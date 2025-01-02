Как избежать двойного налогообложения, если вы живете за границей (видео)

Налоговое резидентство

— Дмитрий, тема двойного налогообложения стала актуальной после объявления об обмене финансовыми счетами украинцев за рубежом между странами. То есть все, что вы заработали там, должно быть обложено налогом в Украине, даже несмотря на уже уплаченные налоги за рубежом. Как человеку определить, налоговым резидентом какой страны он является?

— Налоговый кодекс Украины об определении статуса налогового резидента отмечает следующее: если лицо имеет место постоянного проживания в Украине, то оно признается налоговым резидентом Украины — это первый уровень. Второй уровень — определение центра жизненных интересов. Это может быть бизнес, семья, школа или садик. Далее, если и это установить невозможно, налоговым резидентом определяется страна, где человек находится 183 дня в году. Однако налоговая, как принято, будет считать вас налоговым резидентом, если у вас есть ФЛП в Украине, или даже просто если у вас есть гражданство Украины.

Как прекратить налоговые обязательства в Украине?

— Что нужно сделать до выезда за границу, чтобы не иметь проблем с налоговыми?

— Налоговые консультанты советуют закрыть ФЛП в Украине, поскольку это стопроцентная налоговая связь со страной. Второй шаг — сняться с места регистрации в ЦПАУ, указав, что вы выезжаете за границу. Третий шаг — сообщить в миграционную службу о выезде за границу и получить соответствующую отметку в загранпаспорте. А также сняться с воинского учета, если для этого есть основания. Это позволяет позиционировать себя как человека, выезжающего на постоянное проживание за границу, оставаясь гражданином Украины.

Что такое двойное налогообложение

— Что такое двойное налогообложение и почему оно может стать проблемой?

— Если вы остаетесь налоговым резидентом Украины и одновременно являетесь резидентом другой страны, то вам надо варьировать. Сначала вам необходимо уплатить налоги в стране фактического проживания, потому что там обычно обязательное декларирование и легче привлечь вас к ответственности. Однако вы тоже должны учитывать и Украину, которая в перспективе может узнать о каких-то ваших доходах. Стоит понимать, что граждане Украины, которые получают доход, обязаны ежегодно заполнять декларации и платить налоги.

— С определенными странами, а их около 70, Украина имеет соглашение об избежании двойного налогообложения. Как оно работает?

— Если есть проблема в определении налогового резидентства, то мы ориентируемся именно на это соглашение. В нем есть определение, налоговым резидентом какой страны человек является. Но стоит понимать, что избежание двойного налогообложения возможно только по тем налогам, которые предусмотрены в соглашении. Допустим, без привязки к каким-то цифрам, в Германии человек заплатил 15% налога с доходов, а в Украине он 18%. Гражданину стоит собрать доказательства об уплате налога и уплатить разницу в той стране, где налог выше. Не забываем также о военном сборе, который никакими международными договорами не предусматривается, его надо также уплатить в полном объеме в Украине.

Подводные камни

— На что может повлиять доказательство налогового резидентства в другой стране?

— Здесь может сложиться плохая ситуация для ФЛП. Если человек платил в Украине налоги как ФЛП на едином налоге, скажем 3-я группа — 5%, то попытка доказать, что в этом году вы были налоговым резидентом, скажем Португалии, может привести к тому, что украинская налоговая может решить, что вы не имеете права быть плательщиком единого налога. Уже существуют индивидуальные налоговые консультации, где указывается такая позиция. То есть вы можете потерять право платить единый налог 5%, и за доходы в течение года надо будет уплатить налог на доход по ставке 18% плюс военный сбор.

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