так, что на скважине вода одного качества, а в дома доходит другого, причина — старый водопровод. У нас почти нигде нет очистных сооружений, потому что это дорогое удовольствие для местных бюджетов, особенно сейчас, во время войны.

По Тарутинской и Бородинской громадах на месте работает лаборант, который делает один-два раза в год пробы воды и отправляет их в лабораторию. Если же человек хочет проверить качество воды, он должен подать заявку на проведение анализа в местный совет. На ее основе сельсовет создаст комиссию, проверит заявление, предоставит рекомендации и уже потом инициирует проверку.

Сейчас многие люди устанавливают бытовые фильтры. И я как врач-эпидемиолог рекомендую чай и кофе делать из фильтрованной воды.

Надо учиться экономить воду

С вопросами обратилась к Ивану Кюссе, председателю Буджакского поселкового совета:

— На последней сессии депутаты поднимали вопрос о качестве воды в Буджаке, однако от контролирующих органов никаких предписаний по этому поводу не поступало. По бактериологическим показателям вода соответствует норме. Поэтому не вижу причин для дополнительных проверок. За три года войны мы заменили водонапорные башни в Ламбровке, Лесном, Петровке, Веселой Долине, Победе, часть водопроводов в Высочанке, Николаевке, Лесном, Елизаветовке. Планируем проложить новый водопровод по центральной улице в Буджаке. Также в Евгеновке и Красном. Приобрели экскаватор, так что будем делать все собственными силами. Кроме этого, в текущем году приобретем солнечные панели для установки на скважины, чтобы сэкономить деньги на электроэнергию, а также это поможет при отключениях света.

Вообще в селах гораздо больше, чем в городе, потребляют воды — люди держат птицу, скот, огороды поливают. Учитывая засушливые последние годы, вскоре мы почувствуем дефицит пресной воды. Уже сейчас высыхают пруды, колодцы, это очень тревожные признаки. Людям надо учиться экономить воду.

В чем повезло Бессарабскому?

Алексей Судак

Алексей Судак, заместитель председателя Бессарабской общины:

— Что касается качества воды, к нам жалоб не поступало. Бессарабскому в этом смысле вообще повезло. Часть воды доставляется из каптажей — из природных источников. Так что вода у нас вкусная, что и гости поселка всегда отмечают. Когда-то в Тарутино даже производили минеральную воду, которая так и называлась — «Тарутинка». Также турецкая компания построила очистные сооружения, которые очищают все сточные воды перед их попаданием в реку. В 2023 году в селе Виноградовка по программе «Питьевая вода» установили станцию локальной очистки воды мощностью до трех тысяч литров в час. Планируем такой бювет установить в Бессарабском.

В чем проблема — знают коммунальщики

Кто отвечает за поставку и качество воды? Конечно же, коммунальщики.

Виталий Беженар, директор КП «Господар»:

— Мы обслуживаем пять сел — Новодолинское, Петровку, Вознесеновку, Красное и Подгорное. У нас пять артезианских скважин. Ежеквартально проводим хлорирование, сдаем воду на анализ. Бактериологические показатели в норме, а вот технические — нет. Один раз даже предписание получили. После этого промыли хорошо все резервуары, качество улучшилось, но причина не только в этом — проблема в устаревших водосетях. Частично мы заменили водопровод в некоторых селах. Сейчас большая проблема в Червоном — водопровод старый, поэтому там постоянные прорывы. Поселковый совет планирует в этом году протянуть новый, главное, чтобы финансов хватило.

Павел Якимов, директор КП «Лесное»:

— Мы поставляем воду в Лесное, Николаевку и Анновку. Раз в квартал проводим дезинфекцию воды. Летом — раз в месяц. Воду поставляем круглосуточно, недавно заменили часть водопровода в Николаевке.

Было предложение в Лесном сделать бювет, однако решили, что лучше за эти деньги почистить и восстановить в селе четыре колодца. Так и сделали. В бювете надо каждые полгода фильтры менять, а это немалые деньги. Лучше колодец.

Александр Руссу, директор КП «Бытовец»:

— Мы обслуживаем поселок Соборное. Есть три скважины, две насосные. Летом хлорируем воду ежемесячно, анализы всегда в норме. На качество люди не жалуются. Только очень много потребляют воды — не привыкли экономить. Знаете, годы войны показали, что выжить без света мы можем, а без воды никак. Водопровод на восемьдесят процентов новый, однако на трех улицах еще остались чугунные трубы. Закончится война — поменяем.

Максим Абаржи, директор Бессарабского КП ВУЖКХ:

— Жители Бессарабского обеспечиваются артезианкой и водой из каптажей. Мы тщательно следим за качеством воды, летом дезинфицируем один раз в неделю. Кроме этого, на каптажах стоят капельницы с хлорной жидкостью. И хотя в Бессарабском вода идет самотеком, вопросов хватает. Недавно были проблемы на улице Центральной, их мы ликвидировали. Причина еще в том, что многие люди пользуются гидрофорами, чтобы увеличить напор воды, а после засухи воды стало меньше и пошел песок, вот люди и жалуются. Общая проблема — прорывы водосетей. Если в Бессарабском, Пограничном и Ярославовом водопровод новый, то в Красном, Калачевке, Виноградовке — старый, там чугунные и асбестовые трубы стоят, которым уже более пятидесяти лет, поэтому и больше прорывов, и хуже качество воды.

Что говорят жители Буджака?

Ирина Абаржи:

— Я переехала в Буджак где-то лет восемь назад, но за это время так и не смогла привыкнуть к местной воде — непривычный запах, желтая, мыльная какая-то. Поэтому мы с мужем сначала покупали воду, а потом начали возить с Бессарабского. Едем на базар — берем с собой бутылки и набираем на неделю. Хорошо, что в Бессарабском до сих пор есть хорошо обустроенные уличные колонки. А буджакскую воду используем только как техническую.

Наталья Шериф:

— Для приготовления пищи, питья использую воду из Бессарабского — она очень вкусная. Мы пробовали ставить фильтр на кран, все равно на выходе вода будто мылится. Компоты на зиму консервируем из колодезной воды, иначе могут «подорваться».

Инна Мельник:

— Я родом из Буджака и настолько привыкла к местной воде, что когда приезжаю к детям в Одессу, не могу напиться. В Буджаке всегда вода была желтого цвета. А неприятный запах скорее — от старых труб. В поселке половина водопровода новая, а по нашей улице — до сих пор старые трубы, которые надо менять, возможно, и вкус воды тогда станет лучше.

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